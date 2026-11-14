В Москве остались на зимовку снегири и ястребы-тетеревятники

Депприроды Москвы: В столице остались зимовать снегири, ястребы и неясыти

Tекст: Дмитрий Зубарев

Большие синицы, полевые воробьи, лазоревки, поползни, пищухи, снегири, пестрые дятлы, ястребы-тетеревятники и серые неясыти останутся зимовать в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

«В столице зимует удивительно много видов пернатых. Главные завсегдатаи – большая синица, которую легко узнать по ярко-желтой грудке с черным «галстуком», лазоревка, полевой воробей, поползень и пищуха», – рассказали в ведомстве.

Специалисты добавили, что зимой на улицах можно встретить снегирей и пестрого дятла, а в крупных парках – ястреба-тетеревятника и серую неясыть. В департаменте подчеркнули необходимость поддержки пернатых со стороны человека в холодное время года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Москвы призвали жителей не трогать готовящихся к зимней спячке диких животных.

Также зоолог Елена Ситникова назвала присутствие летучих мышей в городах показателем благополучного состояния окружающей среды.

Кроме того, научный сотрудник МГУ Вадим Марьинский предупредил о заметном росте числа насекомых в столице после снежной зимы.