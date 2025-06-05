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    Украина обманула американских капиталистов
    Поврежденные ВСУ российские самолеты пообещали восстановить
    В Подмосковье решили поставить памятник Дарье Дугиной
    Пашинян назвал отказ от российских пограничников примером независимости
    В Воронежской области остановлены поезда из-за повреждения ж/д пути
    ФСБ назвала Британию основным источником мировых кризисов
    Украина обвинила Китай в помощи России по производству беспилотников
    СК заподозрил журналистов Ura.ru в покупке сведений у полиции
    Трамп запретил въезд США гражданам 12 стран
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Диалог Путина и Трампа решает стратегическую проблему

    После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Ответ на украинские атаки будет масштабным

    Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские нацисты могут повлиять на переговоры

    Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.

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    5 июня 2025, 12:26 • Новости дня

    Калашников усовершенствовал ППК-20 для расширения линейки патронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конструкторы концерна «Калашников» провели модернизацию ППК-20, что повысило его технические свойства и позволило использовать больше типов патронов.

    О модернизации пистолета-пулемета ППК-20 сообщили в пресс-службе концерна, передает ТАСС. Специалисты конструкторско-технологического центра «Калашникова» улучшили конструкции затвора и возвратного механизма 9-мм ППК-20.

    В пресс-службе подчеркнули: «Главная цель – улучшить его тактико-технические и эргономические характеристики, повысить технологичность. В частности, изменения расширяют линейку патронов, используемых ППК-20».

    Модернизация проводится поэтапно, параллельно с выполнением государственных контрактов на отгрузку оружия отечественным заказчикам. В концерне добавили, что зарубежные партнеры также проявляют интерес к ППК-20 из-за соответствия современным стандартам для оружия такого класса и ожидают хорошие экспортные перспективы.

    ППК-20 разработан на основе пистолета-пулемета «Витязь-СН», имеет возможность автоматической и одиночной стрельбы, оснащен быстросъемным прибором для малошумной стрельбы и складывающимся телескопическим прикладом из ударопрочного полимера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» потребовал неустойку у НИИ прикладной химии. ЦНИИточмаш, входящий в концерн, доставил комплексы индивидуальной защиты «Завет-Д» заказчику для борьбы с высокоточным оружием. Концерн «Калашников» объявил о планах увеличить выпуск ракет на 60%.

    4 июня 2025, 20:40 • Новости дня
    Зеленский объяснил удары по аэродромам России попыткой повлиять на США

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский заявил, что удары по российским аэродромам были нацелены на изменение отношения американских политиков, подчеркнув влияние на риторику в США.

    По словам Зеленского, удары по объектам стратегической авиации должны были повлиять на настроение в США относительно ситуации на Украине. Заявление лидера киевского режима о причинах атаки на российские аэродромы приводит издание «Страна».

    Зеленский считает, что после инцидента риторика о проигрыше Киева в конфликте стала «звучать немного тише».

    1 июня украинские дроны атаковали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях России. Отмечается, что впервые под удар попала Сибирь. По данным источника, дроны были завезены на территорию российских регионов в грузовиках, из которых они запускались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования накануне атаковали Крымский мост, однако объект продолжает функционировать в штатном режиме и не получил видимых повреждений.

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    3 июня 2025, 20:23 • Новости дня
    В России решили развернуть сеть спутников для управления дронами

    Глава Роскосмоса сообщил о планах развертывания 103 спутников для управления беспилотниками

    В России решили развернуть сеть спутников для управления дронами
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках национального космического проекта в России планируется развернуть сеть из более чем 100 аппаратов для координации беспилотных авиационных систем.

    Информация о запуске сети спутников в целях управления беспилотниками была озвучена главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», передает РИА «Новости».

    На представленном им слайде указано, что в орбитальную группировку войдут 102 космических аппарата плюс еще один дополнительный спутник. Этот проект реализуется в рамках национальной программы освоения космоса.

