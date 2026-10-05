Кравцов: Детский сад не должен сводиться к подготовке к школе

Tекст: Антон Антонов

«Детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не просто подготовки к школе», – сказал Кравцов в интервью РИА «Новости».

Министр добавил, что вопросы более осмысленного подхода к выбору игр, игрушек и медиаконтента для дошкольных учреждений уже нашли отражение в резолюции форума «Время дошкольного образования». Этот форум прошел в Москве в преддверии Дня работников дошкольного образования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кравцов сообщил о подготовке перечня игр и игрушек для детских садов.

Во вторник Минпросвещения объявило о разработке единых воспитательных программ для детских садов.