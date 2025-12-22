Роспотребнадзор начал эпидрасследование после отравления на соревнованиях в Люберцах

Роспотребнадзор начал эпидрасследование после отравления в Люберцах

Tекст: Катерина Туманова

«В связи с информацией в электронных СМИ об отравлении пастой карбонара в городе Люберцы Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщает, что на основании поступивших от медицинской организации экстренных извещений специалистами незамедлительно начато эпидемиологическое расследование», – сказано в сообщении.

В Управлении выяснили, что заболевшие участвовали в соревнованиях по бальным танцам, где употребляли еду, предоставленную кейтеринговой компанией. Договор с ней был заключен организатором мероприятия. Доставка еды осуществлялась из другого субъекта.

Региональное Управление Роспотребнадзора организовало проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Московской области.

В этот же день глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

«По данному факту следственными органами СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – сообщили в ведомстве.

До этого в СМИ появилась информация о пострадавших в подмосковных Люберцах людях, среди которых был подросток, после того, как употребили пасту карбонара в кейтеринговой компании «Триумф».

«Вскоре после приема пищи у всех троих появились признаки отравления. Их госпитализировали. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести», сообщала «Газета.Ru».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экстренные службы 19 декабря зафиксировали обращения жильцов частного пансионата с признаками ухудшения состояния здоровья. Госпитализированы были 15 человек, еще трое скончались. Роспотребнадзор заинтересовался данными о метаноле в стекломое.



