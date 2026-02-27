Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.11 комментариев
СК показал машину похитителя девочки в Смоленске
Правоохранители изучили старый отечественный автомобиль, на котором злоумышленник увез несовершеннолетнюю жительницу Смоленска, сообщили в Следственном комитете России.
В кадре фигурирует подержанный седан серого цвета, который по внешним признакам напоминает отечественную модель ВАЗ-2109. Видео опубликовано в Telegram-канале СК России.
В ролике специалисты изучили содержимое салона и багажного отделения, фиксируя все необходимые улики и оформляя документацию.
Помимо осмотра вещественных доказательств, в ролике запечатлен эпизод с доставкой фигуранта уголовного дела к следователю. Подозреваемого в синей куртке с накинутым на голову капюшоном сопровождают сотрудники ведомства для проведения допроса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, задержанный по подозрению в похищении мужчина отказался от дачи показаний. Сотрудники уголовного розыска нашли ребенка в квартире сожительницы подозреваемого. Спасенная девочка находится под наблюдением врачей.