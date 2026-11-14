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    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

    15 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

    4 комментария
    14 ноября 2026, 09:12 • Новости дня

    В Крыму назвали беспределом отказ Канады выдать визы российским хоккеистам

    В Крыму назвали беспределом отказ Канады выдать визы хоккеистам из РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал спортивным беспределом и русофобией отказ властей Канады выдать визы российским хоккеистам для участия в международном первенстве.

    «Это спортивный беспредел. Если кто-то еще не понял, что такое русофобия, то вот она в чистом виде», – заявил Константинов РИА «Новости».

    По его словам, Канада после Великой Отечественной войны стала прибежищем нацистов, которые теперь выступают в парламентах и выдают себя за борцов-освободителей.

    «Им сначала хлопают, потом вдруг опомнятся, что не надо было хлопать. Это больное общество и больные политики», – добавил он.

    Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к турнирам в сезоне 2026/27. После этого премьер Канады Марк Карни заявил об отказе выдавать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Международная федерация хоккея подала в Спортивный арбитражный суд апелляцию на решение коллегии о восстановлении сборных России в правах.

    В четверг посол России в Оттаве Олег Степанов назвал проявлением трусости отказ Канады в выдаче виз российским спортсменам.

    В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала решение канадских властей как проявление неонацизма.

    11 ноября 2026, 20:52 • Новости дня
    Канада отказала в выдаче виз российским хоккеистам на МЧМ

    Канада официально уведомила IIHF о невыдаче виз россиянам на МЧМ

    Канада отказала в выдаче виз российским хоккеистам на МЧМ
    @ DanitaDelimont/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Канады уведомили Международную федерацию хоккея (IIHF) об отказе выдать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира, сообщила телекомпания TSN.

    Правительство Канады официально уведомило IIHF о невыдаче виз российским игрокам на молодежный чемпионат мира по хоккею. Турнир должен пройти с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Эдмонтоне и Ред-Дире, передает РИА «Новости» со ссылкой на TSN.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) и обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам сезона-2026/27. Федерация заявила о выполнении решения суда: в обновленном расписании команда России заменила сборную Норвегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении не позволить российским спортсменам выступать за свою сборную на молодежном чемпионате мира по хоккею.

    Позже знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение канадских властей запретить российским игрокам участвовать в турнире.

    Во вторник министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о подготовке альтернативного плана действий на случай отказа в выдаче виз на молодежный чемпионат мира по хоккею.


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    13 ноября 2026, 18:26 • Новости дня
    Германия пообещала выдать россиянам визы на ЧМ по хоккею
    Германия пообещала выдать россиянам визы на ЧМ по хоккею
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Германии не планируют отказывать в визах российским спортсменам, но продолжат настаивать на недопуске сборной России к чемпионату мира по хоккею 2027 года, заявил министр по вопросам развития спорта ФРГ Рональд Рауэ.

    «Нельзя навязать политическое решение с помощью виз. В конечном счете отказ в выдаче виз не решает проблему федерации хоккея и не способствует успешному проведению чемпионата мира. Нужно помочь IIHF найти решение, которое, естественно, сводится к недопуску России к чемпионату мира», – приводит слова Рауэ РИА «Новости» со ссылкой на сайт бундестага.

    Спортивный арбитражный суд 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27, включая взрослый мужской чемпионат мира в Германии с 14 по 30 мая 2027 года.

    После этого премьер Канады Марк Карни заявил об отказе выдать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира, а ряд федераций сообщили о планах бойкотировать матчи.

    Ранее председатель правления Федерации хоккея Германии Франк Лутц сообщил, что семь федераций отказались подписать обновленное расписание молодежного чемпионата мира из-за допуска сборной России. По его словам, аналогичные действия ожидаются и перед взрослым чемпионатом мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу тренер Capitals Hockey Academy в Вашингтоне Иннокентий Игнатьев заявил о пользе возвращения российских хоккеистов на международные турниры благодаря росту конкуренции.

    В четверг посол России в Оттаве Олег Степанов назвал проявлением трусости отказ властей Канады выдавать визы российским спортсменам.

    В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала как проявление неонацизма решение канадских властей не выдавать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею.

