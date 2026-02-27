  • Новость часаСобянин сообщил об уничтожении 19 БПЛА на подлете к Москве
    Демографический кризис лишает финнов высокой пенсии
    Захарова ответила Мерцу на обвинения России в «варварстве»
    Греф спрогнозировал рост курса доллара до ста рублей
    Глава польского МИД призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды»
    Во Франции потребовали от провайдеров закрыть доступ к 35 российским СМИ
    Минобороны сообщило о перехвате 167 украинских БПЛА за шесть часов
    В Госдуме заявили о риске ядерной катастрофы из-за планов передать ЯО Киеву
    Афганская армия начала боевые действия в ответ на удары Пакистана
    Роскомнадзор отказался комментировать новые сообщения СМИ о блокировке Telegram
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Британия и Франция делают из Украины страну-смертника

    Есть силы, желающие взорвать не только Россию, но и весь мировой порядок. Возможная цель их провокации – детабуирование ядерного оружия, как минимум тактического. Если его начнут применять в одной точке планеты, то что помешает сделать это в других?

    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    27 февраля 2026, 04:43 • Новости дня

    Министр обороны Британии поручил проверить базы ВВС на связи с Эпштейном

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Британии инициировали масштабную проверку архивов минобороны из-за возможного использования аэродромов ВВС американским финансистом Джеффри Эпштейном.

    Министр обороны Британии Джон Хили распорядился провести внутреннее расследование о возможном использовании Джеффри Эпштейном военных баз ВВС для торговли людьми, передает Telegraph.

    Чиновникам поручено тщательно изучить документы архивов минобороны за период более двадцати лет, чтобы выявить возможные связи между Эпштейном и британскими военными объектами.

    Поводом для проверки стали заявления бывшего премьера Гордона Брауна о вероятной причастности Британии к преступлениям финансиста, поскольку ему якобы разрешали приземляться на базах ВВС с неизвестными женщинами на борту.

    Особенно внимание уделяется полету Эпштейна на самолете Gulfstream, который приземлился на базе в Норфолке в декабре 2000 года перед встречей с бывшим принцем Эндрю Маунтбаттен-Виндзором.

    Джеффри Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации, а в июле 2019 года он скончался в тюрьме, по официальной версии, совершив самоубийство.

    Недавно заместитель генпрокурора США объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна, их объем превысил 3,5 млн файлов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Билл Клинтон планирует выступить перед конгрессом США с закрытыми показаниями по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

    Хиллари Клинтон выступила с требованием допросить Дональда Трампа под присягой в Конгрессе из-за его возможных связей с уличенным в педофилии Джеффри Эпштейном.

    Руководитель Всемирного экономического форума Берге Бренде решил сложить полномочия после публикации документов о его общении и переписке с американским финансистом.

    26 февраля 2026, 20:05 • Новости дня
    Франция обвинила Россию в «агрессивном поведении» после публикации о ЯО для Киева

    МИД Франции отреагировал на обвинения СВР России по ядерной бомбе для Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Франции сочло публикацию СВР РФ по теме передачи ядерной бомбы Украине проявлением агрессивного поведения России.

    Париж считает публикацию Службой внешней разведки России данных о подготовке Францией и Британией передачи Украине ядерной бомбы проявлением агрессивного поведения. Об этом заявил официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре, передает ТАСС.

    «Два дня назад Россия продемонстрировала чрезвычайно агрессивное поведение, выдвинув совершенно абсурдные обвинения», – заявил Конфавре на брифинге. По его словам, французское внешнеполитическое ведомство ограничилось реакцией через свой аккаунт French Response в соцсетях, не публикуя отдельного официального заявления.

    Журналист задал вопрос о заявлениях МИД РФ по поводу возможной отправки военных Франции и Британии на Украину, но представитель МИД Франции акцентировал внимание именно на публикации СВР. Конфавре обвинил Россию в эскалации конфликта, не вдаваясь в детали обсуждения западных военных на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти намерения нарушением международного права. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим передать ядерное оружие Киеву.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые шаги по содействию созданию военного ядерного потенциала на Украине будут считаться прямой угрозой безопасности России. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подготовил программное заявление для нации о ядерном сдерживании и безопасности Европы.


