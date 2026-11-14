В Крыму назвали беспределом отказ Канады выдать визы хоккеистам из РФ

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Это спортивный беспредел. Если кто-то еще не понял, что такое русофобия, то вот она в чистом виде», – заявил Константинов РИА «Новости».

По его словам, Канада после Великой Отечественной войны стала прибежищем нацистов, которые теперь выступают в парламентах и выдают себя за борцов-освободителей.

«Им сначала хлопают, потом вдруг опомнятся, что не надо было хлопать. Это больное общество и больные политики», – добавил он.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к турнирам в сезоне 2026/27. После этого премьер Канады Марк Карни заявил об отказе выдавать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Международная федерация хоккея подала в Спортивный арбитражный суд апелляцию на решение коллегии о восстановлении сборных России в правах.

В четверг посол России в Оттаве Олег Степанов назвал проявлением трусости отказ Канады в выдаче виз российским спортсменам.

В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала решение канадских властей как проявление неонацизма.