  • Новость часаСобянин сообщил об уничтожении 19 БПЛА на подлете к Москве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Демографический кризис лишает финнов высокой пенсии
    Захарова ответила Мерцу на обвинения России в «варварстве»
    Греф спрогнозировал рост курса доллара до ста рублей
    Глава польского МИД призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды»
    Во Франции потребовали от провайдеров закрыть доступ к 35 российским СМИ
    Минобороны сообщило о перехвате 167 украинских БПЛА за шесть часов
    В Госдуме заявили о риске ядерной катастрофы из-за планов передать ЯО Киеву
    Афганская армия начала боевые действия в ответ на удары Пакистана
    Роскомнадзор отказался комментировать новые сообщения СМИ о блокировке Telegram
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    11 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Британия и Франция делают из Украины страну-смертника

    Есть силы, желающие взорвать не только Россию, но и весь мировой порядок. Возможная цель их провокации – детабуирование ядерного оружия, как минимум тактического. Если его начнут применять в одной точке планеты, то что помешает сделать это в других?

    17 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    28 комментариев
    27 февраля 2026, 04:31 • Новости дня

    В Японии создали рабочую группу по оборонной промышленности

    Tекст: Денис Тельманов

    В Японии приступила к работе специальная рабочая группа, сосредоточенная на управлении рисками и развитии оборонной промышленности страны.

    Рабочая группа, занимающаяся развитием оборонной промышленности, начала свою деятельность в Японии, передает РИА «Новости».

    Ее возглавили министр обороны Синдзиро Коидзуми и министр экономики Ресэй Акадзава. По словам Коидзуми, создание группы стало одним из семнадцати ключевых направлений государственных инвестиций, нацеленных на управление рисками в различных отраслях.

    Министр обороны подчеркнул, что оборонная промышленность напрямую связана с обороноспособностью страны. Он отметил необходимость открытого диалога с представителями отрасли и формирования информационной политики, способной устранить репутационные риски участия в оборонной сфере.

    Коидзуми выразил уверенность, что такая политика поможет добиться понимания со стороны общества и повысить доверие граждан к развитию оборонного сектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о необходимости кардинально укрепить обороноспособность страны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что отношения Москвы и Токио сведены к нулю и обсуждать мирный договор без диалога невозможно.

    Япония не рассматривает альтернатив передаче ей Соединенными Штатами американской авиабазы «Футэмма» на острове Окинава после переноса в район Хэноко.

    26 февраля 2026, 20:05 • Новости дня
    Франция обвинила Россию в «агрессивном поведении» после публикации о ЯО для Киева

    МИД Франции отреагировал на обвинения СВР России по ядерной бомбе для Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Франции сочло публикацию СВР РФ по теме передачи ядерной бомбы Украине проявлением агрессивного поведения России.

    Париж считает публикацию Службой внешней разведки России данных о подготовке Францией и Британией передачи Украине ядерной бомбы проявлением агрессивного поведения. Об этом заявил официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре, передает ТАСС.

    «Два дня назад Россия продемонстрировала чрезвычайно агрессивное поведение, выдвинув совершенно абсурдные обвинения», – заявил Конфавре на брифинге. По его словам, французское внешнеполитическое ведомство ограничилось реакцией через свой аккаунт French Response в соцсетях, не публикуя отдельного официального заявления.

    Журналист задал вопрос о заявлениях МИД РФ по поводу возможной отправки военных Франции и Британии на Украину, но представитель МИД Франции акцентировал внимание именно на публикации СВР. Конфавре обвинил Россию в эскалации конфликта, не вдаваясь в детали обсуждения западных военных на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти намерения нарушением международного права. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим передать ядерное оружие Киеву.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые шаги по содействию созданию военного ядерного потенциала на Украине будут считаться прямой угрозой безопасности России. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подготовил программное заявление для нации о ядерном сдерживании и безопасности Европы.


