В Москве представили новый дрон «Сибирячок»

В Москве показали дрон «Сибирячок» четвертого поколения с улучшенной камерой

Tекст: Евгения Караваева

В Москве на одном из предприятий был представлен разведывательный дрон «Сибирячок» четвертого поколения, передает РИА «Новости».

Усовершенствованная модель отличается улучшенной полетной камерой и более технологичным корпусом, что делает ее удобной в эксплуатации. По словам начальника производства Евгения (фамилия не называется), новая версия дрона способна долго находиться в воздухе и преодолевать значительные расстояния.

«Сибирячок» уже активно применяется в специальной военной операции, и после отгрузки в подразделения дроны сопровождаются группой поддержки предприятия. Цель – обучение военнослужащих их использованию. Важным аспектом является высокая степень локализации производства, которая превышает 85%. В Москве налажено изготовление сложных технологических деталей и программного обеспечения для беспилотников.

Евгений отметил, что следующая модель «Сибирячка» будет полностью состоять из российских комплектующих. Дрон представляет собой малогабаритный коптер, специально разработанный для работы в условиях низкой освещенности и ночью. Он оснащен тепловизионной камерой с высоким разрешением и зумом, что позволяет эффективно выполнять задачи при любой погоде и в различных условиях.

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