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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия эпохи Путина научилась уважать себя

    За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как горстка бойцов спасла сотни тысяч людей в Ленинграде

    22 октября 1942 года немцы попытались высадить десант на остров Сухо в Ладожском озере. Успех означал бы огромные потери для мирного населения блокированного Ленинграда. Но на пути захватчиков встали корабли и батарея Ладожской военной флотилии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

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    22 октября 2026, 12:12 • Новости дня

    Из реабилитационного центра под Самарой сбежали четверо подростков

    МВД: В Самарской области четверо подростков сбежали из реабилитационного центра

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Самарской области пропали три мальчика и девочка, которые покинули социально-реабилитационный центр, их разыскивают полицейские и волонтеры, сообщили в региональном Главном управлении МВД.

    «Полицейскими разыскиваются мальчик 2010 года рождения, девочка 2011 года рождения, мальчик 2011 года рождения, мальчик 2010 года рождения, которые 21 октября текущего года ушли из государственного казенного учреждения Самарской области «Сергиевский комплексный центр социального обслуживания «Янтарь» и до настоящего времени их местонахождение неизвестно», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

    К поискам подростков привлечены сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, патрульные службы и госавтоинспекторы. Ориентировка с приметами передана правоохранителям и волонтерам.

    Сообщается, что у двоих из пропавших есть особые приметы. На правом предплечье 16-летнего мальчика нанесена татуировка с сердцем и датой «12.08.2023», у 15-летнего подростка есть шрам на лбу, а у девочки на левом запястье татуировка в виде кошачьей лапы и звезды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в красноярском национальном парке «Ергаки» пропали двое детей. В марте пропавших в Твери детей нашли у матери в Ленинградской области. В том же месяце в Самарской области живыми нашли двоих пропавших детей.

    19 октября 2026, 18:14 • Новости дня
    Мосгорсуд не разрешил футболисту Сафонову платить алименты со счета второй жены

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мосгорсуд признал незаконной попытку вратаря клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвея Сафонова использовать банковский счет своей новой супруги для выплаты алиментов ребенку от первого брака.

    Представитель спортсмена пояснил, что у его клиента возникли подозрения в нецелевом расходовании средств бывшей супругой. В связи с этим вторая жена Сафонова, блогер Марина Кондратюк, открыла специальный счет для прямых переводов ребенку, передает ТАСС.

    Футболист обратился к приставу с просьбой зачесть средства на новом счете в качестве алиментов, однако получил отказ. Сафонов обжаловал это решение в Хорошевском суде, но проиграл процесс, после чего подал апелляцию.

    «Решение Хорошевского суда по иску Сафонова к УФССП по Москве признать законным, оставить его без изменения. Решение вступило в силу», – сказано в постановлении Мосгорсуда.

    Матвей и Анастасия Сафоновы развелись в 2021 году. В феврале 2024 года приставы возбудили исполнительное производство из-за долга по алиментам в размере 59,4 млн рублей. С лета 2024 года 27-летний вратарь выступает за французский клуб «Пари Сен-Жермен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца бывшая жена Сафонова попросила суд отложить дело об алиментах.

    Летом спортсмен оспорил в Конституционном суде норму об алиментах.

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    19 октября 2026, 18:48 • Новости дня
    Умер пострадавший при атаке беспилотника ВСУ на пригород Воронежа ребенок

    Tекст: Дарья Григоренко

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что четырехлетний мальчик, получивший тяжелые ранения при атаке беспилотника 28 сентября, скончался в реанимации.

    Четырехлетний ребенок, находившийся в крайне тяжелом состоянии после падения украинского беспилотника в пригороде Воронежа, умер в реанимации, сообщил Гусев в своем канале в Max.

    «Трагические новости пришли от наших врачей. В реанимации скончался мальчик 2022 года рождения, госпитализированный в крайне тяжелом состоянии после атаки БПЛА на пригород Воронежа утром 28 сентября. Почти месяц врачи делали все возможное и боролись за его жизнь, но тяжесть ранений практически не оставляла шансов», – написал он.

    Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего ребенка от себя лично и от имени местного правительства. Он добавил, что власти продолжат оказывать семье всю необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце при атаке БПЛА в Воронежской области пострадали трое детей и женщина.