    Комментарии (8)
    26 февраля 2026, 14:54 • Новости дня
    War Zone сообщил о планах США построить 450 новых шахт для МБР
    War Zone сообщил о планах США построить 450 новых шахт для МБР
    @ U.S. Air Force/Airman 1st Class Mattison Cole/dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пентагон построит с нуля 450 шахт для размещения там новых межконтинентальных баллистических ракет Sentinel, при этом запланированные к списанию ракеты Minuteman III в то же время будут оставаться на своих позициях «на переходный период», сообщает портал War Zone.

    Пентагон построит с нуля 450 шахт для размещения новых межконтинентальных баллистических ракет Sentinel, одновременно сохранив на переходный период существующие 400 шахт с ракетами Minuteman III, передает War Zone.

    Согласно сообщению портала, обе системы вооружения будут находиться на боевом дежурстве одновременно в течение определенного времени. Ожидается, что процесс перехода от Minuteman III к Sentinel завершится к 2036 году, однако точное количество ракет, находящихся на дежурстве на этом этапе, не уточняется.

    Портал отмечает, что ранее планировалось использовать уже существующие шахты, но от этого отказались из-за высокой стоимости переоборудования. Сейчас строительство прототипа новой шахты уже ведется в штате Юта. В статье подчеркивается, что неясно, будет ли эта шахта использоваться для тестовых пусков в будущем, а также напоминается о существующих ограничениях СНВ-3 на количество пусковых установок.

    Проект включает не только шахты, но и создание новых пунктов управления и масштабной коммуникационной инфраструктуры. Некоторые вопросы, такие как выкуп земли у частных владельцев и дальнейшая судьба выведенных из эксплуатации шахт Minuteman III, пока остаются нерешенными. В 2025 году Пентагон признал, что стоимость программы Sentinel выросла на 81% и теперь составляет почти 141 млрд долларов, основная часть расходов приходится на закупку и строительство объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом пообещал вести диалог с Россией по новому договору о контроле над ракетами. Дональд Трамп заявил, что США готовы обсуждать с Россией вопросы, связанные с ДСНВ. Эксперт-американист отметил отсутствие официальных заявлений Вашингтона по вопросам ДСНВ.

    Комментарии (13)
    26 февраля 2026, 22:33 • Видео
    Кубу все-таки спасли

    Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 22:22 • Новости дня
    Американские СМИ назвали цели запуска секретного китайского шаттла
    Американские СМИ назвали цели запуска секретного китайского шаттла
    @ кадр из видео

    Американские СМИ раскрыли возможные цели запуска секретного китайского космического шаттла, старт которого состоялся в начале февраля с космодрома Цзюцюань. Речь идет о многоразовом аппарате Shendong («Божественный дракон»), который совершил уже четвертый полет.

    Официально Пекин заявляет, что аппарат предназначен для «технологической проверки многоразовых космических кораблей» и должен способствовать «мирному использованию космоса». Однако эксперты считают, что за этими формулировками могут скрываться более сложные задачи, пишет Futurism.

    Аналитики обращают внимание на предыдущие миссии китайского шаттла. Третий полет завершился в сентябре 2024 года после 267 дней пребывания на орбите. Тогда китайская сторона заявила, что успех миссии подтверждает зрелость технологий многоразовых аппаратов.

    В то же время наблюдатели отмечали, что во время прошлых запусков Shendong выводил на орбиту небольшие объекты. Их фиксировали американские военные и независимые астрономы. По мнению ряда специалистов, Китай может отрабатывать операции сближения и маневрирования с другими космическими объектами, так называемые RPO (Rendezvous and Proximity Operations, сближение и операции в непосредственной близости – прим. ВЗГЛЯД).

    Американские СМИ подчеркивают, что Китай развивает эту программу на фоне аналогичных разработок США. В частности, секретный космический самолет X-37B, созданный компанией Boeing и эксплуатируемый United States Space Force, уже более десяти лет выполняет засекреченные миссии. За это время аппарат совершил семь полетов и провел в космосе в общей сложности тысячи суток.

    По оценкам экспертов, с учетом характеристик ракеты Long March 2F китайский аппарат может быть сопоставим по размерам с X-37B. Наблюдатели не исключают, что программы двух стран свидетельствуют о нарастающей конкуренции ведущих держав за технологическое и стратегическое превосходство на орбите.

