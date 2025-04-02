  • Новость часаМинобороны заявило о двух новых атаках Украины на энергетические объекты России
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    27 комментариев
    2 апреля 2025, 11:57 • Новости дня

    ЦНИИточмаш поставил комплексы для борьбы с высокоточным оружием

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ЦНИИточмаш, входящий в концерн «Калашников», доставил комплексы индивидуальной защиты «Завет-Д» заказчику для борьбы с высокоточным оружием.

    Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, часть концерна «Калашников», успешно завершил поставку комплексов индивидуальной защиты «Завет-Д» для одного из своих заказчиков, сообщает Telegram-канал Калашникова. Эти комплексы предназначены для противодействия высокоточным вооружениям противника.

    КИЗ «Завет-Д» представляет собой полностью отечественную разработку и изготавливается непосредственно в ЦНИИточмаш. Основная задача комплекса – оптико-электронное подавление систем наведения атакующих боеприпасов с помощью высокоточного оружия. В состав комплекса входят датчики предупреждения об атаке, аппаратура управления, датчик ветра и система постановки аэрозольной завесы.

    Комплекс работает в автоматическом режиме и реагирует на лазерный подсвет со стороны высокоточного оружия врага. При обнаружении угрозы он отстреливает аэрозольный заряд, создавая облако, которое нарушает работу систем наведения в видимом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах. Это достигается за счет распыления мелкодисперсных веществ, искажающих радиоволны и ослепляющих оптико-электронные системы противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» анонсировал показ самоходной артиллерийской установки «Лотос» в Абу-Даби. Самоходка «Лотос», предназначенная для ВДВ, была отправлена на государственные испытания. АО «ЦНИИточмаш», входящее в концерн «Калашников», начало выпуск модернизированных патронов «Олимп-Д» для частных охранных предприятий.

    2 апреля 2025, 01:36 • Новости дня
    Атака БПЛА на Таганрог повредила два дома

    Атака БПЛА на Таганрог повредила два дома, эвакуированы 85 жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Из многоэтажного дома в Таганроге на улице Лизы Чайкиной эвакуировали 85 человек после атаки БПЛА, которая привела к повреждению здания.

    В результате атаки БПЛА на Таганрог в Ростовской области были повреждены два многоквартирных дома. Повреждения получил дом на улице Лизы Чайкиной, где произошло возгорание, которое удалось быстро потушить. 

    Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из дома эвакуированы 85 жителей. Дом остался подключенным к коммуникациям, и несущие конструкции, по оценке специалистов, не пострадали. После завершения работы саперов жильцам разрешат вернуться в свои квартиры.

    Городская комиссия утром начнет обследование зданий и оценку нанесенного ущерба. Светлана Камбулова, глава Таганрога, отметила, что введен режим чрезвычайной ситуации, и пострадавшим жителям будет оказана необходимая помощь.

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    2 апреля 2025, 05:05 • Новости дня
    ПВО Западной группировки сбили восемь дронов ВСУ за сутки

    Западная группировка сбила восемь беспилотников и уничтожила технику ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО Западной группировки войск ВС РФ за последние сутки уничтожили восемь беспилотников ВСУ, а также значительное количество военной техники и живой силы противника.

    Как передает ТАСС, расчеты противовоздушной обороны Западной группировки войск ВС РФ за прошедшие сутки сбили восемь дронов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    Бигма отметил, что за сутки ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, два бронетранспортера М113 американского производства, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, включая два иностранного производства, а также восемь минометных расчетов.

    Кроме того, были уничтожены семнадцать пунктов управления БПЛА, две станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и четыре станции спутниковой связи Starlink. Это позволяет оценить, что Западная группировка продолжает наносить значительный ущерб военной инфраструктуре противника на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курске упали обломки сбитого беспилотника на многоквартирный дом, но никто не пострадал.

    Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Угроедов, Турьи и Мирополья Сумской области.