    Летом губернатор Гусев сообщил о раненых из-за атаки дронов в регионе.

    В начале лета силы ПВО отразили ночную атаку 12 БПЛА над Воронежской областью.

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    21 октября 2026, 18:11 • Видео
    Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

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    19 октября 2026, 18:14 • Новости дня
    Начато расследование 100 случаев насилия над детьми в соццентре в Казахстане

    В Казахстане начали расследовать 100 случаев насилия над детьми в соццентре

    Tекст: Дарья Григоренко

    Досудебное расследование начато в Казахстане после выявления более 100 фактов систематического насилия над воспитанниками центра специальных социальных услуг, сообщила Генеральная прокуратура республики.

    Как уточнили в генпрокуратуре, в Казахстане начато расследование из-за систематического насилия над детьми в центре социальных услуг в области Абай, передает РИА «Новости».

    «В ходе проверки центра специальных социальных услуг Аягозского района выявлено свыше 100 фактов систематического применения физического и психологического насилия к воспитанникам со стороны санитаров, которые пользовались беспомощным состоянием подопечных», – заявили в ведомстве.

    Уголовное дело заведено по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Причастные сотрудники отстранены от работы и ограничены в контактах с детьми. Детский центр в Аягозе оказывает помощь детям с психоневрологическими нарушениями и рассчитан на 105 мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае воспитателя красноярского лагеря осудили за игнорирование насилия над детьми.

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    19 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    Бастрыкин запросил доклад по проверке о жестоком обращении с детьми в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки информации о систематическом жестоком обращении с детьми в семье жителя Москвы.

    В эфире одной из информационных программ сообщалось о том, что родственники москвича заявляют о систематическом нарушении прав проживающих с ним детей, в том числе о физическом насилии, передает ТАСС.

    В распоряжении журналистов имеются видеозаписи, подтверждающие факты издевательств. Отмечается, что одна из девочек после обращения в правоохранительные органы была помещена в социальный центр с целью оказания на нее давления и принуждения к отказу от показаний.

    «Следственными органами ГСУ СК России по Москве проводится проверка. Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Москве Ярошу С. М. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники СК завели дело из-за жестокого обращения с воспитанниками детского сада в Сочи.

    Правоохранители начали расследование по статье о халатности после физического воздействия на малышей в Барнауле.

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    20 октября 2026, 19:20 • Новости дня
    Жительница Подмосковья получила условный срок за гибель пяти человек на пожаре

    Суд Воскресенска дал полтора года условно женщине за гибель детей и матери в пожаре

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Воскресенский городской суд приговорил к полутора годам лишения свободы условно жительницу Подмосковья, по вине которой в запертом доме сгорели четверо ее детей и мать.

    Суд признал ее виновной в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и назначил ей наказание в виде полутора лет условно с аналогичным испытательным сроком, сообщили в объединенной пресс-службе судов Московской области.

    Установлено, что 21 февраля женщина оставила четырех малолетних детей и свою мать в жилом доме в селе Константиново. При этом она не отключила от сети водонагреватель, а также закрыла входную дверь снаружи на ключ.

    В доме не было ручек на створках окон и запасного комплекта ключей, из-за чего запертые люди не смогли выбраться, когда вечером начался пожар. В результате погибли 62-летняя женщина и четверо детей в возрасте от трех до шести лет, спастись удалось лишь 14-летнему подростку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в подмосковном селе Белый Раст локализовали пожар на складе.

    В феврале в Подмосковье осудили мужчину, потерявшего в пожаре жену и троих детей.


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    20 октября 2026, 18:26 • Новости дня
    Директора вагона-ресторана на Кубани отдали под суд за отравление 40 детей

    На Кубани завершили дело об отравлении 40 детей в поезде Кисловодск – Тында

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Уголовное дело в отношении директора вагона-ресторана поезда Кисловодск – Тында, обвиняемого в массовом пищевом отравлении несовершеннолетних пассажиров, направлено в кубанский суд.