    26 февраля 2026, 14:54 • Новости дня
    War Zone сообщил о планах США построить 450 новых шахт для МБР
    War Zone сообщил о планах США построить 450 новых шахт для МБР
    @ U.S. Air Force/Airman 1st Class Mattison Cole/dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пентагон построит с нуля 450 шахт для размещения там новых межконтинентальных баллистических ракет Sentinel, при этом запланированные к списанию ракеты Minuteman III в то же время будут оставаться на своих позициях «на переходный период», сообщает портал War Zone.

    Пентагон построит с нуля 450 шахт для размещения новых межконтинентальных баллистических ракет Sentinel, одновременно сохранив на переходный период существующие 400 шахт с ракетами Minuteman III, передает War Zone.

    Согласно сообщению портала, обе системы вооружения будут находиться на боевом дежурстве одновременно в течение определенного времени. Ожидается, что процесс перехода от Minuteman III к Sentinel завершится к 2036 году, однако точное количество ракет, находящихся на дежурстве на этом этапе, не уточняется.

    Портал отмечает, что ранее планировалось использовать уже существующие шахты, но от этого отказались из-за высокой стоимости переоборудования. Сейчас строительство прототипа новой шахты уже ведется в штате Юта. В статье подчеркивается, что неясно, будет ли эта шахта использоваться для тестовых пусков в будущем, а также напоминается о существующих ограничениях СНВ-3 на количество пусковых установок.

    Проект включает не только шахты, но и создание новых пунктов управления и масштабной коммуникационной инфраструктуры. Некоторые вопросы, такие как выкуп земли у частных владельцев и дальнейшая судьба выведенных из эксплуатации шахт Minuteman III, пока остаются нерешенными. В 2025 году Пентагон признал, что стоимость программы Sentinel выросла на 81% и теперь составляет почти 141 млрд долларов, основная часть расходов приходится на закупку и строительство объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом пообещал вести диалог с Россией по новому договору о контроле над ракетами. Дональд Трамп заявил, что США готовы обсуждать с Россией вопросы, связанные с ДСНВ. Эксперт-американист отметил отсутствие официальных заявлений Вашингтона по вопросам ДСНВ.

    26 февраля 2026, 22:33 • Видео
    Кубу все-таки спасли

    Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    26 февраля 2026, 22:22 • Новости дня
    Американские СМИ назвали цели запуска секретного китайского шаттла
    Американские СМИ назвали цели запуска секретного китайского шаттла
    @ кадр из видео

    Американские СМИ раскрыли возможные цели запуска секретного китайского космического шаттла, старт которого состоялся в начале февраля с космодрома Цзюцюань. Речь идет о многоразовом аппарате Shendong («Божественный дракон»), который совершил уже четвертый полет.

    Официально Пекин заявляет, что аппарат предназначен для «технологической проверки многоразовых космических кораблей» и должен способствовать «мирному использованию космоса». Однако эксперты считают, что за этими формулировками могут скрываться более сложные задачи, пишет Futurism.

    Аналитики обращают внимание на предыдущие миссии китайского шаттла. Третий полет завершился в сентябре 2024 года после 267 дней пребывания на орбите. Тогда китайская сторона заявила, что успех миссии подтверждает зрелость технологий многоразовых аппаратов.

    В то же время наблюдатели отмечали, что во время прошлых запусков Shendong выводил на орбиту небольшие объекты. Их фиксировали американские военные и независимые астрономы. По мнению ряда специалистов, Китай может отрабатывать операции сближения и маневрирования с другими космическими объектами, так называемые RPO (Rendezvous and Proximity Operations, сближение и операции в непосредственной близости – прим. ВЗГЛЯД).

