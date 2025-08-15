В Самаре мужчину осудили за поджог военного вертолета и вышки

Tекст: Алексей Дегтярев

В июле 2024 года осужденный вместе с сообщниками сначала поджег распределительный щит телекоммуникационной вышки, а спустя сутки совершил поджог военно-транспортного вертолета Ми-8 МТ, передает ТАСС со ссылкой на сообщение суда.

Оба инцидента представляли угрозу для окружающих и привели к крупным убыткам.

По решению суда мужчина проведет первые три года наказания в тюрьме, а оставшиеся девять лет – в колонии строгого режима.

Ранее в июле в России осудили участника международной террористической организации Идриса Идибекова по делу о подготовке теракта в Михайло-Архангельском храме Майкопа.

До этого осудили пятерых молодых людей за попытку организации теракта в воинской части в Балашихе.