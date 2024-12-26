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    Украина грабит своих ближайших союзников
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Поглощение Канады разрушает стереотипы в политике

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    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Миграционные проблемы в России и проще, и сложнее, чем в других странах

    Умение создать пространство для сосуществования самых разных людей и культур является важнейшим преимуществом России, которое вечно недооценивают ее противники. Но без коррекции миграционной политики эти особенности могут стать уязвимостью.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Идея деколонизации прилетит на Запад бумерангом

    Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

    10 комментариев
    26 декабря 2024, 14:39 • Новости дня

    В Москве представили новый дрон «Сибирячок»

    В Москве показали дрон «Сибирячок» четвертого поколения с улучшенной камерой

    Tекст: Евгения Караваева

    На московском предприятии презентовали новый разведывательный дрон «Сибирячок» с усовершенствованной полетной камерой и технологичным корпусом, который уже используется в зоне СВО.

    В Москве на одном из предприятий был представлен разведывательный дрон «Сибирячок» четвертого поколения, передает РИА «Новости».

    Усовершенствованная модель отличается улучшенной полетной камерой и более технологичным корпусом, что делает ее удобной в эксплуатации. По словам начальника производства Евгения (фамилия не называется), новая версия дрона способна долго находиться в воздухе и преодолевать значительные расстояния.

    «Сибирячок» уже активно применяется в специальной военной операции, и после отгрузки в подразделения дроны сопровождаются группой поддержки предприятия. Цель – обучение военнослужащих их использованию. Важным аспектом является высокая степень локализации производства, которая превышает 85%. В Москве налажено изготовление сложных технологических деталей и программного обеспечения для беспилотников.

    Евгений отметил, что следующая модель «Сибирячка» будет полностью состоять из российских комплектующих. Дрон представляет собой малогабаритный коптер, специально разработанный для работы в условиях низкой освещенности и ночью. Он оснащен тепловизионной камерой с высоким разрешением и зумом, что позволяет эффективно выполнять задачи при любой погоде и в различных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, концерн «Калашников» представил видео первого полета нового дрона-камикадзе «КУБ-10Э», предназначенного для поражения различных военных объектов и техники.

    25 декабря 2024, 17:07 • Новости дня
    Австралия обратилась к России из-за задержания наемника в зоне СВО

    Австралийские власти обратились к России из-за задержания наемника Дженкинса в зоне СВО

    Австралия обратилась к России из-за задержания наемника в зоне СВО
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Австралия запросила у России информацию о задержании австралийского наемника Дженкинса в зоне специальной военной операции, информация проверяется, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она подтвердила, что австралийские власти обратились к России с просьбой разобраться в ситуации с задержанием австралийского наемника в зоне СВО, передает ТАСС.

    «В настоящее время информация о задержанном гражданине Австралии проверяется. Мы вместе с компетентными ведомствами следим за ситуацией», – подчеркнула официальный представитель МИД России. Согласно предварительной информации, речь идет о наемнике по фамилии Дженкинс.

    Ранее Министерство иностранных дел Австралии вызвало российского посла для обсуждения дела австралийского наемника Оскара Дженкинса, попавшего в плен в Краматорске. Сообщалось, что в социальных сетях появилось видео, где 32-летний Оскар Дженкинс был допрошен российскими военными, и по данным телеканала ABC, он воевал на стороне Украины.

    Кроме того, известен случай, когда другой австралийский наемник Бред Кендалл из «иностранного легиона» ВСУ заявил пранкерам о бесполезности действий военного командования Украины.

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    26 декабря 2024, 09:26 • Новости дня
    Российские войска вошли в Загрызово в Харьковской области

    Марочко сообщил о взятии под контроль российскими войсками ключевых опорных пунктов в Загрызово

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска вошли в населенный пункт Загрызово Харьковской области, взяв под контроль важные опорные пункты, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, благодаря грамотным действиям командования российских войск удалось ослабить украинские силы в в Загрызово в Харьковской области, куда зашли ВС России, передает РИА «Новости».