    Американские СМИ подчеркивают, что Китай развивает эту программу на фоне аналогичных разработок США. В частности, секретный космический самолет X-37B, созданный компанией Boeing и эксплуатируемый United States Space Force, уже более десяти лет выполняет засекреченные миссии. За это время аппарат совершил семь полетов и провел в космосе в общей сложности тысячи суток.

    По оценкам экспертов, с учетом характеристик ракеты Long March 2F китайский аппарат может быть сопоставим по размерам с X-37B. Наблюдатели не исключают, что программы двух стран свидетельствуют о нарастающей конкуренции ведущих держав за технологическое и стратегическое превосходство на орбите.

    Ранее астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой спутниковой группировки Маска.

    26 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Эксперт: Посла Украины Британия направила следить за событиями в Грузии

    В Тбилиси объяснили возвращение посла Украины интересом британских спецслужб

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский аналитик, член оппозиционной парламентской партии «Сила народа» Давид Картвелишвили объяснил решение Украины вернуть посла в Грузию после четырехлетнего перерыва желанием Лондона следить за событиями в регионе с использование украинской дипломатической миссии в Грузии.

    В интервью телекомпании «ПосТВ» эксперт отметил, что «Лондон очень злится из-за активизации администрации США на Южном Кавказе и в Центральной Азии, что фактически лишает преимущества на этом направлении у британских спецслужб». По его словам, «поэтому Британия активизируется на грузинском фронте», что, в том числе выразилось в введении санкций Лондона против грузинских телекомпаний «Имеди» и «ПосТВ».

    «Спустя четыре года после отзыва из Грузии посла Украины решение вернуть его в реальности принято не Киевом, а британцами, которые хотят здесь и отсюда контролировать и мониторить процессы», – сказал Давид Картвелишвили.

    Аналитик обратил внимание и на активизацию Великобритании на центральноазиатском направлении. По его мнению, «в Центральной Азии США, Россия и Китай уже нанесли ущерб интересам Великобритании». Представитель «Силы народа» призвал власти Грузии «проводить твердую политику, так как Лондон уважает только такие действия».

    Он отметил, что в отношение Грузии, в отличие от Великобритании, американская сторона сейчас осуществляет «неформальные, рабочие, точечные, практичные шаги», которые призваны выправить все то, что было испорчено прежней администрацией Белого дома.

    Вскоре после начала СВО украинский лидер Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии, разозлившись из-за отказа Тбилиси открывать «второй фронт» против Москвы. Недавно Зеленский подписал указ о назначении на вакантную с 2022 года должность посла в Грузии Михаила Бродовича, ранее возглавлявшего дипломатическую миссию Украины в Словении.

    Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили усомнилась в возможности восстановления отношений с Украиной в обозримом будущем из-за политики киевских властей по отношению к Тбилиси.

    «Сложно сказать, как будут развиваться грузино-украинские отношения. Многое надо исправить, и мы ожидаем, чтобы украинская сторона признала и осознала, что мы сделали все возможное для нее в политическом или гуманитарном планах», – заявила она в интервью телекомпании «Рустави-2».

    26 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    В Госдуме заявили о риске ядерной катастрофы из-за планов передать ЯО Киеву

    Депутат Хамитов: Планы передать ЯО Киеву ставят мир на грань катастрофы

    В Госдуме заявили о риске ядерной катастрофы из-за планов передать ЯО Киеву
    @ imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы Франции и Британии передать на Украину ядерное оружие ставят под угрозу глобальную безопасность, заявил депутат Госдумы Амир Хамитов из партии «Новые люди».

    Парламентарий подчеркнул, что подобные инициативы, по его мнению, «находятся уже за гранью добра и зла, да и попросту человеческого понимания», передает ТАСС. Хамитов заявил, что поставка ядерного оружия преступникам – это не только пособничество, но и прямая инвестиция в нелегитимный агрессивный режим в Киеве. По его оценке, такое решение может привести мир к ядерной катастрофе.