    Следственный комитет начал расследование удара украинского беспилотника по автобусу с мирными жителями в Горловке.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    1 апреля 2025, 22:43 • Новости дня
    Депутат Рады предсказал гражданскую войну на Украине

    Александр Дубинский предположил гражданскую войну и распад Украины после конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о вероятности гражданской войны и распада Украины после завершения конфликта с Россией, если не будет найден проект, противопоставляющий страну внешнему врагу.

    Как передает ТАСС, депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал мнение о том, что после завершения конфликта с Россией Украина может оказаться на пороге гражданской войны и распада. Политик считает, что без проекта, направленного против внешнего врага, страна может столкнуться с внутренними противоречиями и определением доминирующей идеи через гражданскую войну.

    В своем телеграм-канале Дубинский написал: «Ставится вопрос о том, что делать с национальными ценностями и ориентирами внутри, если нет проекта анти-Россия? Переход от внешнего врага к внутреннему. То есть определение доминирующей идеи путем гражданской войны».

    Кроме этого, депутат считает, что в случае военного поражения возможно разделение страны. Еще одним вариантом развития событий он назвал «очищение» Украины через проведение аналога Нюрнбергского трибунала. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что переговоры о разделе украинской территории уже ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия серьезно отнеслась к моделям и решениям, предложенным США по ситуации на Украине, но имеет собственные приоритеты и подходы в этой теме заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Подполье сообщило о поражении штаба ВСУ и складов БПЛА в Киевской области.

    В Киевской области удары пришлись по военной базе в Василькове и складам с беспилотниками в Глевахе, вызвав серьезную детонацию, а также, предположительно, по штабу ВСУ в Вышгородском районе, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

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    1 апреля 2025, 06:15 • Новости дня
    Подлодка ТОФ погрузилась на максимальную глубину в Японском море

    Подлодка «Уфа» ТОФ успешно выполнила глубоководное погружение с проверкой систем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж дизель-электрической подводной лодки ТОФ «Уфа» провел глубоководное погружение в Японском море, проверив работу всех механизмов и систем, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

    Экипаж подводной лодки «Уфа» Тихоокеанского флота (ТОФ) успешно выполнил глубоководное погружение, достигнув максимальной глубины в Японском море, сообщает ТАСС. В ходе погружения экипаж проверил работу всех механизмов и систем судна. Была отработана методика управления подводной лодкой на больших глубинах, что является частью боевой подготовки.

    После успешного завершения подводной части упражнения экипаж всплыл в надводное положение и продолжил выполнение запланированных мероприятий. «Уфа» продолжила исполнение задач в рамках плана боевой подготовки Тихоокеанского флота. Спасательное судно «Игорь Белоусов» обеспечивало выполнение задачи во время погружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подлодка «Уфа» нанесла ракетный удар по целям на учениях в Японском море . Дата приема в состав ВМФ дизель-электрической подлодки «Уфа» была названа в ноябре 2022 года . Россия начинает возрождение полноценного океанского флота .

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    1 апреля 2025, 22:55 • Новости дня
    Хуситы показали видео уничтожения американского дрона в Йемене

    Хуситы опубликовали видео с доказательством уничтожения MQ-9 Reaper в Марибе

    Tекст: Денис Тельманов

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о сбитом американском беспилотнике MQ-9 Reaper, представив видео с места происшествия, на котором видно обломки дрона с символикой ВВС США.

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» опубликовали видео, подтверждающее уничтожение американского разведывательно-ударного беспилотника MQ-9 Reaper в небе над провинцией Мариб, передает ТАСС.

    На кадрах, размещенных в телеграм-канале пресс-службы хуситов, видно огненную вспышку, сопровождаемую текстом о крушении дрона. На месте падения сторонники движения продемонстрировали обгоревшие обломки аппарата и поврежденный элемент фюзеляжа с символикой ВВС США, что подтверждает принадлежность дрона.

    Военный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что аппарат был сбит с помощью ракеты местного производства. Он также отметил, что с начала эскалации конфликта в Газе хуситы уничтожили не менее шестнадцати американских беспилотников.