    Марочко отметил, что российские военные теперь контролируют важные опорные пункты, ранее удерживаемые украинскими боевиками. Он также указал, что укомплектованность личным составом вооруженных сил Украины на некоторых участках фронта снизилась ниже 50%, что вынудило украинские подразделения отступать и искать возможности для восполнения потерь.

    Эксперт пояснил, что подобное положение дел создало бреши в обороне украинских войск, которые эффективно использовали российские штурмовые подразделения. В результате, по словам Марочко, российские войска продолжают наступление и занимают стратегически важные позиции в регионе.

    Ранее Марочко заявил, что российские военнослужащие прорвали линию обороны ВСУ в Старице Харьковской области, расширив зону контроля и продвигаясь вдоль реки Северский Донец.

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о продвижении ВС России на юге Купянска к реке Оскол после освобождения Лозовой в Харьковской области.

    Также сообщалось, что российские войска укрепили позиции в Тернах, захватив порядка 40% территории в ходе боевых действий и продвинулись в сторону Ямполовки.

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    26 декабря 2024, 14:50 • Видео
    Илон Маск будет менять власть в Германии

    Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

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    25 декабря 2024, 21:11 • Новости дня
    Гагин сообщил об освобождении жилой зоны Курахово в ДНР

    Российские войска почти полностью освободили от ВСУ жилую зону Курахово в ДНР

    Гагин сообщил об освобождении жилой зоны Курахово в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Курахово, расположенном в ДНР, практически вся жилая зона освобождена от украинских сил, остается только укрепленная ТЭЦ, сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире телеканала «Россия».

    Как сообщает РИА «Новости», Гагин заявил, что практически вся жилая зона Курахово в ДНР освобождена от украинских сил. Он отметил, что последним препятствием остается Кураховская ТЭЦ, превращенная ВСУ в укрепленную крепость.

    «Если говорить о Курахово, то здесь стоит поподробнее сказать о том, что на данный момент практически вся жилая зона города освобождена от противника, и сейчас мы уперлись в последний оплот, собственно говоря, гарнизона кураховского – это Кураховская ТЭЦ, которую противник превратил просто в неприступную крепость. Там сосредоточена вся техника, весь личный состав», – сказал Гагин.

    Он добавил, что дальнейшие действия российских военных будут зависеть от успешного захвата ТЭЦ, где сосредоточены основные силы противника. По его словам, срок освобождения Курахово зависит от того, как скоро российские войска смогут занять этот важный объект.

    Город Курахово расположен в западной части ДНР, в 40 километрах к западу от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Курахово имеет стратегическое значение, оставаясь одним из последних крупных населенных пунктов юго-западного Донбасса, находящихся под контролем ВСУ после освобождения Угледара.

    Напомним, что 22 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил о почти полном освобождении центра города Курахово от украинских войск, остаются лишь небольшие участки на северо-западе.

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    26 декабря 2024, 06:31 • Новости дня
    Порошенко предрек потерю Украины в случае президентских выборов

    Порошенко заявил об опасности выборов для целостности Украины в условиях военного положения

    Порошенко предрек потерю Украины в случае президентских выборов
    @ Sergii Kharchenko/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент Украины Петр Порошенко предупредил о рисках для страны в случае проведения выборов в условиях военного положения и назвал сторонников голосования «распространителями российской ИПСО».

    Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в интервью «5 каналу» заявил, что проведение выборов в условиях военного положения может ослабить государство, передает РИА «Новости». По его словам, стремление некоторых политиков организовать выборы в ближайшее время является «недальновидным» и может привести к потере Украины.

    Порошенко назвал агитаторов за выборы «распространителями российской ИПСО (информационно-психологическая операция)» и подчеркнул, что они не осознают возможных последствий таких действий. «Мы можем из-за этих процессов потерять Украину», – заявил он.