    Хамитов также считает, что украинские боевики спят и видят, как это оружие применить с наиболее разрушительными последствиями. По мнению депутата, если европейские политики решатся предоставить Киеву ядерное оружие, это станет опасным прецедентом и должно привлечь внимание международного сообщества. Хамитов убежден, что такую угрозу можно остановить лишь совместными усилиями, чтобы «поставить на место заигравшихся поджигателей глобальной войны».

    Ранее Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Франция обвинила Россию в «агрессивном поведении» после публикации о ЯО для Киева.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обострение риторики по ядерному оружию связано с тем, что западные страны испытывают разочарование из-за отсутствия успеха в попытках добиться поражения России.

    26 февраля 2026, 07:05 • Новости дня
    «Северяне» узнали о последствиях гумпомощи партии Порошенко для солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» наступают вглубь Сумской области, авиация активно работает на участке Хотень-Корчаковка-Храповщина, противник активно сопротивляется в обороне.

    «В Сумской области часть личного состава мобильных огневых групп 1020 зенитно-ракетного артиллерийского полка ВСУ была отправлена на передовые позиции. Примечательно, что это произошло после приезда в расположение полка представителей партии П. Порошенко «Европейская солидарность» и передачи ими партии гуманитарной помощи», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Сумском направлении штурм-группы «Северян» продвинулись в Сумском районе на шести участках, в Краснопольском на одном и в Глуховском на двух. За сутки общее продвижение составило до 400 м.

    На Харьковском направлении около Старицы бойцы расширили зону контроля, продвинувшись на двух участках. Близ Графского штурмовики проводили зачистку прилегающего лесного массива. Авиацией поражены скопления живой силы ВСУ.

    «В ходе освобождения Графского остатки личного состава противника покидали населенный пункт по льду Северского Донца. С наступлением весны они такого сделать бы не смогли и вероятнее всего оказались бы в «котле», – поделились военнослужащие.

    В районе Волчанских Хуторов российские военные заняли пять домовладений, продвинувшись в восточном направлении на 200 м.

    На Хатненском участке фронта экипажи ВКС РФ наносили удары по позициям 159 омбр ВСУ в районе Колодезного. Штурмовые группы продвинулись на одном из участков на 200 м по лесополосам.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Графское в Харьковской области. «Северяне» разбили у Андреевки штурм-полк ВСУ из дезертиров и мобилизованных. «Торнадо-С» с ГЛОНАСС уничтожила склады ВСУ в Харьковской области. Военэксперт рассказал, куда движутся ВС России после освобождения Графского.


    26 февраля 2026, 11:47 • Новости дня
    В зоне спецоперации начали испытывать новейший дрон-разведчик «Сибирячок»

    Разведдрон «Сибирячок-5» с 95% российских деталей начали испытывать в зоне СВО

    Tекст: Мария Иванова

    На передовой в зоне СВО проходят испытания разведывательного дрона «Сибирячок-5», на 95% собранного из российских комплектующих, сообщили в «Народном фронте», «Кулибин-клуб» которого оказывает поддержку разработчикам.

    Российские подразделения приступили к тестированию беспилотного летательного аппарата «Сибирячок-5» непосредственно на линии соприкосновения, передает ТАСС.

    Разведывательный коптер способен подниматься на высоту до тысячи метров и удаляться от оператора на расстояние до 20 километров. Устройство умеет самостоятельно определять людей и автомобильную технику противника.

    Руководитель производства компании «Гаскар» отметил высокие характеристики изделия. «Сибирячок-5» – это в первую очередь разведывательный дрон, который делает видеофиксацию на местности. Также может нести на себе максимальную полезную нагрузку до четырех килограммов», – рассказал он. Представитель разработчика добавил, что аппарат превосходит иностранные аналоги в своем классе.

    Новинка представляет собой уже пятое поколение этой серии, а предыдущая модель была поставлена в войска в количестве около 16 тыс. единиц. Сейчас пятая модификация проходит проверку малыми группами спецназа. Серийное производство и массовые поставки запланированы на 2026 год.

