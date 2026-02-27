Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.11 комментариев
В Японии создали рабочую группу по оборонной промышленности
В Японии приступила к работе специальная рабочая группа, сосредоточенная на управлении рисками и развитии оборонной промышленности страны.
Рабочая группа, занимающаяся развитием оборонной промышленности, начала свою деятельность в Японии, передает РИА «Новости».
Ее возглавили министр обороны Синдзиро Коидзуми и министр экономики Ресэй Акадзава. По словам Коидзуми, создание группы стало одним из семнадцати ключевых направлений государственных инвестиций, нацеленных на управление рисками в различных отраслях.
Министр обороны подчеркнул, что оборонная промышленность напрямую связана с обороноспособностью страны. Он отметил необходимость открытого диалога с представителями отрасли и формирования информационной политики, способной устранить репутационные риски участия в оборонной сфере.
Коидзуми выразил уверенность, что такая политика поможет добиться понимания со стороны общества и повысить доверие граждан к развитию оборонного сектора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о необходимости кардинально укрепить обороноспособность страны.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что отношения Москвы и Токио сведены к нулю и обсуждать мирный договор без диалога невозможно.
Япония не рассматривает альтернатив передаче ей Соединенными Штатами американской авиабазы «Футэмма» на острове Окинава после переноса в район Хэноко.