    Бывший президент считает, что мир может быть достигнут уже в следующем году, но для этого необходимо заручиться поддержкой США и Евросоюза, а также бороться с коррупцией и некомпетентностью, укреплять единство украинцев.

    Выборы президента Украины, запланированные на 31 марта 2024 года, были отложены из-за введения военного положения в связи с военной операцией России. Согласно украинскому законодательству, избирательный процесс может быть возобновлен только после окончания военного положения. При этом большинство украинцев (84%) выступают против проведения выборов в условиях военных действий, как показало исследование Киевского международного института социологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петр Порошенко обвинил власти Украины в отказе от риторики о победе в конфликте с Россией и переходе к обсуждению заморозки и поиску формулы мира.

    Алексей Порошенко, сын бывшего президента Украины, объявлен в розыск из-за неявки по повестке в территориальный центр комплектования, так как он дважды проигнорировал вызов.

    Президентские выборы на Украине не состоятся в 2025 году, пока продолжается конфликт, как заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

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    26 декабря 2024, 04:28 • Новости дня
    Сирийские силовики попали в засаду в Тартусе

    В Тартусе 14 сирийских силовиков погибли при нападении из засады

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МВД Сирии сообщил о гибели 14 силовиков в засаде в Тартусе при преследовании сторонников режима Асада

    Силам безопасности переходного правительства Сирии пришлось столкнуться с засадой во время операции в Тартусе, сообщает ТАСС. Инцидент произошел при преследовании сторонников бывшего режима на побережье Средиземного моря, в результате чего погибли 14 бойцов, а десять получили ранения.

    «При проведении операции сотрудники правоохранительных органов попали в засаду, устроенную вооруженными элементами», – заявил министр внутренних дел Мухаммед Абдель Рахман.

    Министр подчеркнул, что власти намерены решительно действовать для обеспечения безопасности в регионе. Он выразил уверенность, что правительство будет «ударять железной рукой по тем, кто угрожает стабильности Сирии».

    Ранее при столкновении во время задержания офицера в том же регионе погибли девять сотрудников сил безопасности. В ответ на протесты алавитов в Тартусе и других городах, власти ввели комендантский час, обвиняя в беспорядках сторонников Башара Асада.

    Губернатор Тартуса Ахмед аш-Шами призвал население не поддаваться провокациям, направленным на разжигание межконфессиональной розни, и стремиться к совместному строительству новой Сирии. Губернатор Латакии Мухаммад Осман подтвердил, что правительство будет защищать религиозные святыни и права верующих, призывая сирийцев не реагировать на провокации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Скальбии, недалеко от Хамы, произошел поджог рождественской елки, в котором власти обвинили иностранцев из исламистских группировок. Катар выразил готовность выступить посредником между Россией и новыми властями Сирии, хотя пока такую роль не исполнял. Анкара и Дамаск рассматривают возможность совместной военной операции в Сирии против курдских боевиков, если они не сложат оружие.

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    26 декабря 2024, 04:12 • Новости дня
    В России совершено более 40 поджогов по указанию мошенников с Украины

    В России зафиксировано свыше 40 поджогов и взрывов по указанию мошенников с Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    За 10 дней по указанию телефонных мошенников с Украины в России совершено более сорока поджогов и взрывов пиротехники, жертвами которых стали пенсионеры и студенты.

    В России за последние 10 дней было зарегистрировано более сорока случаев поджогов и взрывов по указанию мошенников, действующих с Украины, сообщает ТАСС. Граждане, ставшие жертвами этих мошенников, поддавались на психологические манипуляции, в результате чего совершали дестабилизирующие действия в общественных местах.

    Поджоги и взрывы были зафиксированы в различных регионах России, включая Москву и область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также в Новосибирске, Владивостоке, Перми, Курске и Ставропольском крае. Мошенники убеждали своих жертв, что те сотрудничают с правоохранительными органами, несмотря на это, их действия приводили к возбуждению уголовных дел.

