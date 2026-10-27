МВД назвало признаки вовлечения подростков в деструктивные группы

МВД: Смена стиля соцсетей является признаком вовлечения детей в опасные группы

Tекст: Мария Иванова

Заподозрить влияние опасных интернет-групп на подростка можно по резкому изменению стилистики его страниц в социальных сетях с позитивной на тревожную. Дети начинают публиковать мрачные фотографии, слушать депрессивную музыку и делиться переживаниями о безнадежности, одиночестве и непереносимой душевной боли, сообщает Киберполиция.

Дополнительными маркерами служат повышенный интерес к теме смерти и подписки на сообщества, романтизирующие суицид. Подростки также могут целенаправленно искать в закрытых группах информацию о деструктивных челленджах с опасными для здоровья заданиями или увлекаться материалами, содержащими жестокость, насилие и трэш-стримы.

В повседневной жизни тревожными сигналами становятся тяга к изоляции, смена манеры общения, уклонение от выполнения домашних заданий и пропуск уроков. Наиболее явной угрозой выступают открытые заявления о суицидальных намерениях, публикация трагических статусов и прощальных постов для близких, а также поиск способов ухода из жизни.

Наличие только одного из перечисленных факторов не всегда свидетельствует о реальной угрозе, однако при появлении таких сигналов взрослым рекомендуют поговорить с подростком и обратиться к специалистам. Для оказания поддержки Минпросвещения запустило круглосуточную линию психологической помощи, а в экстренных случаях доступен единый детский телефон доверия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в МВД сообщили об активном использовании мошенниками социальных сетей и мобильных игр для вербовки детей.

В пятницу ведомство отметило увеличение в России на 30% количества подростков, вовлеченных в киберпреступления с начала года.

В прошлом месяце первый замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Сергей Калинин рассказал о жажде легкого заработка и целенаправленной вербовке как главных инструментах втягивания подростков в преступную деятельность.