    Конфликт в регионе обострился в 2023 году, когда хуситы начали угрожать Израилю и блокировать проход судов через Красное море и Аденский залив. Однако после введения режима прекращения огня в Газе в январе атаки приостановились. Перемирие сорвалось в марте, и хуситы возобновили удары по израильским объектам.

    США, в свою очередь, начали массированные удары по хуситам в Йемене, чтобы защитить свои интересы и обеспечить свободу судоходства. В ответ хуситы атаковали американский авианосец Harry Truman в Красном море, но информации о повреждениях корабля нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над провинцией Мариб был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper. Белый дом заявил, что удары Вооруженных сил США по йеменским хуситам будут продолжаться, пока те представляют угрозу для судоходства в регионе. Хуситы сообщили о ракетной атаке по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, утверждая об успешном применении баллистической ракеты типа «Зульфикар».

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    1 апреля 2025, 23:40 • Новости дня
    Трамп решил упростить экспорт американского оружия

    Трамп намерен увеличить лимиты на экспорт американских вооружений до 23 млн долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп собирается подписать указ, увеличивающий лимиты на экспорт вооружений, упрощая процесс согласования с Конгрессом.

    Агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп планирует подписать исполнительный указ, направленный на упрощение экспорта американских вооружений. Источники утверждают, что администрация США может объявить о данном шаге в ближайшие дни.

    Указ будет предусматривать повышение лимитов, требующих согласования с Конгрессом, на продажу вооружений. В настоящее время для передачи вооружений на сумму 14 млн долларов или более необходимо одобрение Конгресса, а для предоставления военной продукции или услуг на сумму 50 млн долларов или более также требуется разрешение. Новый указ предложит увеличить эти суммы до 23 млн и 83 млн долларов соответственно.

    Ранее администрация Трампа разрабатывала инициативы для наращивания экспорта вооружений, что соответствует его политике по усилению американской оборонной промышленности на международном рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские эксперты из Heritage Foundation и группа законодателей предупредили администрацию США о необходимости срочного обновления устаревшего ядерного арсенала страны

    Американское вмешательство в украинский конфликт включало поддержку вооружением, разведкой и стратегическим планированием, что оказало значительное влияние на ход войны против России

    Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США Дональд Трамп намерен использовать вопрос поставок оружия как средство давления на Украину, чтобы прекратить боевые действия.

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    30 марта 2025, 13:56 • Новости дня
    Минобороны Дании сообщило о закупке нового оборудования для флота

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дания намерена усилить свой флот, закупив судна и оборудование для защиты подводной инфраструктуры в ответ на обострение ситуации в сфере безопасности.

    Дания планирует усиление своего флота, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление министерства обороны страны. В рамках нового военно-морского плана Дания намерена приобрести 21 новое судно для морской гвардии, а также четыре судна, которые могут использоваться в военных целях для наблюдения за территориальными водами и постановки мин.

    Министр обороны Троельс Лунд Поульсен подчеркнул, что «правительство усилит оборону королевства амбициозным военно-морским планом», который предполагает немедленную закупку оборудования для наблюдения за критически важной подводной инфраструктурой. Кроме того, будет разработана программа по созданию беспилотников и других беспилотных устройств, которые укрепят военно-морские силы как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

    Учитывая обострение ситуации в сфере политики безопасности и цели НАТО по укреплению мощи Дании, новый военно-морской план сосредоточится на скорейшем получении необходимых морских возможностей для вооруженных сил. Нынешний флот фрегатов Дании прослужит еще десять лет, и правительство уже сейчас инициирует военно-морской план для обоснования будущих приобретений, включая следующее поколение датских фрегатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дания выразила готовность направить войска на Украину в рамках общеевропейских усилий, если это будет необходимо. В то же время угрозы Дональда Трампа о Гренландии вызвали кризис в Евросоюзе. Помимо этого, Дания выделила Киеву 7,5 млрд долларов, несмотря на отсутствие у нее систем ПВО и ПРО.