    Среди жертв мошенников много пенсионеров и студентов, которые пытались вернуть похищенные деньги. Большинство из них не успевали или не пытались скрыться с места преступления, думая, что действуют в рамках закона. Представители правоохранительных органов предупреждают, что всем задержанным грозит уголовная ответственность и реальные сроки лишения свободы.

    Ранее МВД России сообщало о более чем 20 пострадавших от мошенников, которые заставляли их совершать поджоги и взрывы в общественных местах. В преддверии праздников злоумышленники активизировались, преследуя не только финансовые цели. Адвокат Сталина Гуревич отметила, что участие в таких преступлениях по указанию мошенников не освобождает от уголовной ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском регионе за сутки произошло свыше десяти случаев поджогов банкоматов и взрывов пиротехники в общественных местах по заданию телефонных мошенников. В Петербурге возбудили уголовное дело о теракте против двух пенсионерок за попытку поджога полицейского автомобиля. В результате оперативных мероприятий в Петербурге задержали 68-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге банкомата в отделении «Сбера» по указанию неизвестных лиц.

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    26 декабря 2024, 13:10 • Новости дня
    Российские войска освободили Гигант в ДНР

    Российские войска освободили населенный пункт Гигант в ДНР

    Российские войска освободили Гигант в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Гигант в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено поражение формированиям механизированной и аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Северска, Курахово, Часова Яра и Дружковки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили до 230 военнослужащих, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм американское орудие М119.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, мотопехотной, егерской, двух бригад морской пехоты и нацгвардии Украины возле Димитрова, Новоукраинки, Новотроицкого, Надеждинки, Дзержинска, Щербиновки, Петровского, Шевченко и Красноармейска ДНР. Отражены 11 контратак ВФУ.

    Противник потерял более 490 военнослужащих, две американские бронемашины HMMWV и канадскую Senator, шесть пикапов, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны у Малых Проходов и Волчанских Хуторов Харьковской области. ВСУ при этом потеряли более 35 военнослужащих и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены три станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной, двум бригадам теробороны ВСУ рядом с Ковшаровкой, Двуречной, Загрызово, Ивановкой, Боровой Харьковской области, Торским и Тернами ДНР. Отражены пять контратак вооруженных формирований ВСУ, сообщил Конашенков.

    Потери противника при этом составили до 530 военнослужащих, бронетранспортер, 152 мм орудие Д-20, три 122-мм самоходных артустановки «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, британское 105-мм орудие L-119, а также американские 155-мм гаубица М114, 105 мм орудие М101 и два 105 мм орудия М119. Уничтожены две станции РЭБ «Захист» и «Квертус».

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных и бригады теробороны Украины поблизости от Времевки, Зеленого Поля ДНР и Темировки Запорожской области.

    Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 152-мм самоходная артустановка «Акация», 152-мм орудие Д-20 и американская 105-мм гаубица М119. Уничтожены два полевых склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новый Труд в ДНР.

    На этой неделе они также освободили Сторожевое в ДНР. Кроме того, ВС России освободили Лозовую в Харьковской области и Красное в ДНР.

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    26 декабря 2024, 00:58 • Новости дня
    Байден поручил Пентагону усилить помощь Украине

    Байден поручил США продолжать наращивать поставки оружия Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден приказал Пентагону продолжать усиливать военную поддержку Украины, включая поставки ракет и артиллерийских снарядов, чтобы укрепить ее позиции в конфронтации с Россией.

    Президент США Джо Байден дал указание Пентагону продолжать увеличение поставок вооружений на Украину, сообщает ТАСС. В своем заявлении он отметил, что Соединенные Штаты неустанно работают над укреплением позиций Украины в ее защите от российских сил. Байден подчеркнул, что уже были доставлены сотни противоракет, и планируется дальнейшее увеличение поставок.