    Новая спутниковая сеть призвана обеспечить эффективное управление беспилотными авиационными системами в интересах развития отечественной промышленности и технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска разрабатывают системы радиоэлектронной борьбы, способные подавлять спутники Starlink, включая комплексы «Калинка» и «Тобол».

    В Москве открылся новый центр развития технологий для космических систем, который займется разработкой дронов с роевым управлением и аппаратами для дистанционного зондирования Земли.

    Четыре китайских малых спутника связи Tianqi были доставлены на орбиту с помощью коммерческой ракеты Ceres-1, что завершило формирование первой фазы спутниковой группировки.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    3 июня 2025, 10:03 • Новости дня
    Трамп заявил о беспрецедентном наращивании вооружений в США
    Трамп заявил о беспрецедентном наращивании вооружений в США
    @ Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп рассказал о стремительном пополнении запасов вооружений в стране.

    На своей странице в соцсети Truth Social он отметил, что вооруженные силы сейчас располагают самой сильной армией за всю историю страны.

    Трамп добавил, что накопление оружия происходит невиданными ранее темпами. Он выразил надежду, что Соединенным Штатам не придется применять эти запасы вооружения.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как России удалось первой в мире поставить гиперзвуковое оружие на боевое дежурство и обеспечила технологическое преимущество перед США.

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    4 июня 2025, 20:56 • Новости дня
    Шойгу и Ким Чен Ын обсудили восстановление Курской области

    Шойгу и Ким Чен Ын рассмотрели шаги по восстановлению Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе переговоров в Пхеньяне затрагивалась тема восстановления региона и увековечения памяти корейских воинов, участвовавших в освобождении Курской области.

    Восстановление Курской области и вопросы, связанные с этим процессом, стали темой переговоров между Ким Чен Ыном и Сергеем Шойгу в Пхеньяне, передает ТАСС.

    В российском Совбезе подчеркнули, что обсуждались конкретные шаги по увековечиванию памяти военнослужащих Корейской народной армии, внесших значительный вклад в освобождение Курской области от украинской оккупации.

    «В контексте значительного вклада военнослужащих Корейской народной армии в освобождение Курской области от украинской оккупации были рассмотрены конкретные шаги по увековечиванию памяти подвига корейских воинов», – заявили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

    Также на встрече обсуждались перспективы восстановления Курской области и возможные совместные проекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, где обсуждались региональные вопросы.

    Шойгу прибыл в КНДР для переговоров о стратегическом партнерстве между странами.

    Внешнеполитическое ведомство КНДР назвало доклад Многосторонней группы мониторинга за соблюдением санкций политической провокацией.

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    4 июня 2025, 10:56 • Новости дня
    Армия Британии столкнулась с нехваткой оружия, кадров и срывами контрактов

    Bloomberg: Британия столкнулась с нехваткой оружия, кадров и срывами оборонных контрактов

    Армия Британии столкнулась с нехваткой оружия, кадров и срывами контрактов
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Завод BAE Systems в Британии впервые за 20 лет перешел на круглосуточную работу, чтобы восполнить острый дефицит боеприпасов, пишет Bloomberg.

    Производство снарядов на британском предприятии в городе Вашингтон теперь работает без перерывов впервые с 2003 года. Это решение связано с необходимостью срочно восполнить запасы вооружений, что указывает на резкое снижение обороноспособности страны за последние годы, передает Bloomberg.

    Британские эксперты отмечают, что за долгие годы недоинвестирования, ошибок в контрактах и плохого уровня набора кадров армия и запасы вооружений Британии оказались в критическом состоянии.

    По мнению бывшего главы Королевского флота Алана Веста, ситуация с нехваткой дополнительного оружия, снарядов и ракет в стране катастрофическая. Он подчеркнул, что склады практически опустели, а Великобритании нечем срочно пополнить арсеналы.

    Издание подчеркивает, что Великобритания уступила Германии второе место по военным расходам среди европейских стран НАТО, а ее армия стала самой малочисленной со времен Наполеона. Программа закупки бронемашин на сумму 5,5 млрд фунтов столкнулась с техническими проблемами и задержана на восемь лет. Также страна потратила миллионы на беспилотники, которые не могут работать в плохих погодных условиях.