    Беспилотник на 95% состоит из российских комплектующих, включая собственные моторы и платы управления. Разработчики закупают только чипы и резисторы, однако полную замену импортным деталям планируют найти уже в текущем году. Полетное время аппарата составляет до 60 минут на одном аккумуляторе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на московском предприятии презентовали разведывательный дрон «Сибирячок» четвертого поколения с усовершенствованной камерой.

    Нижегородские разработчики при поддержке «Кулибин-клуба» представили коптер «Турист» для разведки и работы в режиме камикадзе.

    Госкорпорация «Ростех» провела масштабную презентацию восьми новых типов беспилотников различного назначения.

    26 февраля 2026, 16:28 • Новости дня
    Слуцкий: Евродепутаты опасаются передачи Киеву ядерного оружия

    Слуцкий рассказал о тревоге евродепутатов из-за планов по ЯО для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На онлайн‑встрече российских и европейских депутатов обсудили риск передачи Украине компонентов ядерного оружия и связанную с этим угрозу дальнейшей эскалации конфликта, сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    Члены комитета Госдумы по международным делам провели онлайн-встречу с группой представителей Европарламента, возглавляемой евродепутатом Фернаном Картайзером из Люксембурга. Об этом рассказал глава думского комитета, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

    По словам Слуцкого, на встрече обсуждались кризисные вопросы отношений между Россией и Евросоюзом, а также аспекты украинского урегулирования, включая угрозы мировой безопасности из-за планов Лондона и Парижа по поставкам компонентов ядерного оружия Киеву.

    Слуцкий процитировал участников встречи: «Представители ЕП выразили серьезную обеспокоенность возможностью выхода конфликта на ядерную орбиту и его перехода в третью мировую войну». Он отметил, что европейские парламентарии иногда занимают более взвешенную позицию, чем правящие круги Франции, Британии и Германии.

    Депутат сообщил, что не может раскрыть имена всех европейских участников встречи, но их число увеличивается с каждым разом, несмотря на давление со стороны брюссельских чиновников. Слуцкий добавил, что регулярные контакты российских и европейских парламентариев позволяют доносить до жителей Европы позицию России и расширять информационный прорыв антироссийской блокады.

    Ранее парламент России единогласно поддержал обращение к депутатам Франции, Британии, Германии и международным организациям с требованием расследовать сообщения о планах передачи Киеву ядерного оружия.

    А министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что обострение переговорной риторики по ядерному оружию связано с разочарованием западных стран из-за отсутствия успеха в попытках добиться поражения России.

    Ядерная риторика станет одной из главных тем на следующем этапе переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    26 февраля 2026, 11:05 • Новости дня
    Доработанный по опыту СВО ППК-20 поступил на вооружение МВД

    Органы внутренних дел получили доработанный по опыту спецоперации ППК-20

    Tекст: Мария Иванова

    На вооружение органов внутренних дел поступил девятимиллиметровый пистолет-пулемет ППК-20, доработанный по опыту спецоперации и рассчитанный на бронебойные патроны.

    Серийно выпускаемый концерном девятимиллиметровый пистолет-пулемет ППК-20 официально принят на вооружение органов внутренних дел, сообщает Telegram-канал концерна. Соответствующее постановление подписало правительство России. Оружие производится как для отечественных силовых структур, так и на экспорт.

    Инженеры оперативно доработали изделие, опираясь на опыт его эксплуатации в зоне спецоперации. Специалисты улучшили эргономику и тактико-технические характеристики образца. Изменения затронули и линейку используемых боеприпасов.

    Основным патроном для ППК-20 стал высокоимпульсный бронебойный 7Н21, однако оружие совместимо с большинством патронов калибра 9х19. Эксперты называют эту модель самым технологичным образцом в своем классе. Она сочетает надежность современного автомата АК-12 с компактными габаритами.