    Комментарии (8)
    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    12 ноября 2026, 05:38 • Новости дня
    Семь стран отказались утвердить расписание МЧМ по хоккею с участием России

    Die Zeit: Семь стран отказались от расписания МЧМ по хоккею с Россией

    Семь стран отказались утвердить расписание МЧМ по хоккею с участием России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Семь национальных федераций, включая немецкую, отказались подписывать расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею из-за включения в него сборной России, сообщил глава Немецкой федерации хоккея Франк Лутц.

    Семь национальных федераций отказались подписывать расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом глава Немецкой федерации хоккея Франк Лутц доложил спортивному комитету Бундестага, передает ТАСС со ссылкой на издание Die Zeit.

    В начале ноября стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) разослала национальным федерациям новое расписание с учетом включения сборной России в состав участников турнира. Согласно документу, россияне должны заменить норвежцев.

    «Мы понимаем, что решение не может появиться за одну ночь. Но затягивать этот процесс еще на несколько недель для нас немыслимо», – заявил Лутц, призвав IIHF решить вопрос состава участников турнира как можно скорее.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Однако ранее правительство Канады заявило национальной ассоциации хоккея и IIHF об отказе выдавать визы россиянам для участия в молодежном чемпионате мира, который пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова охарактеризовала как проявление неонацизма решение властей Канады не выдавать визы спортсменам. Канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение канадских властей запретить российским игрокам участвовать в турнире.

    Министр спорта России Дегтярев заявил о подготовке альтернативного плана действий на случай отказа в выдаче виз на молодежный чемпионат мира по хоккею.

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    12 ноября 2026, 18:30 • Новости дня
    Михалков заявил о возможности создать в России свой Голливуд в Ялте

    Михалков: Ялтинская киностудия может стать российским аналогом Голливуда

    Михалков заявил о возможности создать в России свой Голливуд в Ялте
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что восстановленная Ялтинская киностудия могла бы стать российским аналогом Голливуда.

    «Та задумка восстановления киностудии в Ялте – это как раз то, к чему мы стремимся. Я надеюсь, когда закончится опасная зона в Крыму, это там возникнет», – заявил Михалков РИА «Новости».

    Режиссер отметил, что по масштабам кинопроизводства Ялтинская киностудия может быть сопоставима с Голливудом. Он добавил, что регион славится большим количеством солнечных дней и натурой, необходимой для съемок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце режиссер Никита Михалков выразил уверенность в невозможности конструктивного диалога между Россией и западными странами в сфере культуры.

    Народный артист РСФСР назвал условия прощения покинувших страну россиян.

    Россия взяла курс на преодоление зависимости от Голливуда с помощью культуры Глобального Юга.

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    13 ноября 2026, 07:46 • Новости дня
    Константинов назвал сумасшествием слова Каллас о «российских нарративах»

    Глава парламента Крыма Константинов назвал сумасшествием слова Каллас о РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал сумасшествием и проявлением невежества призыв главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас не поддаваться на «российские нарративы».

    «Заявление Каллас – проявление сумасшествия. Сейчас ее наняли хаять все советское. Завтра ее наймут хвалить Россию, и она будет это делать. Потом наймут хаять Украину, и она тоже это будет делать. Она – приспособленец, к тому же глубоко необразованный», – заявил Константинов, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что для Европы наличие такого руководителя на высоком посту в ЕС является настоящей трагедией.

    Ранее Каллас призвала не верить «российским нарративам» об опасениях за безопасность и заявила об усилении санкций против Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал предложил уполномочить главу европейской дипломатии Каю Каллас представлять Европу на переговорах России и Украины.

    В среду посол России Константин Долгов заявил о необходимости отставки Каллас из-за отказа учитывать требования Москвы по безопасности.

    Ранее сама Каллас исключила обсуждение архитектуры безопасности Евросоюзом совместно с Россией и США.

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    11 ноября 2026, 13:24 • Новости дня
    Движение транспорта по Крымскому мосту приостановили

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

    Tекст: Дарья Григоренко

    Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.

    «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – говорится в сообщении информационного центра на платформе Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту приостанавливалось.

    25 октября сообщалось, что очередь на проезд по Крымскому мосту превысила 700 автомобилей.

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    11 ноября 2026, 22:46 • Новости дня
    Захарова назвала неонацизмом отказ Канады выдать визы российским хоккеистам

    МИД назвал неонацизмом визовый бан Канады хоккеистов России

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала как проявление неонацизма решение властей Канады не выдавать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею.