    Ранее астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой спутниковой группировки Маска.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 07:05 • Новости дня
    «Северяне» узнали о последствиях гумпомощи партии Порошенко для солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» наступают вглубь Сумской области, авиация активно работает на участке Хотень-Корчаковка-Храповщина, противник активно сопротивляется в обороне.

    «В Сумской области часть личного состава мобильных огневых групп 1020 зенитно-ракетного артиллерийского полка ВСУ была отправлена на передовые позиции. Примечательно, что это произошло после приезда в расположение полка представителей партии П. Порошенко «Европейская солидарность» и передачи ими партии гуманитарной помощи», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Сумском направлении штурм-группы «Северян» продвинулись в Сумском районе на шести участках, в Краснопольском на одном и в Глуховском на двух. За сутки общее продвижение составило до 400 м.

    На Харьковском направлении около Старицы бойцы расширили зону контроля, продвинувшись на двух участках. Близ Графского штурмовики проводили зачистку прилегающего лесного массива. Авиацией поражены скопления живой силы ВСУ.

    «В ходе освобождения Графского остатки личного состава противника покидали населенный пункт по льду Северского Донца. С наступлением весны они такого сделать бы не смогли и вероятнее всего оказались бы в «котле», – поделились военнослужащие.

    В районе Волчанских Хуторов российские военные заняли пять домовладений, продвинувшись в восточном направлении на 200 м.

    На Хатненском участке фронта экипажи ВКС РФ наносили удары по позициям 159 омбр ВСУ в районе Колодезного. Штурмовые группы продвинулись на одном из участков на 200 м по лесополосам.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Графское в Харьковской области. «Северяне» разбили у Андреевки штурм-полк ВСУ из дезертиров и мобилизованных. «Торнадо-С» с ГЛОНАСС уничтожила склады ВСУ в Харьковской области. Военэксперт рассказал, куда движутся ВС России после освобождения Графского.


    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 12:02 • Новости дня
    Премьер Японии заявила о передаче американской базы на Окинаве после переноса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Япония не рассматривает альтернатив передаче ей Соединенными Штатами американской авиабазы «Футэмма» на острове Окинава после переноса в район Хэноко, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити.

    По ее словам, Япония не рассматривает других вариантов, кроме передачи ей Соединенными Штатами авиабазы Футэмма после ее переноса в район Хэноко, передает РИА «Новости».

    Такаити подчеркнула: «Мы совершенно не предполагаем, что после завершения переноса в Хэноко база Футэмма не будет возвращена». Она отметила, что правительство считает перенос единственным способом снизить опасность и нагрузку на жителей Окинавы.

    Такаити заявила, что США придерживаются всех согласованных договоренностей по этому вопросу. По ее словам, американская сторона продолжает реформу вооруженных сил на основе двусторонних соглашений, включая возврат базы Футэмма. Премьер добавила, что консультации и координация с Вашингтоном будут продолжены.

    Возврат базы предусмотрен Комплексным планом по Окинаве, опубликованным в 2013 году, где перенос в Хэноко является условием передачи объекта Японии. Недавно в СМИ появилась информация, что США не намерены возвращать базу без наличия взлетно-посадочной полосы большой длины на новом объекте. На базе Футэмма взлетно-посадочная полоса имеет длину 2,7 километра, а в Хэноко строятся две полосы по 1,8 километра каждая.

    Такая позиция была зафиксирована еще в документе Счетной палаты США от 2017 года и не является новой. Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми позднее подтвердил эту информацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Японии выразили возмущение по поводу слива на американской базе воды с фтороорганическими соединениями. Японские политики предложили изолировать базы США из-за ситуации с коронавирусом.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 11:47 • Новости дня
    В зоне спецоперации начали испытывать новейший дрон-разведчик «Сибирячок»

    Разведдрон «Сибирячок-5» с 95% российских деталей начали испытывать в зоне СВО

    Tекст: Мария Иванова

    На передовой в зоне СВО проходят испытания разведывательного дрона «Сибирячок-5», на 95% собранного из российских комплектующих, сообщили в «Народном фронте», «Кулибин-клуб» которого оказывает поддержку разработчикам.

