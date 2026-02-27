В Японии создали рабочую группу по оборонной промышленности

Tекст: Денис Тельманов

Рабочая группа, занимающаяся развитием оборонной промышленности, начала свою деятельность в Японии, передает РИА «Новости».

Ее возглавили министр обороны Синдзиро Коидзуми и министр экономики Ресэй Акадзава. По словам Коидзуми, создание группы стало одним из семнадцати ключевых направлений государственных инвестиций, нацеленных на управление рисками в различных отраслях.

Министр обороны подчеркнул, что оборонная промышленность напрямую связана с обороноспособностью страны. Он отметил необходимость открытого диалога с представителями отрасли и формирования информационной политики, способной устранить репутационные риски участия в оборонной сфере.

Коидзуми выразил уверенность, что такая политика поможет добиться понимания со стороны общества и повысить доверие граждан к развитию оборонного сектора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о необходимости кардинально укрепить обороноспособность страны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что отношения Москвы и Токио сведены к нулю и обсуждать мирный договор без диалога невозможно.

Япония не рассматривает альтернатив передаче ей Соединенными Штатами американской авиабазы «Футэмма» на острове Окинава после переноса в район Хэноко.