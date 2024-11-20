Экс-депутата Гаджиева назвали инициатором слухов о покушении на Кадырова

Стало известно о причастности иноагента Гаджиева к слухам о покушении на Кадырова

Tекст: Елизавета Шишкова

Обвинения прозвучали в видеообращении от Абдулы Мамадибирова и Мурада Гошдадова, в котором они рассказали, что Гаджиев пообещал каждому из них по 2,5 млн долларов за участие в этой кампании, РИА «Новости».

Мамадибиров и Гошдадов заявляют, что согласились на предложение Гаджиева, но обещанные деньги так и не получили. В своем обращении они призывают Гаджиева признаться Кадырову, что информация о покушении была выдумкой и поставить точку в этом деле. Они также обвиняют Гаджиева в том, что из-за его действий они рисковали своей жизнью.

Гаджиев также якобы предлагал очернить бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова, но, по словам Мамадибирова и Гошдадова, это оказалось частью общей дезинформационной кампании. В ответ они требуют от Гаджиева исправления ситуации и возвращения к реальности.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил сенатору Сулейману Керимову и двум депутатам Государственной Думы, обвиняя их в предполагаемом заказе покушения на него.

Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев на встрече с общественностью в Малгобеке отверг обвинения в «покушении» на Кадырова.

Кремль отказался комментировать информацию о попытке «покушения» на главу Чечни, отметив, что вопросы безопасности находятся в ведении правоохранительных органов.