Суд арестовал экс-руководителей ВСК за взятки

Суд арестовал экс-руководителей ВСК за получение 13 млн рублей взятки

Tекст: Дарья Григоренко

В пресс-службе ведомства уточнили, что речь идет о заместителе руководителя департамента строительства и руководителе строительного управления по Западному военному округу. Горский и Головков обвиняются в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, передает ТАСС.

Как указали в ГВСУ, в ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых был наложен арест на сумму более 29 млн рублей. Суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для обоих фигурантов дела по ходатайству следователя ГВСУ СК России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, имущество бывшего главы департамента строительства «Военно-строительной компании» Сергея Горского арестовали на сумму свыше 29 млн рублей в рамках расследования уголовного дела о коррупции и злоупотреблении полномочиями. Следователи предъявили обвинения бывшим сотрудникам компании по делу о получении взятки в размере более 13 млн рублей и злоупотреблении полномочиями. Обвинения предъявлены Сергею Горскому, Максиму Головкову и руководителю проекта строительного управления по Западному военному округу Дмитрию Сюртукову.