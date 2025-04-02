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ЦНИИточмаш поставил комплексы для борьбы с высокоточным оружием
ЦНИИточмаш, входящий в концерн «Калашников», доставил комплексы индивидуальной защиты «Завет-Д» заказчику для борьбы с высокоточным оружием.
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, часть концерна «Калашников», успешно завершил поставку комплексов индивидуальной защиты «Завет-Д» для одного из своих заказчиков, сообщает Telegram-канал Калашникова. Эти комплексы предназначены для противодействия высокоточным вооружениям противника.
КИЗ «Завет-Д» представляет собой полностью отечественную разработку и изготавливается непосредственно в ЦНИИточмаш. Основная задача комплекса – оптико-электронное подавление систем наведения атакующих боеприпасов с помощью высокоточного оружия. В состав комплекса входят датчики предупреждения об атаке, аппаратура управления, датчик ветра и система постановки аэрозольной завесы.
Комплекс работает в автоматическом режиме и реагирует на лазерный подсвет со стороны высокоточного оружия врага. При обнаружении угрозы он отстреливает аэрозольный заряд, создавая облако, которое нарушает работу систем наведения в видимом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Это достигается за счет распыления мелкодисперсных веществ, искажающих радиоволны и ослепляющих оптико-электронные системы противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» анонсировал показ самоходной артиллерийской установки «Лотос» в Абу-Даби. Самоходка «Лотос», предназначенная для ВДВ, была отправлена на государственные испытания. АО «ЦНИИточмаш», входящее в концерн «Калашников», начало выпуск модернизированных патронов «Олимп-Д» для частных охранных предприятий.