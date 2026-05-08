Обладатель Кубка Гагарина Канцеров покинул «Металлург» ради НХЛ

Форвард Канцеров расторг контракт с «Металлургом» для перехода в «Чикаго»

Tекст: Мария Иванова

О расставании с хоккеистом официально сообщила пресс-служба уральского коллектива, передает ТАСС.

Стороны пошли на расторжение действующего соглашения по обоюдному согласию.

«Хоккейный клуб «Металлург» и нападающий Роман Канцеров расторгли контракт. Форвард принял решение о продолжении карьеры в системе команды НХЛ «Чикаго», которая задрафтовала его в 2023 году», – говорится в заявлении.

Игрок выступал за магнитогорцев с 2023 года и весной завоевал Кубок Гагарина. По итогам регулярного чемпионата он забросил 36 шайб в 63 матчах. В плей-офф нападающий провел 15 встреч и набрал восемь очков.

Американский клуб выбрал россиянина во втором раунде драфта под общим 44-м номером.