    Российские подразделения приступили к тестированию беспилотного летательного аппарата «Сибирячок-5» непосредственно на линии соприкосновения, передает ТАСС.

    Разведывательный коптер способен подниматься на высоту до тысячи метров и удаляться от оператора на расстояние до 20 километров. Устройство умеет самостоятельно определять людей и автомобильную технику противника.

    Руководитель производства компании «Гаскар» отметил высокие характеристики изделия. «Сибирячок-5» – это в первую очередь разведывательный дрон, который делает видеофиксацию на местности. Также может нести на себе максимальную полезную нагрузку до четырех килограммов», – рассказал он. Представитель разработчика добавил, что аппарат превосходит иностранные аналоги в своем классе.

    Новинка представляет собой уже пятое поколение этой серии, а предыдущая модель была поставлена в войска в количестве около 16 тыс. единиц. Сейчас пятая модификация проходит проверку малыми группами спецназа. Серийное производство и массовые поставки запланированы на 2026 год.

    Беспилотник на 95% состоит из российских комплектующих, включая собственные моторы и платы управления. Разработчики закупают только чипы и резисторы, однако полную замену импортным деталям планируют найти уже в текущем году. Полетное время аппарата составляет до 60 минут на одном аккумуляторе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на московском предприятии презентовали разведывательный дрон «Сибирячок» четвертого поколения с усовершенствованной камерой.

    Нижегородские разработчики при поддержке «Кулибин-клуба» представили коптер «Турист» для разведки и работы в режиме камикадзе.

    Госкорпорация «Ростех» провела масштабную презентацию восьми новых типов беспилотников различного назначения.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 16:28 • Новости дня
    Слуцкий: Евродепутаты опасаются передачи Киеву ядерного оружия

    Слуцкий рассказал о тревоге евродепутатов из-за планов по ЯО для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На онлайн‑встрече российских и европейских депутатов обсудили риск передачи Украине компонентов ядерного оружия и связанную с этим угрозу дальнейшей эскалации конфликта, сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    Члены комитета Госдумы по международным делам провели онлайн-встречу с группой представителей Европарламента, возглавляемой евродепутатом Фернаном Картайзером из Люксембурга. Об этом рассказал глава думского комитета, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

    По словам Слуцкого, на встрече обсуждались кризисные вопросы отношений между Россией и Евросоюзом, а также аспекты украинского урегулирования, включая угрозы мировой безопасности из-за планов Лондона и Парижа по поставкам компонентов ядерного оружия Киеву.

    Слуцкий процитировал участников встречи: «Представители ЕП выразили серьезную обеспокоенность возможностью выхода конфликта на ядерную орбиту и его перехода в третью мировую войну». Он отметил, что европейские парламентарии иногда занимают более взвешенную позицию, чем правящие круги Франции, Британии и Германии.

    Депутат сообщил, что не может раскрыть имена всех европейских участников встречи, но их число увеличивается с каждым разом, несмотря на давление со стороны брюссельских чиновников. Слуцкий добавил, что регулярные контакты российских и европейских парламентариев позволяют доносить до жителей Европы позицию России и расширять информационный прорыв антироссийской блокады.

    Ранее парламент России единогласно поддержал обращение к депутатам Франции, Британии, Германии и международным организациям с требованием расследовать сообщения о планах передачи Киеву ядерного оружия.

    А министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что обострение переговорной риторики по ядерному оружию связано с разочарованием западных стран из-за отсутствия успеха в попытках добиться поражения России.

    Ядерная риторика станет одной из главных тем на следующем этапе переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 11:05 • Новости дня
    Доработанный по опыту СВО ППК-20 поступил на вооружение МВД

    Органы внутренних дел получили доработанный по опыту спецоперации ППК-20

    Tекст: Мария Иванова

    На вооружение органов внутренних дел поступил девятимиллиметровый пистолет-пулемет ППК-20, доработанный по опыту спецоперации и рассчитанный на бронебойные патроны.

