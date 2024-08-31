Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.7 комментариев
Сотрудников военно-строительной компании обвинили во взяточничестве
СК России возбудил уголовное дело о взяточничестве против трех сотрудников военно-строительной компании, участвовавшей в завершении строительства военной клиники, сообщили в ведомстве.
Подозреваемыми стали три бывших сотрудника компании, а также гендиректор частной строительной организации, которого обвинили в даче взятки, передает РИА «Новости».
Следствие установило, что 17 мая 2021 года Минобороны заключило госконтракт с военно-строительной компанией на корректировку документации и завершение отделочных работ для многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. Кирова. В качестве субподрядчика привлекли частую фирму.
В феврале 2023 года руководитель этой компании передавал взятки представителям военно-строительной компании, чтобы те согласовали заявки. Это привело к необоснованному выделению аванса строительной организации.
Ранее ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН по подозрению во взяточничестве.