Концерн «Калашников» потребовал неустойку у НИИ прикладной химии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, Арбитражный суд Московской области принял к рассмотрению иск концерна «Калашников» против АО «ФНПЦ НИИ прикладной химии». Концерн требует более 110 млн рублей неустойки за несвоевременное выполнение контракта. Предварительное судебное заседание назначено на 13 мая 2025 года.

НИИ прикладной химии, на сайте которого указано, что оно является ведущим в России предприятием по разработке пиротехнических средств, разработало систему оружия «Оса» и светозвуковую гранату «Пламя». Оба продукта предназначены для применения в спецоперациях. Институт находится под санкциями ряда европейских стран.

В марте текущего года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требования Минобороны России о взыскании более 6,7 млн рублей с НИИ прикладной химии за несоблюдение условий контракта 2014 года. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме из-за наличия грифа «секретно». Также предполагается, что и дело «Калашникова» будет рассматриваться в закрытом режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны подало иск на 111 млн рублей против НПО «Алмаз» в связи с нарушением обязательств по госконтракту. Также сообщалось, что Минобороны и Генпрокуратура подали иск против рязанского изобретателя за несоответствие продукции заявленным характеристикам.