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    31 марта 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в понедельник, 31 марта, подписал указ о старте весенней призывной кампании, призыв начнется в апреле.

    Призыв начнется с 1 апреля, он продлится по 15 июля, призывать будут граждан от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Всего за весну планируется призвать 160 тыс. человек.

    Ранее сообщалось, что призыв в армию с 1 апреля будет осуществляться в России по новым правилам. В числе нововведений – расширение списка профессий для прохождения альтернативной службы, более широкое использование электронных повесток, а также начало работы единого реестра призывников.

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    31 марта 2025, 17:20 • Новости дня
    Минобороны: Призывников не направят в Донбасс и Новороссию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новобранцев весеннего призыва не будут отправлять в Донбасс и Новороссию, сообщило Министерство обороны России в понедельник.

    Весенняя призывная кампания не связана с проведением СВО на Украине, мероприятия проведут в плановом порядке, указало ведомство в своем Telegram-канале. Замначальника ГОМУ Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский, чьи слова приводятся в посте, указал, что призывников направят для прохождения воинской службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС России и других воинских формирований в России.

    Их не отправят в пункты дислокации подразделений ВС в новых регионах (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) или для участия в СВО.

    Большая часть призывников отправится в учебные соединения и воинские части, где они освоят военную технику и получат военно-учетную специальность. После этого их направят в войска. «Начало отправок призывников со сборных пунктов запланировано с 10 апреля 2025 года. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев», – сказал Цимлянский.

    При этом оповещение призывников о явке в военкомат будет осуществляться напечатанными (бумажными) повестками, их разошлют заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника, или же их вручат получателю лично. Электронные повестки направят в личный кабинет в «Госуслугах», в Москве же призывники получат их в личном кабинете гражданина на официальном портале мэра и правительства Москвы «Мос.ру».

    Сам призыв будет проходить во всех регионах, за исключением некоторых районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к ним, где граждан призывают только в осенний призыв.

    В понедельник президент Владимир Путин подписал указ о старте весенней призывной кампании, призыв начнется 1 апреля. Всего за кампанию планируется призвать 160 тыс. человек.

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    1 апреля 2025, 23:24 • Новости дня
    ЮАР обсудила с США политику по расовому вопросу

    Делегация ЮАР прояснила свою позицию по расовой политике на встречах с Белым домом

    Tекст: Денис Тельманов

    Делегация ЮАР во главе с Зане Дангором провела переговоры с представителями Белого дома по вопросам расовой политики и закону об экспроприации земли без компенсации.

    Делегация Южно-Африканской Республики, возглавляемая генеральным директором МИД ЮАР Зане Дангором, посетила Нью-Йорк для участия в работе ООН. Как сообщает ТАСС, в ходе визита делегация также провела встречи с высокопоставленными сотрудниками Белого дома. Основной целью визита было прояснение позиции южноафриканского правительства по вопросам расовой политики и закона об экспроприации земли без компенсации.

    МИД ЮАР в своем сообщении отметил, что делегация провела переговоры с директором по Африке Совета национальной безопасности, исполняющим обязанности помощника государственного секретаря по делам Африки и представителями министерства финансов США. Внешнеполитическое ведомство ЮАР охарактеризовало эти дискуссии как «сердечные» и выразило надежду на лучшее понимание позиции ЮАР со стороны администрации США.

    На фоне прихода новой администрации в Белый дом отношения между США и ЮАР обострились. В феврале 2025 года Дональд Трамп подписал указ о прекращении помощи ЮАР, обвинив в расовой дискриминации белых жителей и угрозах конфискации их земли. В ответ президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил о намерении направить делегации в ряд стран мира, включая США, для обсуждения подходов ЮАР к решению возникших проблем.

    Бэкграунд (1209 знаков)

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский Минторг добавил в санкционный список 70 компаний из Китая, Пакистана, Ирана, ЮАР и ОАЭ из-за угрозы национальной безопасности и сотрудничества с китайскими военными.

