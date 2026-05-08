Минлесхоз Белоруссии сообщил об угрозе пожара на границе с Украиной
Новое возгорание леса на Украине возникло в 30 метрах от границы с Белоруссией, есть угроза трансграничного пожара, сообщили в министерстве лесного хозяйства Белоруссии.
«Угроза трансграничного пожара. В 30 метрах от границы Беларуси полыхает лес в Украине. Обращаем внимание: это не пожар из зоны отчуждения, о котором сообщалось ранее, а новое возгорание», – процитировали в министерстве.
В зону риска попадает Милошевичский лесхоз Гомельской области. Ведомство уточнило, что сотрудники лесного хозяйства внимательно следят за развитием ситуации и предпринимают меры для предотвращения распространения огня на территорию Белоруссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал принять меры в случае обострения ситуации на границе с Белоруссией.
Польша заявила, что в стране якобы происходят поджоги по «заказу России».