Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.0 комментариев
Минобороны и Генпрокуратура подали иск против рязанского изобретателя
Минобороны и Генпрокуратура обратились в суд с иском против изобретателя Владимира Германа, который запатентовал способ пеленгации цели радиолокационной системой, имеющей статус «секрет производства».
По данным пресс-службы суда по интеллектуальным правам, Минобороны и Генеральная прокуратура подали судебный иск к ведущему инженеру Государственного рязанского приборного завода Владимиру Герману, передает РБК.
Герман, являющийся автором способа пеленгации цели радиолокационной системой, получил патент на свое изобретение, которому придан статус «секрет производства».
По мнению истцов, существует необходимость оспорить право Германа на этот патент, так как он уже принадлежит министерству обороны, от лица которого завод также является подрядчиком.
Герман, имея статус единственного автора и патентообладателя в одном из случаев, считает, что это нарушение его прав.
Патентный поверенный Сергей Зуйков подчеркнул, что решать данную правовую коллизию будет суд, и его решение зависит от обстоятельств создания изобретения.
В случае, если изобретение было создано в рамках служебных обязанностей, патент, возможно, должен находиться в ведомстве министерства обороны.
Ранее Минобороны подало иск к Военно-строительной компании на 55 млн рублей. До этого арбитражный суд Москвы постановил взыскать с ВСК 3 млрд рублей за завышение стоимости работ по контракту 2021 года по иску Минобороны.