    Решение канадского правительства не пускать российских игроков на молодежный чемпионат мира 2027 года стало проявлением неонацизма.

    «Неонацизм как он есть! Они давно утратили моральное право на организацию », –  сказала Захарова изданию «Спорт-Экспресс».

    О решении правительства Канады уведомить Федерацию хоккея страны и Международную федерацию хоккея (IIHF) об отказе в выдаче виз россиянам ранее сообщил журналист TSN Горд Миллер. Молодежный чемпионат мира должен пройти на канадской территории в период с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Канады уведомили Международную федерацию хоккея об отказе выдать визы российским спортсменам.

    Во вторник Министерство спорта подготовило альтернативный план действий на случай невозможности отправить сборную на турнир в Северную Америку.

    Канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение канадских властей запретить российским игрокам участвовать в турнире.

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    11 ноября 2026, 19:21 • Новости дня
    Финалист Кубка Гагарина Сафонов покинул «Ванкувер» и возвращается в КХЛ

    Российский нападающий Илья Сафонов покинул «Ванкувер» и возвращается в КХЛ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский нападающий Илья Сафонов покинул систему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» и вернется в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

    В июне «Ванкувер» подписал с россиянином двустороннее соглашение на один год. Сафонов выступал за «Абботсфорд Кэнакс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), проведя 12 матчей и сделав четыре результативные передачи. В НХЛ форвард не дебютировал. Права на Сафонова в КХЛ принадлежат казанскому «Ак Барсу», передает РИА «Новости».

    «Илья ценил время, проведенное в системе «Кэнакс», и наладил хорошие отношения с тренерами и специалистами по развитию игроков в Абботсфорде. Хотя он не достиг своей цели – играть в НХЛ, он покидает клуб с благодарностью за предоставленную возможность и всегда будет с теплотой вспоминать свое время в Ванкувере. Он возвращается в КХЛ и с нетерпением ждет возможности соревноваться с лучшими игроками из России, Канады, США и других стран, включая бывшего игрока «Кэнакс» Эвандера Кейна», – написал Мильштейн в соцсети.

    Сафонову 25 лет. В КХЛ он выступал за «Ак Барс» с 2020 года. В 2023 и 2026 годах форвард доходил с казанской командой до финала Кубка Гагарина. В сезоне-2025/26 Сафонов провел 88 матчей в КХЛ, набрав 42 очка (18 шайб + 24 передачи). Всего в лиге нападающий сыграл 410 встреч и отметился 154 очками (75+79). В 2021 году «Чикаго Блэкхокс» выбрал россиянина в шестом раунде драфта НХЛ, а в июне 2025 года передал права на него «Ванкуверу» в результате обмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российский форвард Илья Сафонов подписал контракт с клубом НХЛ «Ванкувер».

    Ранее во вторник канадский нападающий Эвандер Кейн подписал однолетний контракт с новосибирским хоккейным клубом «Сибирь».

    В мае лучший снайпер регулярного чемпионата КХЛ Роман Канцеров завершил выступления за магнитогорскую команду ради продолжения карьеры в системе «Чикаго».

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    13 ноября 2026, 04:28 • Новости дня
    Комиссар НХЛ допустил отказ стран от бойкота матчей со сборной России по хоккею

    Yle: Комиссар НХЛ допустил отказ стран от бойкота хоккейной сборной РФ

    Комиссар НХЛ допустил отказ стран от бойкота матчей со сборной России по хоккею
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что иностранные федерации могут пересмотреть решение о бойкоте матчей против сборной России по хоккею.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к турнирам сезона-2026/27, однако ряд стран объявил о бойкоте игр, передает РИА «Новости» со ссылкой на Yle.

    «Возможно, некоторые федерации, отказавшиеся играть против России, изменят свое решение», – заявил Беттмэн.

    После вердикта суда об отказе проводить матчи против российских сборных объявили хоккейные федерации Чехии, Латвии, Швеции, Австрии, Швейцарии, Канады и Финляндии.

