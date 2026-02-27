Tекст: Денис Тельманов

Министр обороны Британии Джон Хили распорядился провести внутреннее расследование о возможном использовании Джеффри Эпштейном военных баз ВВС для торговли людьми, передает Telegraph.

Чиновникам поручено тщательно изучить документы архивов минобороны за период более двадцати лет, чтобы выявить возможные связи между Эпштейном и британскими военными объектами.

Поводом для проверки стали заявления бывшего премьера Гордона Брауна о вероятной причастности Британии к преступлениям финансиста, поскольку ему якобы разрешали приземляться на базах ВВС с неизвестными женщинами на борту.

Особенно внимание уделяется полету Эпштейна на самолете Gulfstream, который приземлился на базе в Норфолке в декабре 2000 года перед встречей с бывшим принцем Эндрю Маунтбаттен-Виндзором.

Джеффри Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации, а в июле 2019 года он скончался в тюрьме, по официальной версии, совершив самоубийство.

Недавно заместитель генпрокурора США объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна, их объем превысил 3,5 млн файлов.

