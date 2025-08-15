В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.0 комментариев
В Самаре мужчину осудили за поджог военного вертолета и вышки
Центральный окружной военный суд Самары признал виновным мужчину в поджоге вертолета Ми-8 и телекоммуникационной вышки, сообщили в пресс-службе инстанции.
В июле 2024 года осужденный вместе с сообщниками сначала поджег распределительный щит телекоммуникационной вышки, а спустя сутки совершил поджог военно-транспортного вертолета Ми-8 МТ, передает ТАСС со ссылкой на сообщение суда.
Оба инцидента представляли угрозу для окружающих и привели к крупным убыткам.
По решению суда мужчина проведет первые три года наказания в тюрьме, а оставшиеся девять лет – в колонии строгого режима.
