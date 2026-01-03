Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.9 комментариев
Кузнецов сам попросил «Металлург» выставить его на драфт отказов
Хоккеист Евгений Кузнецов будет выставлен на драфт отказов по собственной инициативе для перехода в другой клуб, одной из вероятных команд стал «Салават Юлаев».
Решение о выставлении Евгения Кузнецова на драфт отказов было принято не «Металлургом», а по просьбе самого игрока, передает ТАСС.
Агент хоккеиста Шуми Бабаев сообщил, что инициатива исходила лично от спортсмена и была обусловлена нюансами в регламенте КХЛ.
Агент отметил, что у сторон сохраняются отличные отношения, а «Металлург» вел себя корректно на протяжении всего процесса. Другие клубы могут забрать Кузнецова в течение 48 часов. «Салават Юлаев» уже заинтересовался игроком. Права на хоккеиста перейдут в уфимский клуб, если ниже него по таблице никто не проявит интереса.
