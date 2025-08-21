Крымчанка получила 15 лет колонии за подготовку теракта по заданию Украины

Суд приговорил жительницу Крыма к 15 годам колонии за подготовку теракта

Tекст: Мария Иванова

Военный суд вынес приговор жительнице Крыма, признав ее виновной в государственной измене и приготовлении к террористическому акту, передает ТАСС. Женщина была задержана в Симферополе сотрудниками ФСБ при подготовке теракта по поручению украинских спецслужб.

По данным следствия, крымчанка планировала совершить поджог релейного шкафа ГУП РК «Крымская железная дорога» для срыва военных перевозок. В результате оперативных действий ФСБ удалось предотвратить готовившийся взрыв и задержать злоумышленницу.

В ходе обыска у нее были обнаружены и изъяты самодельные зажигательные устройства, детали для их изготовления и мобильные телефоны. Проверка показала, что связь и координация действий осуществлялись через мессенджер Viber с территории Украины – эти данные подтверждены в изъятых средствах связи.

В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы активно вербуют людей без юридических знаний и не осознающих последствий своих поступков. Российским гражданам рекомендовано сохранять бдительность и не поддаваться на провокации в интернете, поскольку за такие действия предусмотрена уголовная ответственность.