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина до середины января 2025 года получит значительную военную помощь от США. Эта помощь будет включать сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи ракет, включая ракеты-перехватчики.

    Согласно данным Пентагона, с начала президентства Байдена США взяли на себя обязательства по военной помощи Украине на сумму 63,5 млрд долларов. Из них 62,9 млрд долларов были выделены после начала спецоперации РФ. Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что такие поставки лишь затягивают конфликт. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что новые вооружения не изменят ситуацию на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что визит директора ЦРУ на Украину связан с попыткой усложнить мирные инициативы Трампа и усилить конфликт.

    Администрация США планирует объявить в ближайшие дни новый пакет помощи Украине на сумму 1,2 млрд долларов, включающий артиллерийские боеприпасы и зенитные ракеты.

    Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не смог ответить на вопрос о том, что будет с деньгами для помощи Киеву, если нынешняя администрация не успеет их израсходовать.

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    26 декабря 2024, 08:26 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль 40% Тернов в ДНР

    Марочко сообщил о взятии под контроль 40% села Терны в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска укрепили позиции в Тернах, захватив порядка 40% территории в ходе боевых действий и продвинулись в сторону Ямполовки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские военнослужащие взяли под контроль около 40% территории населенного пункта Терны в Донецкой народной республике. Марочко сообщил, что в ходе освободительных действий передовые отряды российских Вооруженных сил продвинулись в сторону южных окраин села Терны, передает ТАСС.

    Эксперт добавил, что российские военнослужащие также продвигаются на восток от Ямполовки. В настоящий момент расстояние между населенным пунктом и передовыми позициями российских сил сократилось до менее чем двух километров.

    Ранее ВС России прорвали линию обороны ВСУ в Старице Харьковской области, расширив зону контроля и продвигаясь вдоль реки Северский Донец.

    Минобороны сообщало, что подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ у Двуречной, Загрызово, Кучеровки, Григоровки, Боровой в Харьковской области и Тернов в ДНР.

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    25 декабря 2024, 17:56 • Новости дня
    Захарова назвала слухи об отправке военных ЕС на Украину провокацией

    Мария Захарова заявила о провокационном характере слухов об отправке военных ЕС на Украину

    Tекст: Евгения Караваева

    Мария Захарова назвала слухи о возможной отправке военных из ЕС на Украину провокацией, направленной на эскалацию конфликта.

    Вбросы о возможном направлении военных контингентов из стран Евросоюза на Украину являются провокацией, передает ТАСС.

    С таким заявлением выступила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она подчеркнула, что подобные сообщения направлены на обострение и без того напряженной обстановки вокруг украинского кризиса.

    Захарова заявила: «Мы исходим из того, что любые вбросы по вопросу направления на Украину иностранных контингентов являются провокационными». Она также отметила, что несмотря на разные возможные цели таких провокаций, они по своей форме и сути остаются провокациями.

    Дипломат выразила мнение, что подобные слухи могут быть попыткой усилить эскалацию в регионе, и призвала к осторожности и вниманию в восприятии подобных сообщений. Захарова также подчеркнула, что Россия продолжает внимательно следить за развитием ситуации в украинском кризисе и предпринимать дипломатические усилия для его урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину, Туск заявил о невозможности Польши «отдать все» Украине, а премьер Испании отказался отправлять войска на Украину.

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    26 декабря 2024, 01:19 • Новости дня
    Депутат озвучил версию о сработавших магнитных минах на борту сухогруза Ursa Major

    Депутат Колесник: Магнитные мины на сухогрузе Ursa Major могли сработать по гидроакустике

    Tекст: Денис Тельманов

    Критические повреждения сухогруза Ursa Major в Средиземном море могла быть вызваны взрывами магнитных мин, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы и бывший морской офицер Андрей Колесник. Ранее группа компаний «Оборонлогистика» сообщила о гибели судна в результате террористической атаки.