    Ранее арсенал ведомства пополняли и другие разработки ижевских оружейников. Двадцать лет назад на службу поступил «Витязь-СН», а в последние годы перечень расширили пистолет Лебедева и автоматы АК-12.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» начал выпускать усовершенствованный пистолет-пулемет ППК-20 в рамках госконтракта 2026 года. Специалисты предприятия улучшили конструкции затвора и возвратного механизма для расширения линейки используемых патронов.

    26 февраля 2026, 10:12 • Новости дня
    Bloomberg: Поражение лейбористов в Манчестере грозит Стармеру крахом на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Парламентские выборы в пригороде Манчестера создают угрозу провала для премьер-министра Британии Кира Стармера, так как Лейбористская партия оказалась под давлением с обеих сторон политического спектра, передает Bloomberg.

    Лейбористы ведут ожесточенную борьбу за сохранение места в округе Гортон и Дентон, которое они уверенно выиграли всего 19 месяцев назад, передает Bloomberg.

    Опросы показывают, что правящая партия теряет популярность, уступая позиции правой партии Reform UK и «Зеленым».

    В округе наблюдается явное разочарование в традиционных политических силах, доминировавших в Вестминстере на протяжении столетия. Инженер Дин Хилл заявил: «Они все попробовали – лейбористы попробовали, тори попробовали. Люди теперь готовы отправиться в великое неизвестное».

    Поражение станет ударом для Кира Стармера и может предвещать крупные потери на местных выборах в мае. Если лейбористы проиграют, это будет первый случай за более чем 90 лет, когда Гортон не будет представлен членом партии в Палате общин.

    Избиратели жалуются на инфляцию, преступность и проблемы с миграцией, сравнивая экономическую ситуацию в стране с Турцией. Владелец ресторана посетовал на отсутствие клиентов и постоянный рост цен, отметив сходство с турецкой экономикой, страдающей от высокой инфляции.

    Партия Reform UK делает ставку на жесткую антимиграционную риторику, что находит отклик у части электората. В то же время некоторые жители планируют тактически голосовать за «Зеленых», считая их более способными победить правых, чем кандидат от лейбористов.

    Ранее СМИ писали, что досрочные выборы в пригородах Манчестера могут привести  к отставке британского премьера Кира Стармера.

    Сообщалось, что Стармер рискует лишиться своего поста в ближайшие месяцы на фоне снижения популярности партии.

    До этого руководство лейбористов заблокировало участие в этой избирательной кампании мэра Манчестера Энди Бернхема.

    26 февраля 2026, 13:53 • Новости дня
    СМИ: Британия оголит фронт в Эстонии ради отправки войск на Украину

    The Times: Лондон выведет контингент из Эстонии для переброски на Украину

    Tекст: Мария Иванова

    Для подготовки отправки на Украину бригады в 5 тыс. человек Британии придется перебросить до 20 тыс. военных, ослабив контингенты в Эстонии и на Кипре, пишет The Times.

    Для развертывания военной бригады на Украине Соединенному Королевству придется передислоцировать силы из других стратегических регионов, передает ТАСС.

    Газета The Times со ссылкой на военные источники сообщила, что речь идет о выводе контингента из Эстонии или с Кипра. Это необходимо для обеспечения ротации и поддержки миссии после возможной остановки боевых действий.

    Представитель британского оборонного ведомства заявил изданию: «Если говорить реалистично, то отправка 5 тыс. человек означает, что в общей сложности нам нужно иметь 20 тысяч».

    По его словам, уход из Прибалтики создаст уязвимость на другом направлении, а потеря возможностей на Кипре станет критичной для армии.

    Журналисты пояснили, что для содержания группировки в 5 тыс. бойцов требуется вчетверо больше людей. Остальные 15 тыс. необходимы для подготовки смены, восстановления после командировок и тылового обеспечения. Изначальные планы отправить 10 тыс. военных сократили из-за скромной численности всей армии королевства.

