Генпрокуратура затребовала с экс-депутата Гаджиева 2 млрд рублей через суд
В Советский райсуд Махачкалы поступил иск от Генпрокуратуры о признании бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (иноагент) и еще троих лиц экстремистским объединением, также в иске изложено требование об изъятии у них имущества на 2 млрд рублей.
Генпрокуратура потребовала признать самого Гаджиева, его сожительницу, сына и сестру участниками экстремистского объединения, сказал собеседник ТАСС в надзорном ведомстве.
Проверка установила, что после начала спецоперации на Украине Гаджиев выехал за рубеж и начал поддерживать вооруженные формирования Киева, в том числе финансируя их, дискредитируя ВС России и оправдывая введение санкций.
На территории России у Гаджиева осталась значительная собственность, включая коммерческую недвижимость, элитное жилье и земельные участки в Дагестане, Москве и Подмосковье, оформленные на родственников и связанные с компаниями «Усадьба в Кадашах» и «Квинтэссэнс». Доходы от этих объектов, как считают в Генпрокуратуре, выводились за границу.
Кроме того, надзорное ведомство требует прекратить лицензию на добычу песчано-гравийной смеси для компании «Сулакнеруд», контролируемой Гаджиевым через родственников. Отмечается, что прибыль от этой деятельности выводилась в США и Францию, где у бывшего депутата также есть элитная недвижимость.
По данным Генпрокуратуры, Гаджиев после начала спецоперации выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами ради получения иностранного гражданства, в чем сам признался в видеозаписи. Ранее он получил от американских правительственных структур не менее 45 млн долларов за раскрытие закрытых сведений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Гаджиева обвинили в организации слухов о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова. Распространителям слухов обещали за это по 2,5 млн долларов.
Напомним, в августе Генпрокуратура подала иск против бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова (признан террористом и экстремистом) о взыскании имущества в пользу государства на сумму в 2 млрд рублей.