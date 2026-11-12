В Севастополе ввели режим ограничения электроснабжения

«Севастопольэнерго»: В Севастополе ограничили подачу электричества

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Севастополе перешли на режим временных ограничений подачи электроэнергии по два часа через шесть, сообщает «Севастопольэнерго».

«В 06:00 мск по команде диспетчера чрду в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная. <…> Следуем графику «2 через 6». До 08:00 мск – будет включена 1-я очередь, остальные очереди частично отключены», – заявили на предприятии.

Отмечается, что график ввели для ликвидации перегруза электросетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии в энергосистеме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду компания «Севастопольэнерго» сообщила о снятии режима временного ограничения электроснабжения в Севастополе.

Во вторник предприятия «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» признали невозможным соблюдение графика отключений света.

В понедельник в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения по графику два часа через шесть.