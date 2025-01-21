Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.6 комментариев
Суд взыскал 3 млрд рублей с Военно-строительной компании в пользу Минобороны
Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Военно-строительной компании (ВСК) 3 млрд рублей за завышение стоимости работ по контракту 2021 года по иску Минобороны России.
Иск подан в связи с выявленным завышением стоимости работ по контракту от 21 октября 2021 года, истец заявил, что нарушение выявила Счетная палата еще в 2023 году, передает РИА «Новости».
Суд первой инстанции полностью удовлетворил требования Минобороны, признав обоснованность взыскания неустойки с подрядчика.
В декабре суд заключил под стражу бывших руководителей ВСК Сергея Горского и Максима Головкова за получение взятки в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями. Имущество бывшего главы департамента строительства ВСК Горского арестовали на сумму свыше 29 млн рублей.