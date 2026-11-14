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В Крыму назвали беспределом отказ Канады выдать визы российским хоккеистам
В Крыму назвали беспределом отказ Канады выдать визы хоккеистам из РФ
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал спортивным беспределом и русофобией отказ властей Канады выдать визы российским хоккеистам для участия в международном первенстве.
«Это спортивный беспредел. Если кто-то еще не понял, что такое русофобия, то вот она в чистом виде», – заявил Константинов РИА «Новости».
По его словам, Канада после Великой Отечественной войны стала прибежищем нацистов, которые теперь выступают в парламентах и выдают себя за борцов-освободителей.
«Им сначала хлопают, потом вдруг опомнятся, что не надо было хлопать. Это больное общество и больные политики», – добавил он.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к турнирам в сезоне 2026/27. После этого премьер Канады Марк Карни заявил об отказе выдавать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Международная федерация хоккея подала в Спортивный арбитражный суд апелляцию на решение коллегии о восстановлении сборных России в правах.
В четверг посол России в Оттаве Олег Степанов назвал проявлением трусости отказ Канады в выдаче виз российским спортсменам.
В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала решение канадских властей как проявление неонацизма.