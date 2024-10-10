Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.0 комментариев
Имущество экс-главы департамента ВСК на 29 млн рублей арестовали
Имущество экс-главы департамента ВСК Сергея Горского арестовано на сумму более 29 млн рублей по делу о коррупции
Имущество бывшего главы департамента строительства «Военно-строительной компании» Сергея Горского арестовали на сумму свыше 29 млн рублей в рамках расследования уголовного дела о коррупции и злоупотреблении полномочиями.
Имущество бывшего руководителя департамента строительства публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Сергея Горского арестовано на сумму более 29 млн рублей, сообщает ТАСС.
Эта мера была принята в рамках расследования уголовного дела о коррупции и злоупотреблении полномочиями.
Следователи предъявили обвинения бывшим сотрудникам «Военно-строительной компании» по делу о получении взятки в размере более 13 млн рублей. В частности, обвинения предъявлены замруководителя департамента строительства Сергею Горскому, руководителю строительного управления по Западному военному округу Максиму Головкову и руководителю проекта строительного управления по Западному военному округу Дмитрию Сюртукову.
СК возбудил уголовное дело о взяточничестве против трех сотрудников военно-строительной компании, участвовавшей в завершении строительства военной клиники.