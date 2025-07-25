Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.0 комментариев
Вынесен приговор готовившему теракт в храме Майкопа
Южный окружной военный суд вынес приговор участнику международной террористической организации Идрису Идибекову по делу о подготовке теракта в Михайло-Архангельском храме Майкопа.
Подсудимый в ходе подготовки к теракту изготовил схему здания, приобрел 15 литров бензина, кухонный нож, а также изготовил флаг «Исламского государства*» (ИГ, запрещено в России и признано террористической организацией), сообщили в суде ТАСС.
Идибеков также подготовил текст для видеообращения о теракте.
Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима, первые три года он проведет в тюрьме.
В 2024 году ФСБ предотвратила поджог храма и убийство священников в Майкопе.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