    Серийно выпускаемый концерном девятимиллиметровый пистолет-пулемет ППК-20 официально принят на вооружение органов внутренних дел, сообщает Telegram-канал концерна. Соответствующее постановление подписало правительство России. Оружие производится как для отечественных силовых структур, так и на экспорт.

    Инженеры оперативно доработали изделие, опираясь на опыт его эксплуатации в зоне спецоперации. Специалисты улучшили эргономику и тактико-технические характеристики образца. Изменения затронули и линейку используемых боеприпасов.

    Основным патроном для ППК-20 стал высокоимпульсный бронебойный 7Н21, однако оружие совместимо с большинством патронов калибра 9х19. Эксперты называют эту модель самым технологичным образцом в своем классе. Она сочетает надежность современного автомата АК-12 с компактными габаритами.

    Ранее арсенал ведомства пополняли и другие разработки ижевских оружейников. Двадцать лет назад на службу поступил «Витязь-СН», а в последние годы перечень расширили пистолет Лебедева и автоматы АК-12.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» начал выпускать усовершенствованный пистолет-пулемет ППК-20 в рамках госконтракта 2026 года. Специалисты предприятия улучшили конструкции затвора и возвратного механизма для расширения линейки используемых патронов.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 20:44 • Новости дня
    Mitsubishi зарегистрировала в России четыре новых товарных знака

    Mitsubishi зарегистрировала в России четыре товарных знака авто и комплектующих

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Японский автопроизводитель Mitsubishi зарегистрировал эксклюзивные права на свои товарные знаки в России с истечением срока действия в апреле 2035 года.

    Японская компания Mitsubishi подала заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатент в апреле 2025 года, передает ТАСС. Регистрация охватывает марки ASX, AWC, DI-D и Eclipse, а исключительные права будут действовать до 4 апреля 2035 года. Заявки были поданы из Японии, а официальная регистрация состоялась в январе – феврале 2026 года.

    Как отмечает агентство, товарные знаки зарегистрированы по классу № 12 международной классификации товаров и услуг, что включает автомобили, их комплектующие и аксессуары. В базе ведомства указано, что все перечисленные товарные знаки закреплены за Mitsubishi.

    Напомним, в апреле 2022 года Mitsubishi Motors прекратила производство автомобилей на заводе в Калуге.

    Как уже писала в четверг газета ВЗГЛЯД, китайская компания Huawei зарегистрировала в России товарный знак для выпуска автомобилей.

    Ранее японский бренд Uniqlo подал в Роспатент сразу 11 новых заявок на товарные знаки. А глава Роспатента Юрий Зубов отметил рост активности зарубежных и российских компаний в сфере регистрации интеллектуальной собственности.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 23:48 • Новости дня
    Константинов назвал отказ Зеленского вывести войска из Донбасса бредом наркомана

    Константинов обвинил Зеленского в затягивании переговоров по Донбассу

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава крымского парламента Владимир Константинов резко осудил нежелание Владимира Зеленского отвести украинские войска с территории Донбасса, назвав такие заявления наркотическим бредом.

    Владимир Константинов, глава крымского парламента, назвал отказ Владимира Зеленского вывести украинские войска из Донбасса наркотическим бредом, передает РИА «Новости».

    По его словам, президент Украины намеренно ищет любые способы затянуть переговорный процесс и свести к нулю усилия по урегулированию конфликта.

    «Зеленский продолжает нести наркотический бред, выискивая любые пути, чтобы затянуть переговорный процесс и свести к нулю всю проделанную работу по поиску путей урегулирования конфликта», – заявил Константинов.

    Он подчеркнул, что Зеленский является главным препятствием на пути к достижению мира на Украине.

    Ранее Зеленский в грубой форме отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса в рамках мирного урегулирования и назвал это чушью собачьей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января отмечал, что вывод украинских войск из Донбасса остается важным условием российской стороны.