    На корпусе затонувшего в результате теракта российского судна Ursa Major могли сдетонировать магнитные мины, прикрепленные к корпусу во время его стоянок на якоре или дрейфа, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Он пояснил, что такие устройства обладают элементом неизвлекаемости, и если к судну были прилеплены магнитные мины, то уйти от нее можно только, вырезав часть корпуса.

    «Есть определенная скорость, на которой происходит отрыв магнитных мин и в этот момент она взрывается. Как правило, это удлиненные кумулятивные заряды. Если их три поставить, то они вывернут весь корпус, после чего судно сразу черпает воду, машинное отделение заполняется мгновенно», – пояснил Колесник.

    Он добавил, что свидетели говорили о трех взрывах с интервалами, что исключает версию о взрыве энергетической установки. Он отметил, что магнитные мины легко установить, и они могут срабатывать по гидроакустике или при помощи временного взрывателя, оставляя судну мало шансов на спасение.

    Окончательные причины катастрофы можно будет установить лишь после осмотра обломков, уточняет Колесник, но отмечает сложность обнаружения затонувшего судна на дне Средиземного моря, где минимальная глубина составляет 400 метров, а в среднем – 2 км.

    «Это новая страница в истории терроризма, они открыли ящик Пандоры», – заявил депутат, рассматривая в качестве версии причастность к подрыву судна стран Запада и Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судовладелец «Оборонлогистика» полагает, что 23 декабря 2024 года на судно «Урса Майор» (Ursa Major) была совершена целенаправленная террористическая атака. В этот день 13:50 мск, на сухогрузе в районе кормовой части произошли три последовательных взрыва, после чего судно затонуло.

    Ранее депутат Колесник уже указывал на подозрительные детали при крушении Ursa Major

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    26 декабря 2024, 06:25 • Новости дня
    ВСУ расстреляли мать с ребенком в Селидово

    Елена Николаенко обвинила ВСУ в расстреле матери и ребенка в Селидово

    Tекст: Денис Тельманов

    Жительница Селидово Елена Николаенко сообщила о расстреле матерей и детей украинскими военными до освобождения города российскими силами в октябре.

    Украинские военнослужащие перед освобождением города Селидово в ДНР российскими силами расстреляли мать с ребенком, рассказала Елена Николаенко. По ее словам, инцидент произошел в начале октября, когда мать и сын шли по тропинке, где украинские военные вели огонь по мирным жителям, передает РИА «Новости».

    Николаенко отметила, что украинские военнослужащие не щадили никого, стреляли по всем, включая детей, пожилых и женщин. Мать, пытаясь укрыть своего сына, была убита, а ребенок, которому было 12-13 лет, также погиб. На следующий день сосед попытался добраться до тел, но солдаты ВСУ также застрелили его.

    Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял о многочисленных свидетельствах военных преступлений ВСУ против мирных жителей в Селидово. По его словам, за два дня до прихода российских сил украинские военные и польские наемники начали расстреливать гражданских, пытаясь обвинить в этом Россию.

    Очевидцы, предоставившие показания, утверждают, что ВСУ заходили в квартиры и убивали семьи, пенсионеров и женщин. Следственные органы документируют и расследуют эти случаи. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность фиксации преступлений киевского режима против мирного населения и наказания виновных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители освобожденного села Островского в Донецкой народной республике рассказали, что украинские военные сбрасывали взрывчатку на дома, сжигали их, расстреливали людей на улицах и закидывали гранаты в подвалы, где прятались мирные жители.

    Также сообщалось, что иностранные наемники участвовали в первых штурмовых группах во время нападения на Суджанский район Курской области в августе, и в деревнях фиксировались случаи расстрелов и насилия. Военнослужащий Украины рассказал, что по приказу командира двое мирных жителей были расстреляны в Курской области, согласно его показаниям под допросом.

