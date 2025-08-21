Крымчанка получила 15 лет колонии за подготовку теракта по заданию Украины

Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.0 комментариев
Жительницу Симферополя приговорили к 15 годам колонии за попытку поджога оборудования Крымской железной дороги по заданию спецслужб с Украины.
Военный суд вынес приговор жительнице Крыма, признав ее виновной в государственной измене и приготовлении к террористическому акту, передает ТАСС. Женщина была задержана в Симферополе сотрудниками ФСБ при подготовке теракта по поручению украинских спецслужб.
По данным следствия, крымчанка планировала совершить поджог релейного шкафа ГУП РК «Крымская железная дорога» для срыва военных перевозок. В результате оперативных действий ФСБ удалось предотвратить готовившийся взрыв и задержать злоумышленницу.
В ходе обыска у нее были обнаружены и изъяты самодельные зажигательные устройства, детали для их изготовления и мобильные телефоны. Проверка показала, что связь и координация действий осуществлялись через мессенджер Viber с территории Украины – эти данные подтверждены в изъятых средствах связи.
В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы активно вербуют людей без юридических знаний и не осознающих последствий своих поступков. Российским гражданам рекомендовано сохранять бдительность и не поддаваться на провокации в интернете, поскольку за такие действия предусмотрена уголовная ответственность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Крыма Алина Грек получила 15 лет заключения за сотрудничество с украинской разведкой и подготовку теракта на железной дороге.