    Ранее IIHF заявила, что последствия решения CAS и связанные с его исполнением трудности оказались значительно недооценены. При этом суд отметил нехватку предоставленных федерацией правовых оснований для недопуска российских команд к международным соревнованиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Немецкой федерации хоккея Франк Лутц сообщил об отказе семи стран утверждать расписание молодежного чемпионата мира из-за сборной России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал тупиковой ситуацию с допуском российских хоккеистов к международным турнирам. На прошлой неделе CAS счел необоснованным отстранение российских команд от соревнований.

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    12 ноября 2026, 22:37 • Новости дня
    В Севастополе объявили воздушную тревогу

    Развожаев: В Севастополе объявлена воздушная тревога

    Tекст: Вера Басилая

    В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «Внимание всем! Воздушная тревога!» – написал Развожаев в Max.

    Сигнал тревоги поступил в 21:54 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник силы ПВО нейтрализовали восемь украинских беспилотников при атаке на Севастополь. В понедельник власти Севастополя анонсировали программу компенсации затрат на генерирующее оборудование для жителей и бизнеса.

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    12 ноября 2026, 21:13 • Новости дня
    Оператор ударного дрона уничтожил безэкипажный катер ВСУ у берегов Крыма

    Расчет «Рубикона» уничтожил украинский морской дрон в прибрежных водах Крыма

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие обнаружили и успешно ликвидировали украинский безэкипажный катер в районе Крымского полуострова.

    В прибрежных водах Крыма расчет центра «Рубикон» выявил безэкипажный катер противника, сообщает Минобороны в Max. Для устранения угрозы был задействован ударный беспилотный летательный аппарат.

    «Один маневр – и угроза ликвидирована», – сообщили в ведомстве.

    Ранее операторы дронов «Герань» поразили логистический центр и подстанцию ВСУ.

    В четверг ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ под Одессой.

    В понедельник Вооруженные силы России нанесли удары по логистическому центру «Сухой порт» в Одессе и сухогрузу с оружием для ВСУ.

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    13 ноября 2026, 07:54 • Новости дня
    В Севастополе ограничили подачу электричества

    «Севастопольэнерго»: В Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения по графику два часа через шесть, сообщило предприятие «Севастопольэнерго».

    Энергетики ввели график «два через шесть» для ликвидации перегруза сетей за пределами региона и предотвращения аварии в энергосистеме, сообщает «Севастопольэнерго».

    «По команде диспетчера ЧРДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная. <…> Следуем графику „два через шесть“. До 08:00 мск – будет включена 1-я очередь, остальные очереди частично отключены», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг предприятие «Севастопольэнерго» сообщило о введении в городе режима временного ограничения электроснабжения по графику два часа через шесть.

    В среду компания заявила о снятии этих ограничений.

    Во вторник предприятия «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» назвали невозможным соблюдение графика отключений света в условиях действующего режима ограничения энергопотребления.

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    12 ноября 2026, 19:46 • Новости дня
    Жительница Крыма получила 17 лет колонии за подготовку покушения на военного

    Суд приговорил крымчанку к 17 годам за подготовку теракта по заданию СБУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Южный окружной военный суд приговорил Хатидже Буюхчан (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 17 годам колонии за подготовку подрыва высокопоставленного военнослужащего в Крыму по заданию Службы безопасности Украины.

    Буюхчан признана виновной в госизмене, подготовке к теракту, незаконном приобретении взрывчатых веществ и подготовке к изготовлению взрывных устройств. Ей назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 400 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    С 1 мая по 18 июля 2024 года осужденная находилась на Украине, где сотрудник СБУ привлек ее к конфиденциальному сотрудничеству. В апреле 2025 года она получила задание установить местонахождение автомобиля командира морского штурмового авиационного полка морской авиации и ПВО Черноморского флота.

    В том же месяце Буюхчан приехала к месту проживания военнослужащих в Крыму и купила в интернете компоненты для изготовления взрывного устройства.

    В мае она приобрела взрывчатое вещество, взрывное устройство и радиоуправляемое исполнительное устройство для дистанционного взрыва, перевезла их в место хранения и была задержана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Южный окружной военный суд приговорил гражданина России к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва железнодорожных путей в Крыму по заданию украинской разведки.

    В августе прошлого года жительницу Симферополя приговорили к 15 годам колонии за попытку поджога оборудования Крымской железной дороги.