    По данным Bloomberg, на этой неделе Британия представила новый оборонный обзор, в котором заявила о планах пополнить запасы, расширить ядерное сдерживание и флот подводных лодок, а также инвестировать в современные вооружения и технологии.

    Планируется создать шесть новых заводов по производству боеприпасов для постоянной готовности к войне, но сроки открытия этих объектов пока не называются. Руководство BAE Systems сообщило, что в ответ на рост заказов от правительства расширяет производство 155-миллиметровых снарядов в шестнадцать раз, начиная с лета этого года.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о начале крупномасштабной подготовки британских вооруженных сил к потенциальным боевым действиям и об увеличении оборонных вложений.

    Глава министерства обороны Британии Джон Хили подчеркнул готовность построить до 12 атомных подводных лодок.

    До этого британские власти решили начать крупнейшее с холодной войны расширение оборонных возможностей страны и планируют закупить у США истребители, способные нести тактическое ядерное оружие.

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    4 июня 2025, 16:12 • Новости дня
    Россия потребовала реакции США и Британии на атаки Украины

    Рябков потребовал от США и Британии реакции на удары по авиабазам

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о необходимости четкой реакции Вашингтона и Лондона на удары по российской стратегической авиации со стороны Украины.

    Российская сторона требует четкой реакции Соединенных Штатов и Британии в связи с атаками Киева на стратегическую авиацию России, передает ТАСС. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам форума «Примаковские чтения».

    Рябков отметил, что в последние сутки в социальных сетях появилось множество обсуждений о невозможности подготовки атак на российские аэродромы без тщательного предоставления геопространственных данных теми, кто обладает такими возможностями и делится ими с Киевом. Он подчеркнул, что вопросы о роли западных стран в этих событиях остаются без ответа.

    «Мы требуем, чтобы и Лондон, и Вашингтон отреагировали таким образом, чтобы остановить этот цикл эскалации и вернуть его к чему-то, что будет несколько ближе к здравому смыслу и общему чувству стратегической стабильности», – заявил Рябков. Он выразил надежду, что стратегическая стабильность не останется в прошлом и западные столицы примут разумные решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратовской области предотвратили попытку атаки беспилотников ВСУ на военный аэродром, пострадавших и разрушений нет. Российские войска за последние сутки поразили украинские военные аэродромы и цеха по производству беспилотников. В зоне специальной военной операции начали использовать радиоуправляемую тележку «Муравей» как портативный аэродром для беспилотников.

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    3 июня 2025, 14:50 • Новости дня
    Воздушная тревога второй раз с начала дня накрыла всю Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Сирены воздушной тревоги второй раз за день охватили все области Украины, включая столицу.

    Во второй раз за сутки официальные сервисы оповестили о воздушной тревоге по всей Украине, передает ТАСС.

    Сирены сначала прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях. Позже тревога распространилась на южные и западные регионы страны, а затем и на Киев. В результате сигнал раздался по всей территории.

    В то же время, по информации украинского издания «Общественное. Новости», в находящемся под контролем Киева Херсоне вновь произошли взрывы. Дополнительные подробности о произошедшем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины ввели воздушную тревогу по всей территории страны, а в Николаеве и Сумах прозвучали взрывы. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на территории пяти областей Украины объявили воздушную тревогу.

    В утренние часы в нескольких областях Украины, включая Киевскую, Черкасскую и Харьковскую области, также прозвучали сигналы воздушной тревоги.

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    3 июня 2025, 08:33 • Новости дня
    Подлодка ТОФ достигла максимальной глубины в Японском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Японском море экипаж подлодки «Петропавловск-Камчатский» успешно протестировал системы судна на максимальной глубине во время учений флота.

    Дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота выполнила глубоководное погружение на максимальную глубину в Японском море, передает РИА «Новости». В ходе боевых учений экипаж проверил работу всех механизмов и систем судна на больших глубинах, а также отработал алгоритм действий по управлению кораблем при таких условиях.