    В ЮАР действует крупная политическая партия, призывающая к геноциду белого населения, о чем заявил американский предприниматель Илон Маск. Посол ЮАР Ибрагим Расул объявлен персоной нон грата в США, как заявил глава Госдепа Марко Рубио, назвав Расула «политиком-расистом».

    Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении федерального финансирования ЮАР, обвиняя южноафриканские власти в конфискации земель у фермеров.

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    31 марта 2025, 06:15 • Новости дня
    Крейсер «Варяг» провел стрельбы в Японском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Флагман Тихоокеанского флота крейсер «Варяг» успешно провел учебные артиллерийские стрельбы в Японском море, а также выполнил задачи по обезвреживанию мины и тушению пожара.

    Как передает ТАСС, ракетный крейсер ВМФ «Варяг», флагман Тихоокеанского флота, провел артиллерийские стрельбы в Японском море. Крейсер отрабатывал ведение боевых действий одиночным кораблем, выполняя стрельбу из 130-мм артиллерийской установки по береговым целям на острове Желтухина. Огонь велся по видимым мишеням на побережье, а также по целям, скрытым ландшафтом местности.

    После первого этапа стрельб экипаж «Варяга» провел постановку радиоэлектронных помех для защиты от ответного удара. Следующей задачей стало обезвреживание условной морской мины с использованием 30-мм автоматических установок АК-630.

    Кроме того, личный состав «Варяга» провел учение по борьбе за живучесть корабля, выполнив нормативы по сбору аварийной партии, экипировке в пожарные костюмы, герметизации условно горящего отсека и ликвидации очага возгорания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отряд кораблей Тихоокеанского флота России провел учения с ракетными ударами для защиты Северного морского пути, также отряд кораблей во главе с ракетным крейсером «Варяг» прибыл в порт Чехбехар в Иране для участия в совместных военно-морских учениях, а российские и китайские корабли провели ракетные стрельбы в Японском море.

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    31 марта 2025, 09:07 • Новости дня
    Индия и Россия начали второй этап учений Indra Navy

    Российско-индийские военно-морские учения Indra Navy начались в Бенгальском заливе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Совместные военно-морские учения Indra Navy 2025 между Россией и Индией стартовали в Бенгальском заливе с участием российских корветов и индийского эсминца, и будут включать боевые стрельбы и маневрирование, сообщили в посольстве России в Нью-Дели.

    Второй этап российско-индийских военно-морских учений Indra Navy 2025 стартовал в Бенгальском заливе, сообщили в российском посольстве в Нью-Дели.

    Учения проходят с участием отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота России, в который входят корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга». С индийской стороны в маневрах участвуют эсминец «Рана» и корвет «Катар», передает ТАСС.

    Учения будут проходить в течение трех дней и включать в себя отработку совместных маневров, а также координацию действий при плавании в строях. Важной частью программы станут учения по борьбе с воздушными и надводными противниками, включающие боевые стрельбы из артустановок АК-630 и А-190, а также из крупнокалиберных пулеметов. Завершение второго этапа и возвращение в порт Ченнаи запланированы на 3 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ченнаи на борту индийского эсминца Rana состоялась церемония открытия совместных российско-индийских военно-морских учений Indra Navy, которые направлены на укрепление военного сотрудничества и обмен опытом. Россия и Индия решили отработать совместные учения на море, а также договорились расширить совместные военные учения.

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    1 апреля 2025, 11:11 • Новости дня
    Нарышкин сообщил об улучшении характеристик российского оружия

    Нарышкин: Россия улучшила характеристики востребованных вооружений за три года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия за последние три года модернизировала востребованные образцы вооружений в ответ на внешнюю агрессию стран НАТО, сообщил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

    По его словам, Россия за последние три года смогла улучшить характеристики востребованных вооружений, передает ТАСС. Нарышкин, в рамках круглого стола «Изобретения для Победы», который был посвящен вкладу советской науки в военное время и современным ученым, отметил, что это достижение стало ответом на внешнюю агрессию НАТО.

    Он подчеркнул, что страна не только расширила производство необходимых вооружений, но и существенно повысила их технические характеристики.

