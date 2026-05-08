Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.
Обладатель Кубка Гагарина Канцеров покинул «Металлург» ради НХЛ
Форвард Канцеров расторг контракт с «Металлургом» для перехода в «Чикаго»
Лучший снайпер минувшего регулярного чемпионата КХЛ Роман Канцеров завершил выступления за магнитогорскую команду, чтобы продолжить карьеру в системе выбравшего его на драфте «Чикаго».
О расставании с хоккеистом официально сообщила пресс-служба уральского коллектива, передает ТАСС.
Стороны пошли на расторжение действующего соглашения по обоюдному согласию.
«Хоккейный клуб «Металлург» и нападающий Роман Канцеров расторгли контракт. Форвард принял решение о продолжении карьеры в системе команды НХЛ «Чикаго», которая задрафтовала его в 2023 году», – говорится в заявлении.
Игрок выступал за магнитогорцев с 2023 года и весной завоевал Кубок Гагарина. По итогам регулярного чемпионата он забросил 36 шайб в 63 матчах. В плей-офф нападающий провел 15 встреч и набрал восемь очков.
Американский клуб выбрал россиянина во втором раунде драфта под общим 44-м номером.
В мае в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:1.