    В июле 2025 года в пассажирском поезде Кисловодск – Тында обвиняемый нарушил санитарные нормы, из-за чего в пищу попали болезнетворные бактерии. Зараженную еду подали двум группам несовершеннолетних, которые возвращались в Самарскую область с учебно-тренировочных сборов, передает РИА «Новости».

    В результате инцидента более 40 детей госпитализировали в больницы Краснодарского края с пищевым отравлением, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

    Следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Директору вагона-ресторана вменяется нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе суд вынес приговор поставщице питания детского сада за отравление детей.

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    19 октября 2026, 15:22 • Новости дня
    Женщина с ребенком погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области

    Женщина с ребенком погибли при ударе дрона ВСУ в Скадовске Херсонской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Кравченко сообщила, что в Скадовском округе Херсонской области в результате атаки украинского беспилотника погибли женщина и ее ребенок.

    В Скадовском округе Херсонской области жертвами атаки дрона со стороны украинских войск стали два мирных жителя. «В Скадовском округе в результате атаки украинских нацистов с применением БПЛА погибли женщина и ее ребенок 2012 года рождения», – говорится в сообщении в канале аппарата уполномоченного по правам ребенка в Херсонской области в Max.

    По ее словам, гибель подростка является трагедией, которой нет и не может быть оправдания. Детский омбудсмен подчеркнула, что виновные в этом преступлении понесут заслуженное наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце член избирательной комиссии погибла при атаке дрона на автобус в Херсонской области.

    Украинские беспилотники сожгли здание сельсовета в херсонской Константиновке.

    Летом глава региона Владимир Сальдо заявил о минировании местных дорог украинскими аппаратами.

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    19 октября 2026, 16:12 • Новости дня
    Минпросвещения призвало не перегружать школьников учебой на каникулах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Родителям школьников рекомендовано не перегружать детей учебой во время каникул и организовать им отдых без гаджетов, заявила эксперт Минпросвещения, замдиректора по воспитательной работе Российской гимназии при Государственном Русском музее Галина Плинюс.

    «Не перегружайте учебой. Каникулы – это время отдыха. Не стоит заставлять ребенка выполнять учебные задания с избытком. Ограничьте время, которое ребенок проводит с телефоном или планшетом, и обязательно компенсируйте это активностями «вне экрана»: прогулки, спорт, творчество», – приводит РИА «Новости» слова Плинюс.

    Эксперт отметила, что при организации досуга родителям необходимо учитывать возраст детей. Младшим школьникам важно неструктурированное время для свободной игры, а подросткам – время для общения и хобби.

    Плинюс также посоветовала обсуждать планы вместе с ребенком и привлекать его к выбору активностей, чтобы он почувствовал свою значимость.

    «Не забывайте про чтение. Выбирайте книги, которые действительно нравятся, а не только по школьному списку. Чтение развивает воображение и словарный запас», – заключила эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Российский союз туриндустрии предупредил о мошеннических схемах в преддверии школьных каникул.

    В августе Минпросвещения сообщило о дополнительных каникулах для первоклассников.

    Осенние каникулы у школьников в новом учебном году оказались длиннее зимних.

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    21 октября 2026, 18:09 • Новости дня
    Полиция Италии опознала 11-летнего участника погромов в Милане

    Corriere della Sera: Полиция опознала 11-летнего участника беспорядков в Милане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Итальянские карабинеры установили личность 11-летнего мальчика, ставшего самым молодым участником недавних беспорядков в Милане.

    Юный гражданин Италии был опознан правоохранителями в одной из школ на юге Милана, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Corriere della Sera. Видеозаписи с участием ребенка, одетого в темную одежду с закрытым лицом, получили широкое распространение в социальных сетях. На кадрах видно, как мальчик выходит из магазина с украденными вещами, а также находится рядом с горящей мусорной корзиной.

    Поскольку участнику беспорядков еще не исполнилось 14 лет, он не подлежит уголовной ответственности. Тем не менее полиция может направить информацию о нем в прокуратуру по делам несовершеннолетних и социальные службы.

    Массовые акции протеста прошли в ряде городов Италии 17 и 18 октября, наиболее крупные из них – в Милане. В ходе столкновений были задержаны более 300 человек, пострадали свыше 110 полицейских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Италии решили ужесточить меры против участников погромов в Милане.