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    26 декабря 2024, 12:02 • Новости дня
    Лавров посоветовал Келлогу тщательно изучить Минские соглашения

    Глава МИД России Сергей Лавров рекомендовал Киту Келлогу изучить Минские соглашения

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров рекомендовал спецпосланнику Дональда Трампа Киту Келлогу более тщательно изучить Минские договоренности.

    Лавров в ответ на слова Келлога о том, что Россия и Украина пытались договориться в рамках Минских соглашений, но эта попытка провалилась, посоветовал спецпосланнику по Украине избранного президента США Дональда Трампа глубже изучить минские договоренности, передает ТАСС.

    «Минские договоренности были не попыткой, это было решение Совета Безопасности ООН, которое растоптали при поощрении США», – отметил министр.

    Он также напомнил, что эти соглашения были подписаны лидерами России, Украины, Франции и Германии, и подчеркнул их значимость для евроатлантической безопасности. Лавров подчеркнул, что документы предусматривали учет интересов всех стран и работали над созданием единого пространства от Атлантики до Тихого океана.

    Минские соглашения включают в себя пакет документов, принятых в 2014-2015 годах для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Процесс зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять политическую часть договоренностей.

    Ранее Келлог сообщил, что Трамп стремится к «справедливому, устойчивому, безопасному» миру между Россией и Украиной, но отказался раскрывать детали.

    В то время как Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, если они будут «по сути», обсуждая первопричины и учитывая российские требования, но подчеркнул, что перемирие на Украине стало бы «путем в никуда», и подчеркнул необходимость окончательных юридических договоренностей.

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    25 декабря 2024, 23:49 • Новости дня
    Пушилин сообщил о разминировании аэропорта Донецка в 2025 году

    Пушилин объявил о начале разминирования аэропорта Донецка в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Донецкой Народной Республики планируют начать разминирование аэропорта в Донецке в 2025 году для его последующего восстановления.

    Как передает ТАСС, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что разминирование территории аэропорта Донецка начнется в 2025 году. Власти ДНР планируют провести обследование объекта, чтобы затем приступить к его восстановлению.

    Денис Пушилин лично посетил аэропорт вместе с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным. В своем сообщении в телеграм-канале Пушилин отметил, что работы по разминированию и обследованию аэропорта станут начальным этапом для строительства новой воздушной гавани Донецка.

    Донецкий аэропорт, названный в честь Сергея Прокофьева, прекратил свою деятельность в 2014 году и стал одной из ключевых точек вооруженного конфликта на Донбассе. Он был полностью разрушен в результате боевых действий, и планируемое разминирование станет первым шагом на пути к его возрождению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует начать реконструировать аэропорты в новых регионах, включая Донецк, Луганск, Мариуполь, Херсон и Запорожье, в период 2027–2030 годов заявил директор департамента специальных инфраструктурных проектов Минтранса Юрий Морозов. Он отметил, что наименьший ущерб был нанесен аэропортам в Луганске и Мариуполе. Министерство также готово приступить к реконструкции этих двух аэропортов уже в настоящее время.

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    26 декабря 2024, 07:24 • Новости дня
    Российские войска прорвали оборону ВСУ в Старице Харьковской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие прорвали линию обороны ВСУ в Старице Харьковской области, расширив зону контроля и продвигаясь вдоль реки Северский Донец, сообщил эксперт Андрей Марочко.

    Российские войска прорвали оборону подразделений ВСУ в населенном пункте Старица Харьковской области, сообщает ТАСС.

    Отмечается, что в результате операции удалось занять населенный пункт и продолжить продвижение вдоль реки Северский Донец.

    «Несмотря на то что на отдельных участках еще идет зачистка, ВС РФ продолжили продвижение вдоль реки Северский Донец», – указал Марочко.

    По его словам, у российских сил появились новые оперативные просторы для маневренных действий, что является стратегическим преимуществом в текущем конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вооруженные силы усилили интенсивность ударов по ВСУ в Петровском в ЛНР в три раза, чтобы предотвратить полноценное снабжение украинских сил.

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