    Министр обороны Джон Хили подтвердил, что военнослужащие уже начали готовиться к операции. На эти цели Лондон выделил 200 млн фунтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Париж планировали отправить на Украину до 15 тыс. военных в случае заключения мирного соглашения.

    При этом экс-глава Генштаба Дэвид Ричардс назвал численность британских войск слишком малой для масштабного развертывания.

    26 февраля 2026, 13:57 • Новости дня
    Sky: В Британии отказали украинским беженцам с больным ребенком в убежище

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британии отказало семье украинских беженцев в предоставлении убежища и предложило ей вернуться на родину и надеть ребенку, страдающему от панических атак, шумоподавляющие наушники, сообщил канал Sky News.

    МВД Британии отказало семье беженцев с Украины в предоставлении убежища, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

    В ответе ведомства родителям предложили использовать шумоподавляющие наушники и звукоизолированное помещение, чтобы помочь их дочери справиться с паническими атаками.

    «Вы могли бы рассмотреть возможность использования наушников с шумоподавлением и помещения со звукоизоляцией, чтобы помочь вашей дочери справиться с симптомами панических атак», – приводит телеканал выдержку из официального ответа.

    В последние месяцы, по данным Sky News, Британия все чаще отказывает украинским беженцам в убежище. Власти страны считают, что на Украине существуют «безопасные зоны», позволяющие возвращать туда людей. В рекомендациях ведомства от января 2025 года говорится, что гуманитарная ситуация на Украине «не столь серьезна».

    Статистика свидетельствует о резком ужесточении подхода: в сентябре 2025 года только 4,6% прошений граждан Украины были удовлетворены, тогда как два года назад этот показатель составлял 74,2%.

    Программа «Дома для Украины», по которой украинцы могут получить убежище благодаря поддержке британских резидентов, действует до сентября 2028 года и ранее неоднократно продлевалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия разрешила украинским беженцам привозить детей по специальной визовой схеме. Британия также увеличила срок подачи визы для граждан с Украины.

    26 февраля 2026, 13:42 • Новости дня
    Госдума одобрила обращения к Западу из-за угрозы ядерного конфликта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Парламент России единогласно поддержал обращение к депутатам Франции, Британии, Германии и международным организациям с требованием расследовать сообщения о планах передачи Киеву ядерного оружия.

    Депутаты Государственной думы приняли проект обращения к парламентам Великобритании, Франции, Бундестагу Германии, Европарламенту и ООН, сообщает ТАСС.

    В документе содержится призыв к немедленным мерам для предотвращения передачи Украине ядерного оружия и расследованию информации о таких планах.

    В обращении говорится: «Депутаты Госдумы обращаются к членам Национального собрания Французской Республики и Палаты общин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии с предложением безотлагательно инициировать в своих странах соответствующее парламентское расследование, результаты которого должны стать общественным достоянием».

    Парламентарии подчеркнули, что передача Киеву ядерного оружия может поставить мир на грань катастрофы и привести к эскалации конфликта с трагическими последствиями в глобальном масштабе.

    Кроме того, депутаты Госдумы единогласно поддержали направление отдельного обращения в Бундестаг Германии в связи с риском передачи Киеву ядерного оружия. Спикер ГД Вячеслав Володин заявил: «Единогласно принимается решение. Поправка поддержана о направлении данного обращения в Бундестаг Федеративной Республики Германия».

    Володин также отметил, что, по имеющимся данным, обсуждение вопроса о передаче Украине ядерного оружия действительно велось, хотя канцлер Германии Фридрих Мерц, по словам Володина, «отошел в сторону и не стал участвовать».

    «Как мы с вами понимаем, на самом деле и обсуждали, и прорабатывали решение о передаче ядерного оружия и компонентов Украине. Да, исходя из информации, мы видим, что руководство Германии, Мерц, как бы отошел в сторону и не стал участвовать. Но то, что знал, это факт. Пускай все эти факты проверят наши коллеги из Бундестага, парламента Франции, Англии. Разберутся, ознакомятся с переписками», – сказал Володин.