    В понедельник правительство направило в город сотни военных из-за массовых беспорядков.

    В тот же день полиция задержала более 270 участников протестов.

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    21 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Украина создала фейковый сайт о якобы спрятанных в России детях

    Львова-Белова: Украина создала фейковый сайт о якобы спрятанных в России детях

    Tекст: Ольга Иванова

    Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о создании украинской стороной поддельного сайта со списками якобы спрятанных в России десятков тысяч детей.

    По ее словам, украинские власти создали ресурс с информацией о якобы спрятанных в России десятках тысяч детей, однако в этих перечнях числятся либо уже найденные, либо никогда не терявшиеся несовершеннолетние, передает РИА «Новости».

    «Главный – о якобы спрятанных в России десятках тысяч детей. В качестве завесы украинской стороной был создан сайт, создающий ощущение наличия проверенной базы. В этом списке есть дети, которые уже давно нашлись или вовсе не терялись, есть те, кто еще до начала СВО достиг совершеннолетия. Но страшилка работает», – сказала Львова-Белова во время выступления на «Венских дискуссиях» ОБСЕ.

    Она добавила, что в распространяемых Украиной списках нет реальных данных о близких людей, ведущих розыск. По ее словам, недостоверность сведений очевидна для всех, кто хочет разобраться в ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Львова-Белова сообщила о состоянии детей после атаки на Ростовскую область.

    Летом омбудсмен рассказала об отсрочке возвращения детей на Украину из-за атак беспилотников.

    В прошлом году она заявила о воссоединении троих детей с семьями на украинской территории.

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    21 октября 2026, 18:20 • Новости дня
    Житель Кузбасса получил 15 лет колонии за домогательства к детям у школы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кемеровский областной суд приговорил 52-летнего местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за совершение действий сексуального характера в отношении четверых малолетних детей возле школы.

    Мужчина признан виновным в том, что заманил несовершеннолетних на безлюдный участок школьной территории и совершил действия сексуального характера, сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

    «Кемеровский областной суд назначил наказание 52-летнему жителю города Кемерова за совершение действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших», – заявили в пресс-центре.

    По данным суда, инцидент произошел 19 мая 2025 года. Осужденного также лишили права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием или обучением детей, сроком на восемь лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе педофил-рецидивист в Архангельске также получил 15 лет особого режима.

    Ранее блогера Поднебесного приговорили к трем годам колонии по делу о педофилии.

    До этого в Общественной палате призвали к превентивным мерам против педофилов после убийства мальчика в Петербурге.

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    19 октября 2026, 14:22 • Новости дня
    РСТ предупредил о мошеннических схемах в преддверии школьных каникул

    РСТ: Мошенники обманывают родителей перед осенними школьными каникулами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии осенних школьных каникул мошенники могут предлагать родителям путевки в лагеря, экскурсии и выездные курсы, предупредили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

    «В преддверии осенних школьных каникул родителям предлагают путевки в лагеря, выездные курсы, языковые интенсивы, спортивные сборы и экскурсионные поездки. При бронировании важно проверить организатора и условия оплаты: под видом привлекательных предложений мошенники могут выманивать предоплату, данные банковских карт, пароли и коды из СМС или мессенджеров», – приводит сообщение союза РИА «Новости».

    Вице-президент РСТ, генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов отметил, что злоумышленники часто давят на родителей, заявляя о последнем месте, скорой отмене брони или краткосрочной скидке. Поэтому важно не поддаваться эмоциям и проверять предложения через официальные контакты организаторов.

    Кроме того, мошенники могут обещать бесплатные или льготные путевки, требуя оплатить только дорогу, страховку или оформление документов. Также используются поддельные страницы бронирования, фальшивые чаты, опросы и голосования. Иногда они представляются сотрудниками школ и запрашивают личные данные.

    В РСТ посоветовали родителям проверять детские лагеря в официальных региональных реестрах, сверять данные о туроператорах и турагентах в едином федеральном реестре Минэкономразвития. Оплачивать услуги следует только на расчетный счет организации, а не на карту частного лица. Также необходимо уточнять предложения, якобы поступившие от школы, непосредственно у администрации, и никогда не сообщать коды и пароли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу РСТ опроверг сообщения о резком снижении цен на туры в Турцию.