    После завершения подводной части задания лодка всплыла и продолжила выполнение задач по боевой подготовке. Безопасность погружения обеспечивалась спасательным судном «Игорь Белоусов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» прибыли на остров Лангкави с деловым визитом отряда Тихоокеанского флота в Малайзию. Александр Моисеев подчеркнул увеличение боевого потенциала флота за счет поступления новых кораблей и авиационной техники. Учения «Комодо-2025» с участием России, США и Китая стартовали на острове Бали.

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    3 июня 2025, 19:12 • Новости дня
    Дроны уничтожили бронетехнику ВСУ в Донбассе и под Часовым Яром

    Дроны группировок «Юг», «Восток» и «Центр» уничтожили технику ВСУ

    Tекст: Евгения Караваева

    Операторы российских военных дронов поразили бронемашину «Кобра-2», самоходную артустановку «Богдана» и БМП М2 Bradley на передовой.

    Операторы FPV-дронов на оптоволоконном управлении из состава Южной группировки войск уничтожили бронемашину «Кобра-2» турецкого производства, передает Минобороны России. Удар нанесен в районе Часова Яра, где бронемашина находилась в распоряжении Вооруженных сил Украины.

    На Южно-Донецком направлении военнослужащие группировки войск «Восток» применили барражирующий боеприпас «Ланцет». В результате атаки уничтожена самоходная артиллерийская установка «Богдана» украинского производства.

    Беспилотные летательные аппараты горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» также отличились на Красноармейском направлении. С помощью разведывательных дронов «Суперкам» и ударных беспилотников «Молния-2» уничтожена боевая машина пехоты М2 Bradley ВСУ американского производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, ВСУ использовали ударные дроны с зарядом до 25 кг взрывчатки для атаки на объекты в Запорожской и Херсонской областях. Виталий Лихачев заявил о контроле ситуации на Запорожской АЭС.

    А бойцы батальона «Восток-Ахмат» уничтожили живую силу и технику ВСУ с помощью беспилотника на Ореховском направлении.

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    3 июня 2025, 19:44 • Новости дня
    Дроны ВСУ повредили дома и автомобили в Белгородской области

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атак украинских беспилотников зафиксированы повреждения зданий, автомобилей и инфраструктуры в нескольких населенных пунктах Белгородской области.

    Над Белгородским районом системы ПВО сбили вражеские беспилотники, но обломки повредили коммерческий объект в Белгороде, частный дом в поселке Дубовое, два автомобиля в Майском, а также частные дома и заборы в Таврово. В селе Шагаровка повреждена надворная постройка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

    В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа беспилотник атаковал частное домовладение, в результате чего пострадали кровля и остекление. В городе Шебекино от удара FPV-дрона повреждена крыша частного дома, второй дрон попал в производственное предприятие – пробита кровля здания цеха.

    Также в селе Первое Цепляево Шебекинского округа от детонации дрона повреждены грузовой и легковой автомобили, работавшие в поле. В районе села Муром в результате атаки FPV-дрона уничтожено строение на территории неработающего сельхозпредприятия.

    В Краснояружском районе в селе Теребрено из-за удара FPV-дрона загорелся частный дом. В селе Зозули Борисовского района дрон сдетонировал во дворе частного дома, были выбиты окна, посечен фасад, забор и автомобиль. Еще один беспилотник взорвался на дороге, повредив забор дома. Информация о пострадавших и ущербе уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за удара снаряда ВСУ по жилому дому в Белгородской области погибла женщина и получил контузию ребенок. В районе села Доброе во время атаки украинского беспилотника пострадали два мирных жителя.

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    2 июня 2025, 21:30 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности провести трехстороннюю встречу лидеров

    Трамп приветствовал двусторонние переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь Белого дома отметила, что Дональд Трамп открыт к встрече с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, но считает приоритетным прямой диалог между Москвой и Киевом.

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, передает ТАСС. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп откроет возможность для подобной встречи, если это потребуется.

