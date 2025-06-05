Калашников усовершенствовал ППК-20 для расширения линейки патронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

О модернизации пистолета-пулемета ППК-20 сообщили в пресс-службе концерна, передает ТАСС. Специалисты конструкторско-технологического центра «Калашникова» улучшили конструкции затвора и возвратного механизма 9-мм ППК-20.

В пресс-службе подчеркнули: «Главная цель – улучшить его тактико-технические и эргономические характеристики, повысить технологичность. В частности, изменения расширяют линейку патронов, используемых ППК-20».

Модернизация проводится поэтапно, параллельно с выполнением государственных контрактов на отгрузку оружия отечественным заказчикам. В концерне добавили, что зарубежные партнеры также проявляют интерес к ППК-20 из-за соответствия современным стандартам для оружия такого класса и ожидают хорошие экспортные перспективы.

ППК-20 разработан на основе пистолета-пулемета «Витязь-СН», имеет возможность автоматической и одиночной стрельбы, оснащен быстросъемным прибором для малошумной стрельбы и складывающимся телескопическим прикладом из ударопрочного полимера.

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