    Ранее союз сообщил о снижении спроса на детские лагеря у моря.

    Также РСТ заявил о завершении вывоза застрявших в третьих странах из-за иранского конфликта.

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    21 октября 2026, 15:36 • Новости дня
    В ДТП с автобусом в Астрахани пострадали двое детей

    Двое детей и пятеро взрослых пострадали в ДТП с автобусом в Астрахани

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Астрахани пострадали двое детей и пятеро взрослых, сообщили в УМВД по региону.

    «В ДТП пострадали оба водителя, а также пять пассажиров автобуса – три женщины и две девочки 2013 и 2018 годов рождения», – сообщил РИА «Новости» представитель ведомства.

    Отмечается, что легковой автомобиль выехал на встречную полосу около торгового центра «Три кота», где произошло столкновение. Все пострадавшие госпитализированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в ДТП с автобусом в Астрахани пострадали семь человек.

    Во вторник в ДТП с автобусом и грузовиком в Свердловской области пострадали три человека.

    На прошлой неделе в ДТП с автобусом в Свердловской области пострадали восемь человек.

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    21 октября 2026, 15:22 • Новости дня
    В школах Азербайджана ограничили доступ к TikTok

    Минобразования Азербайджана: В школах страны ограничили доступ к TikTok

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра науки и образования Азербайджана Фирудин Гурбанов заявил, что в школах республики ограничили доступ к социальной сети TikTok.

    «В школах Азербайджана ограничили доступ к TikTok. Также введены ограничения на доступ к более чем 200 видам вредоносного контента», – заявил Гурбанов. Его слова передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Minval Politika.

    Замминистра уточнил, что заблокированные материалы содержали сцены преступлений, насилия, употребления наркотиков и другую подобную информацию.

    По словам Гурбанова, такие ограничения должны касаться не только образовательных учреждений, но и семей, где родителям необходимо следить за тем, чтобы дети избегали опасных платформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Британия оштрафовала TikTok за использование данных детей.

    Летом власти Бразилии наказали платформу за незаконный сбор информации о несовершеннолетних.

    В июле портал Euractiv сообщил о планах Евросоюза запретить соцсети для детей.

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    20 октября 2026, 07:58 • Новости дня
    Минпросвещения решило создать центр изучения ИИ в школах

    В России решили создать центр изучения ИИ в школьном образовании

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель Института содержания и методов обучения Максим Костенко сообщил, что Министерство просвещения России приняло решение сформировать центр изучения искусственного интеллекта в школах.

    Центр изучения искусственного интеллекта в школьном образовании появится на базе Института содержания и методов обучения (ИСМО) им. В. С. Леднева, передает ТАСС.

    «Министром просвещения Сергеем Сергеевичем Кравцовым на базе нашего института принято решение сформировать центр изучения искусственного интеллекта в школьном образовании именно в контексте российской действительности», – сообщил Максим Костенко.

    Сейчас идет подготовка нормативного акта, который урегулирует все аспекты применения искусственного интеллекта в школах. Специалисты института будут оказывать методологическую поддержку отечественным компаниям, которые занимаются развитием суверенных нейросетей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава МВФ Кристалина Георгиева призвала переосмыслить подход к образованию из-за ИИ. Также эксперты определили четыре принципа использования ИИ в науке и образовании. Президент Владимир Путин поручил развивать суверенный искусственный интеллект.

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    Москву обвинили в инспирировании бунта в еще одной стране Европы

    Албанию, как Францию, охватили протесты молодежи, переросшие в поджоги и погромы. Премьер-министр Эди Рама, чью резиденцию и партийный штаб тоже сожгли, обвинил в происходящем Россию и Иран, «которые не хотят, чтобы страна вошла в ЕС». Однако причины того, что называют «революцией фламинго», явно иные. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Вэнс хочет уйти. Что мы теряем?

      Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах, хотя его считали преемником Дональда Трампа. Кто же тогда возглавит США?

    • «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

      Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    • По чьему приказу разносят Францию

      Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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