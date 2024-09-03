Может, история и была когда-то «летающей», но явно не сейчас – в ходе глобальной моды на суверенитет и автаркию. Так что арестам по ордеру Международного уголовного суда мешает сам дух времени, а не «конструкция границ», «зависимость от Китая» или «традиционные отношения».0 комментариев
Экс-сотрудникам «Военно-строительной компании» предъявлены обвинения
Экс-сотрудников «Военно-строительной компании» обвинили во взятке 13 млн рублей
Следователи предъявили обвинения бывшим сотрудникам «Военно-строительной компании» по делу о получении взятки в размере более 13 млн рублей и злоупотреблении полномочиями, сообщили Следственном комитете России.
«Главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ предъявлено обвинение бывшим сотрудникам публично-правовой компании «Военно-строительная компания», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.
В частности, обвинения предъявлены заместителю руководителя департамента строительства Сергею Горскому, руководителю строительного управления по Западному военному округу Максиму Головкову и руководителю проекта строительного управления по Западному военному округу Дмитрию Сюртукову.
Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия.
«Следствием установлено, что указанные лица в составе организованной группы получили от генерального директора компании-подрядчика взятку в размере более 13 млн рублей за согласование заявок на авансирование работ и непринятие мер по выявленным нарушениям при осуществлении строительства», – добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело о взяточничестве против трёх сотрудников военно-строительной компании, участвовавшей в завершении строительства военной клиники.