    «Президент заявил, что открыт для этого, если до этого дойдет», – заявила Ливитт, отвечая на вопрос о вероятности трехсторонних переговоров в Турции. Однако, по ее словам, Трамп предпочитает видеть прямые переговоры между сторонами. «Он хочет, чтобы оба эти лидера, обе эти стороны сели вместе за стол», – подчеркнула Ливитт.

    Ливитт добавила, что оценку текущему раунду переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле Трамп даст позднее. Представитель Белого дома отказалась комментировать детали встречи, заявив, что президент сам выскажется по итогам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле во время второго этапа переговоров между Россией и Украиной поставили задачу обсуждения возможной встречи на высшем уровне.

    Обсуждение возможной личной встречи между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после достижения конкретных договоренностей на переговорах.

    Власти США считают, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине должен быть завершен как можно скорее.

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    2 июня 2025, 13:25 • Новости дня
    Ростех отметил боеспособность российских танков при множественных попаданиях

    Tекст: Вера Басилая

    Российские танки продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации даже после неоднократных попаданий противотанковых средств благодаря дополнительной многослойной защите, сообщил Ростех.

    Российские танки остаются боеспособны даже при множественных попаданиях, отечественные машины демонстрируют лучшую устойчивость в бою по сравнению с западными танками, которые используются войсками Украины, сообщает Ростех.

    «Есть много примеров, когда отечественные машины не теряют боеспособность при множестве попаданий противотанковых средств», – заявили в Ростехе.

    Причиной такой «живучести» называют дополнительную многослойную защиту российских танков.

    Танк Т-80БВМ считается самой современной версией танка Т-80, получившей улучшенную 125-мм пушку, доработанный газотурбинный двигатель и новый многоканальный прицельный комплекс.

    Защита усилена противокумулятивными решетками и всеракурсной динамической защитой, а башня оснащена серийными «мангалами» для отражения атак дронов.

    Ранее предприятие «Уралвагонзавод» поставило в войска очередную партию танков Т-80БВМ, доработанных с учетом пожеланий участников спецоперации на Украине.

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    4 июня 2025, 11:42 • Новости дня
    ZALA заявила о применении «Ланцета» для уничтожения катеров ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский комплекс «Ланцет», используемый для защиты Крыма, нейтрализовал украинский катер Magura V7, оснащенный ракетами Sidewinder, сообщила компания-производитель «Ланцета» ZALA.

    Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» активно используются для защиты Крыма от атак украинских дронов, передает ТАСС. Как сообщает производитель этих комплексов – компания ZALA, недавно с их помощью был уничтожен украинский безэкипажный катер Magura V7.

    В компании подчеркнули, что «российские военнослужащие, обеспечивающие защиту Крымского полуострова от атак ВСУ, с помощью разведывательно-ударного комплекса ZALA «Ланцет» вывели из строя украинский безэкипажный катер Magura V7». По данным ZALA, данная модификация катера была оборудована бортовым зенитно-ракетным комплексом, включавшим две американские управляемые ракеты AIM-9M Sidewinder, предназначенные для поражения воздушных целей.

    Применение «Ланцета» позволяет не только эффективно обнаруживать такие катера, но и своевременно их нейтрализовать, что существенно повышает безопасность в акватории Крыма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия показала дрон-камикадзе «Ланцет-Э» на выставке в Минске. Бойцы подразделения «Север» уничтожили боевую машину Bradley ударом дрона «Ланцет» в Сумской области. Министерство обороны России показало уничтожение танка Abrams с помощью дрона «Ланцет» в Курской области.

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    3 июня 2025, 10:45 • Новости дня
    Обновленный «Ланцет» решили протестировать в Росгвардии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На заседании Научно-технического совета Росгвардии представили модернизированный комплекс ZALA «Ланцет», предназначенный для повышения эффективности операций.