    Круглый стол также обсудил достижения современных ученых и изобретателей, которые вносят вклад в победу России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и глава ЦРУ обсуждали взаимодействие в кризисных ситуациях. Нарышкин заявил о небезосновательном интересе Польши ко Львову. Он также предсказал крах государственности Украины.

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    1 апреля 2025, 12:45 • Новости дня
    Аналитики Heritage Foundation сообщили об устаревшем ядерном арсенале США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские эксперты из Heritage Foundation и группа законодателей предупредили администрацию США о необходимости срочного обновления устаревшего ядерного арсенала страны.

    Американские эксперты из Heritage Foundation и группа законодателей предупредили администрацию президента США Дональда Трампа о критическом состоянии ядерного арсенала страны, передает ТАСС. В докладе аналитиков, приведенном телеканалом Fox News, говорится, что арсенал устарел и требует значительных обновлений.

    Боб Питерс, эксперт Heritage Foundation по вопросам стратегического сдерживания, отметил, что США после холодной войны сократили свои ядерные вооружения на 85% благодаря соглашениям с СССР и Россией. Он подчеркнул, что большая часть американского ядерного оружия была произведена более 35 лет назад и должна была быть заменена в 1980-х годах.

    Питерс также выразил обеспокоенность увеличением ядерного потенциала Китая, который разрабатывает гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками, способные достичь США без предупреждения. В докладе отмечается, что у США недостаточно тактического ядерного оружия по сравнению с Китаем, что ограничивает их возможности в случае эскалации.

    Сенатор от Небраски Деб Фишер указала, что Китай утроил свой ядерный арсенал за последние пять лет и планирует увеличить количество боеголовок до тысячи к 2030 году. Конгрессмен Чип Рой добавил, что США теряли фокус на обновлении арсенала, концентрируясь на конфликтах на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого отказалась Украина в рамках Будапештского меморандума, принадлежало России, а не Киеву. Германия не сможет обзавестись ядерным оружием по международным договоренностям. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил использовать ядерное оружие Франции для защиты Европейского союза.

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    2 апреля 2025, 06:14 • Новости дня
    ВСУ с начала года потеряли 2,5 тыс. бронемашин и 10 тыс. беспилотников

    ВСУ потеряли 2,5 тыс танков и 10 тыс. беспилотников за три месяца 2025 года

    Tекст: Денис Тельманов

    ВСУ за первые три месяца 2025 года потеряли почти 2,5 тыс. танков и свыше 10 тыс. беспилотников в ходе российской СВО, что следует из данных Минобороны.

    ВСУ в ходе российской специальной военной операции в 2025 году понесли значительные потери в технике, передает РИА «Новости».

    За первые три месяца с начала года, с 1 января по 1 апреля, украинские вооруженные силы лишились 2 495 танков и других боевых бронированных машин, более 10 200 беспилотников, а также 3 032 орудий полевой артиллерии и минометов.

    По данным Министерства обороны РФ, за аналогичный период ВСУ также потеряли 10 самолетов и 11 зенитных ракетных комплексов. Сообщается о 29 уничтоженных боевых машинах реактивных систем залпового огня и 3 887 единицах специальной военной автомобильной техники.

    Всего с начала проведения СВО, согласно информации МО РФ на 1 апреля, было уничтожено 660 украинских военных самолетов, 283 вертолета, 49 247 беспилотников, а также 601 зенитный ракетный комплекс. Уничтожено 22 622 танка и других боевых бронированных машин, 1 533 боевые машины реактивных систем залпового огня и 23 152 орудия полевой артиллерии и минометов. Кроме того, разрушены 33 572 единицы специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Западной группировки войск ВС РФ уничтожили восемь беспилотников ВСУ, а также значительное количество военной техники и живой силы противника сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома и цехам производства беспилотников.

    В Киевской области удары пришлись по военной базе в Василькове, складам с беспилотниками в Глевахе и, предположительно, по штабу ВСУ в Вышгородском районе.

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