Минобороны подало иск к Военно-строительной компании на 55 млн рублей

Минобороны России подало иск на 55 млн рублей к компании ВСК из-за взятки

Tекст: Максим Попов

Минобороны подало иск в Арбитражный суд Москвы на сумму более 55 млн рублей к публично-правовой компании «Военно-строительная компания» (ВСК), сообщает ТАСС. Начальника филиала этой компании обвиняют во взятке в крупном размере в рамках исполнения гособоронзаказа.

В материалах дела отмечено, что исковые заявления от Министерства обороны поступили в суд, и одно из них уже принято к производству. Общая сумма исков составляет 55 млн 937 тыс. 031 рубль. Дата первого судебного заседания назначена на 7 апреля 2025 года.

Ранее арбитражный суд Москвы постановил взыскать с ВСК 3 млрд рублей за завышение стоимости работ по контракту 2021 года по иску Минобороны.