    Обновленный разведывательно-ударный комплекс ZALA «Ланцет» будет апробирован в подразделениях Росгвардии, включая те, что участвуют в специальной военной операции, передает ТАСС. Новинку презентовали на заседании Научно-технического совета ведомства, где обсуждались перспективные образцы беспилотников и робототехники для зоны СВО.

    Полковник Андрей Власов, начальник инженерного управления Главного штаба войск национальной гвардии, заявил: «Такие технологии снижают риски для военнослужащих и повышают эффективность операций».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия представила новый дрон-камикадзе «Ланцет-Э» на выставке в Минске. Бойцы подразделения «Севера» уничтожили бронемашину Bradley с помощью «Ланцета» в Сумской области. Министерство обороны показало видео уничтожения танка Abrams с помощью «Ланцета» в Курской области.

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    4 июня 2025, 16:05 • Новости дня
    Пентагон заявил об опасности атак дронов Китая на американские аэродромы

    Пентагон предупредил о риске ударов китайских беспилотников по базам США

    Tекст: Денис Тельманов

    Военное ведомство США выразило обеспокоенность возможным применением Китаем беспилотников против военных объектов в Тихоокеанском регионе в начале конфликта.

    Пентагон опасается атак китайских беспилотников на военные аэродромы США в Тихом океане в случае возможного конфликта, пишет Washington Post, ссылаясь на исследование аналитического Центра новой американской безопасности.

    «В Пентагоне опасаются этого в Тихом океане. США обычно паркуют свои самолеты близко друг к другу на аэродромах, часто на открытом воздухе. Хотя Китай мог бы использовать свои баллистические ракеты, оснащенные суббоеприпасами, в качестве кассетного оружия, он также мог бы использовать дистанционно управляемые беспилотники как "очень дешевый способ достижения" сопоставимого эффекта», – заявила специалист центра Стейси Петтиджон.

    Газета отмечает, что, помимо военных аэродромов, к атакам дронов уязвима и стратегическая инфраструктура – энергетические объекты, транспортные узлы, судоремонтные базы.

    Бывший глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк сообщил изданию, что если противник попытается тайно доставить компоненты для создания оружия вблизи важных инфраструктурных объектов, обнаружить такую угрозу будет крайне затруднительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Саратовской области предотвратили попытку атаки беспилотников ВСУ на военный аэродром, жертв и разрушений нет. Российские войска за последние сутки поразили украинские военные аэродромы и производства беспилотников. В зоне спецоперации начали использовать радиоуправляемую тележку «Муравей» как портативный аэродром для беспилотников.

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    Защитников российского газа в Европе стало больше

    Неожиданно в ряды защитников российского газа в Европе вступили Бельгия и Франция. До этого право получать российские энергоресурсы в открытую отстаивали только Венгрия и Словакия. Почему Бельгия и Франция противятся предложению ЕК отказаться от российского СПГ через пару лет? И почему сделать это будет не так просто? Подробности

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    Москва объявила Зеленского террористом

    Владимир Путин в среду заявил, что киевский режим, совершивший подрывы мостов в Брянской и Курской областях, перерождается в террористическую организацию. В связи с этим президент усомнился в целесообразности переговоров на высшем уровне с киевскими властями. Эксперты отмечают, что после таких заявлений отношение к политическому руководству Украины возможно только как к террористам, а к их спонсорам – как к пособникам террористов. Подробности

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    СВО повысила мировую популярность российского оружия

    В мировой системе торговли оружием происходят существенные сдвиги – и тон этому процессу задают события в зоне спецоперации на Украине. Какие системы вооружений показали себя в зоне СВО в качестве наиболее эффективных и как это может повлиять на позиции России на мировом рынке оружия? Подробности

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    Украина обманула американских капиталистов

    Киевский режим прекратил платить по своим внешним долгам, зафиксирован так называемый технический дефолт Украины. Это признак не только того, что в украинском бюджете заканчиваются деньги. Возможно, перед нами схема грандиозного обмана американских инвесторов, предпринятого Зеленским и его окружением. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Украина решила, что у нее появился шанс

      «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

    • Новый президент Польши даст жару

      Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

    • Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

      Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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