    В июле того же года Ленинский райсуд Севастополя арестовал жительницу Крыма по обвинениям в подготовке теракта и госизмене после попытки взорвать автомобиль российского военного.

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    12 ноября 2026, 19:22 • Новости дня
    Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

    Tекст: Валерия Городецкая

    Информационный центр о ситуации на автоподходах сообщил о временном прекращении движения автомобилей по Крымскому мосту.

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – говорится в сообщении центра в Max.

    Причины ограничений не называются. Движение остановили в 19:16 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

    В середине сентября водителей призвали соблюдать спокойствие из-за остановки проезда по путепроводу.

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    12 ноября 2026, 06:10 • Новости дня
    Посол упрекнул Канаду в трусости из-за отказа в визах хоккеистам

    Tекст: Катерина Туманова

    Решение властей Канады отказать в выдаче виз российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею является проявлением трусости, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

    «Официальная Оттава струсила, испугалась честного соревнования на льду с российской сборной», – приводит его слова РИА «Новости».

    Степанов добавил, что решение канадского правительства наносит вред спортивной репутации страны, а канадцы, по его мнению, не в восторге от такого поведения властей.

    Дипломат отметил, что кабинет премьер-министра Марка Карни подтвердил «глубину своей русофобии», и назвал такое развитие событий предсказуемым.

    Ранее Карни сообщил о намерении Канады не только не выдавать визы спортсменам из России, но и запретить участие в турнире тем российским игрокам, которые находятся на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семь стран отказались утвердить расписание МЧМ по хоккею с участием России.

    Мария Захарова охарактеризовала решение властей Канады не выдавать визы российским спортсменам как проявление неонацизма.

    Телекомпания TSN сообщила об отказе Канады выдать визы российским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира.

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    Вслед за Гонконгом собственное хранилище золота открывает Сингапур, становясь его конкурентом. Однако на самом деле главным соперником является Банк Англии, который исторически хранит тысячи тонн чужого золота. Зачем страны вообще хранят свои золотые запасы в чужих странах, а не у себя на родине? Подробности

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    Для мира на Украине Вашингтону придется перевоспитать Европу

    Страны Европы, которые долгое время находились на обочине переговорного процесса, могут получить место за столом, говорят представители США. Как считают американские эмиссары, расширение формата позволит обсудить устройство европейской безопасности. Однако, предупреждают эксперты, пока ЕС планирует ввод войск на Украину, участие европейцев в переговорах останется под большим вопросом. Подробности

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    • Чистка власти в США: кандидаты на вылет

      Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

    • Переговоры с Украиной завершены: главное

      Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • День матери в России 2026: какого числа отмечают, история праздника, что подарить и как поздравить маму

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября, в последнее воскресенье месяца. Праздник официально существует с 1998 года и посвящен материнству, семейным ценностям и благодарности мамам. В этот день принято поздравлять матерей и бабушек, дарить цветы и подарки, устраивать семейные встречи и отправлять теплые пожелания. Рассказываем, какого числа День матери в 2026 году, как появился праздник в России, какие традиции с ним связаны, что подарить маме и как красиво ее поздравить.

    • Рождественский пост 2026–2027: когда начинается и заканчивается, что можно и нельзя есть, календарь питания

      Рождественский пост в 2026 году начинается 28 ноября и продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. Уже 7 января православные верующие отметят Рождество Христово. Во время поста традиционно отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, а правила употребления рыбы и растительного масла зависят от дня недели и церковного праздника. При этом для мирян пост не сводится к строгому монастырскому меню: меру ограничений выбирают с учетом здоровья и жизненных обстоятельств. Рассказываем, когда начинается Рождественский пост 2026–2027, что можно и нельзя есть, когда разрешена рыба и как проходит Рождественский сочельник.

    • Салаты на Новый год 2027: 10 простых и вкусных рецептов для праздничного стола

      Салаты на Новый год 2027 остаются важной частью праздничного меню: кто-то не представляет застолье без оливье и селедки под шубой, а кто-то ищет новые, легкие и необычные рецепты. ВЗГЛЯД собрал 10 простых и вкусных салатов на новогодний стол – от проверенной классики до вариантов с креветками, авокадо, тунцом, копченой курицей и говядиной. Рассказываем, что приготовить на Новый год 2027, как красиво подать салаты и какие блюда можно подготовить заранее.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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