    Помощник президента России Юрий Ушаков также подчеркивал, что этот шаг – ключевой элемент плана мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что готов отказаться от претензий на власть в случае заключения мирного договора.

    Он также признал, что на Украине существует явление «бусификации», однако утверждает, что масштабы сильно преувеличены и большая часть роликов якобы создана в России или сгенерирована искусственным интеллектом.

    Дональд Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, который, как сообщили источники, был позитивным и дружеским.

    Зеленский выразил надежду на завершение войны в этом году, а Трамп заявил, что хотел бы прекращения войны в течение месяца.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 00:34 • Новости дня
    Венгрия удвоила число вертолетов у границы с Украиной

    Венгрия усилила защиту энергообъектов и увеличила количество вертолетов на границе с Украиной

    Tекст: Денис Тельманов

    Число военных вертолетов в восточной части Венгрии увеличили для охраны ключевых энергетических объектов и перехвата медленных целей.

    Венгрия удвоила количество вертолетов у границы с Украиной для защиты критически важных энергообъектов, сообщил министр обороны страны Криштоф Салаи-Бобровницки, передает РИА «Новости».

    Вертолетный потенциал на востоке страны увеличили для перехвата воздушных целей, которые летают слишком низко и медленно для стандартных систем ПВО, отметил министр.

    Салаи-Бобровницки добавил, что по предложению министерства энергетики был составлен список из 20 критически важных объектов, вокруг которых с пятницы начнут разворачивать войска для их охраны. Для усиления защиты армия Венгрии также получила новые средства радиоэлектронной борьбы.

    Премьер-министр Виктор Орбан ранее отметил, что страна намерена усилить охрану своей энергоинфраструктуры, чтобы предотвратить возможные враждебные действия со стороны Украины. По его словам, военные, техника и полиция будут патрулировать ключевые объекты в усиленном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан распорядился задействовать армию для защиты ключевых энергетических объектов после получения разведданных о возможных атаках с Украины.

    Марк Рютте отметил важность Венгрии для НАТО после того, как Будапешт заблокировал крупный кредит для Киева.

    Дмитрий Песков назвал действия киевских властей по трубопроводу «Дружба» саботажем. Будапешт и Братислава продолжают последовательно защищать свои экономические интересы в условиях текущей ситуации.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 22:57 • Новости дня
    При ударе ВСУ по Брянской области ранена жительница города Клинцы

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинских военных на город Клинцы Брянской области госпитализирована мирная жительница с ранениями, также повреждены дом и автомобиль.

    Об ударе по городу Клинцы Брянской области сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ нанесли удар по населенному пункту, в результате чего пострадала мирная жительница.

    Богомаз отметил: «ВСУ нанесли удар по городу Клинцы. В результате варварской атаки, к сожалению, ранена мирная жительница». Женщина была доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь.

    В результате атаки также были повреждены жилой дом и легковой автомобиль. На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы, указал губернатор региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики ударили беспилотником по гражданскому автомобилю недалеко от населенного пункта Чайки в Белгородской области, в результате чего погиб водитель.

    Украинский беспилотник атаковал населенный пункт Кременная в ЛНР, один мирный житель погиб и еще один получил ранения.

    В поселке Степное Краснояружского округа Белгородской области украинский беспилотник нанес удар по автомобилю, серьезно пострадал мирный житель, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 23:27 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще трех беспилотников на подходе к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате работы средств ПВО три беспилотника, направлявшихся на Москву, были уничтожены, пострадавших и разрушений не зафиксировано, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Три беспилотника, направлявшихся к Москве, были уничтожены силами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max. Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    «Уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – говорится в сообщении.

    Других подробностей о происшествии в настоящий момент не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что общее число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 19.

    За шесть часов системы ПВО перехватили и уничтожили 167 украинских дронов, из которых 12 были направлены на Москву.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 00:06 • Новости дня
    Путин поздравил бойцов Сил спецопераций с профессиональным праздником

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России выразил благодарность бойцам и ветеранам Сил специальных операций, отметив их мужество и вклад в безопасность страны.

    Президент России Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником, передает РИА «Новости».