    Ранее сенаторы России направили обращения в международные организации из-за заявлений о возможной передаче Украине ядерных взрывных устройств.

    Кремль заявил, что не удивлен отрицанием Британии и Франции возможности передачи Киеву ядерного оружия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Британию и Францию в манипулировании вопросом ядерного оружия в отношении киевского режима.

    26 февраля 2026, 23:48 • Новости дня
    Константинов назвал отказ Зеленского вывести войска из Донбасса бредом наркомана

    Константинов обвинил Зеленского в затягивании переговоров по Донбассу

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава крымского парламента Владимир Константинов резко осудил нежелание Владимира Зеленского отвести украинские войска с территории Донбасса, назвав такие заявления наркотическим бредом.

    Владимир Константинов, глава крымского парламента, назвал отказ Владимира Зеленского вывести украинские войска из Донбасса наркотическим бредом, передает РИА «Новости».

    По его словам, президент Украины намеренно ищет любые способы затянуть переговорный процесс и свести к нулю усилия по урегулированию конфликта.

    «Зеленский продолжает нести наркотический бред, выискивая любые пути, чтобы затянуть переговорный процесс и свести к нулю всю проделанную работу по поиску путей урегулирования конфликта», – заявил Константинов.

    Он подчеркнул, что Зеленский является главным препятствием на пути к достижению мира на Украине.

    Ранее Зеленский в грубой форме отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса в рамках мирного урегулирования и назвал это чушью собачьей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января отмечал, что вывод украинских войск из Донбасса остается важным условием российской стороны.

    Помощник президента России Юрий Ушаков также подчеркивал, что этот шаг – ключевой элемент плана мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что готов отказаться от претензий на власть в случае заключения мирного договора.

    Он также признал, что на Украине существует явление «бусификации», однако утверждает, что масштабы сильно преувеличены и большая часть роликов якобы создана в России или сгенерирована искусственным интеллектом.

    Дональд Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, который, как сообщили источники, был позитивным и дружеским.

    Зеленский выразил надежду на завершение войны в этом году, а Трамп заявил, что хотел бы прекращения войны в течение месяца.

    27 февраля 2026, 00:34 • Новости дня
    Венгрия удвоила число вертолетов у границы с Украиной

    Венгрия усилила защиту энергообъектов и увеличила количество вертолетов на границе с Украиной

    Tекст: Денис Тельманов

    Число военных вертолетов в восточной части Венгрии увеличили для охраны ключевых энергетических объектов и перехвата медленных целей.

    Венгрия удвоила количество вертолетов у границы с Украиной для защиты критически важных энергообъектов, сообщил министр обороны страны Криштоф Салаи-Бобровницки, передает РИА «Новости».

    Вертолетный потенциал на востоке страны увеличили для перехвата воздушных целей, которые летают слишком низко и медленно для стандартных систем ПВО, отметил министр.

    Салаи-Бобровницки добавил, что по предложению министерства энергетики был составлен список из 20 критически важных объектов, вокруг которых с пятницы начнут разворачивать войска для их охраны. Для усиления защиты армия Венгрии также получила новые средства радиоэлектронной борьбы.

    Премьер-министр Виктор Орбан ранее отметил, что страна намерена усилить охрану своей энергоинфраструктуры, чтобы предотвратить возможные враждебные действия со стороны Украины. По его словам, военные, техника и полиция будут патрулировать ключевые объекты в усиленном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан распорядился задействовать армию для защиты ключевых энергетических объектов после получения разведданных о возможных атаках с Украины.

    Марк Рютте отметил важность Венгрии для НАТО после того, как Будапешт заблокировал крупный кредит для Киева.

    Дмитрий Песков назвал действия киевских властей по трубопроводу «Дружба» саботажем. Будапешт и Братислава продолжают последовательно защищать свои экономические интересы в условиях текущей ситуации.