    «Уважаемые товарищи, поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сил специальных операций», – сказал Путин в видеообращении.

    Президент выразил признательность личному составу и ветеранам подразделений Сил специальных операций за их боевую работу и личное мужество.

    Путин подчеркнул, что подразделения ССО заняли достойное место в авангарде российской армии и укрепили боевой потенциал Вооруженных сил. Президент подчеркнул, что бойцы могут гордиться успехами, достигнутыми за короткое время, а также эффективным выполнением сложных задач.

    Особо глава государства поблагодарил тех, кто выполняет боевые задачи в зоне СВО на Украине, отметив их отвагу и дерзость при действиях в тылу врага и уничтожении диверсионных групп на приграничных территориях.

    По данным газеты ВС РФ «Красная Звезда», более 4 тыс. военнослужащих ССО удостоены государственных наград, в том числе 26 носят звание Героя России. Трем воинским частям ССО присвоено почетное наименование гвардейских, что подтверждает их высокие заслуги перед страной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил военных с Днем защитника Отечества на торжественной церемонии в Кремле.

    Глава государства назвал военнослужащих, участвующих в спецоперации, настоящими патриотами России.

    Владимир Путин выразил благодарность военным за службу и подчеркнул важность ответственности командиров перед подчиненными.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 01:08 • Новости дня
    Мужчина во Львове распылил перцовый баллончик на сотрудника ТЦК

    Tекст: Денис Тельманов

    Во Львове мужчина применил перцовый баллончик против сотрудника военкомата и двух полицейских, после чего все трое были госпитализированы с поражением дыхательных путей.

    Инцидент произошел во Львове, когда сотрудники одного из районных территориальных центров комплектования совместно с полицией остановили двух мужчин для проверки военно-учетных документов, передает РИА «Новости».

    Один из мужчин вытащил перцовый баллончик и распылил его на представителя ТЦК и двух полицейских.

    Все трое пострадавших были госпитализированы с повреждениями дыхательных путей и слезной пленки. По заявлению львовского областного ТЦК, одного из мужчин доставили в центр комплектования, где он прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе.

    На Украине отмечается рост случаев силовой мобилизации, что вызывает протесты и скандалы среди населения, особенно на фоне нехватки личного состава в вооруженных силах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе произошел инцидент, когда толпа прохожих заблокировала сотрудника центра комплектования, чтобы добиться освобождения задержанного призывника.

    В Черкасской области представители территориального центра комплектования похитили священника канонической Украинской православной церкви для отправки в боевую бригаду.

    В Сумах вызвала возмущение вечеринка с участием сотрудников полиции, ТЦК и СБУ из-за использования резервных генераторов и усиленных мер безопасности.

    Комментарии (0)
    Главное
    МИД России сообщил о проведении ВСУ медицинских экспериментов на пленных
    Париж обвинил Россию в «агрессивном поведении» после публикации о ЯО для Киева
    Мединский рассказал о подвиге защитника Курской АЭС и новых воинских мемориалах
    Жителя Валдая оштрафовали за проведение коллективных намазов дома
    Выгнанный с ОИ украинец призвал лишить олимпийского чемпиона Бубку званий
    Управляющая пиццерии «Додо» уволилась после скандала с собакой
    Американские СМИ назвали цели запуска секретного китайского шаттла

    На «Почту России» давят размер и ответственность

    Власти всерьез взялись за решение финансовых проблем «Почты России» и готовы выделить на это 5 млрд рублей. В планах разрешить новую деятельность на почте, на которой она сможет зарабатывать. Почему государство так держится за вечно убыточное предприятие и не сдает его в руки конкурентов? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    США обозначили угрозу с воздуха в будущем

    В США обнародована информация, способная пролить свет на облик перспективного истребителя шестого поколения F-47. Как будет устроена эта машина и какую роль она будет играть в создаваемой сегодня Соединенными Штатами концепции применения боевой авиации уже ближайшего будущего? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кубу все-таки спасли

      Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    • На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

      Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • День защитника Отечества 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями

      В России 23 февраля 2026 года отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации