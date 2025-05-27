Двое детей пострадали, их дядя погиб в ДТП на омской трассе

Мужчина погиб, его племянники пострадали в ДТП на омской трассе

Tекст: Евгения Караваева

Авария произошла вечером во вторник в Омской области, передает РИА «Новости». По предварительным данным, водитель Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с груженым ЗИЛом в районе 170-го км трассы Омск – Тара.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте, а его два несовершеннолетних пассажира, девочка 2014 года рождения и мальчик 2016 года рождения, доставлены в больницу в тяжелом состоянии. В прокуратуре уточнили, что погибший был дядей пострадавших детей, они возвращались домой из зоопарка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в мае на трассе М12 погибли женщина и ребенок. Два ребенка после другого ДТП на трассе М12 находятся в больнице. Полиция возбудила уголовное дело после гибели медика в ДТП в Еврейской автономной области.

Во вторник 14 человек пострадали в ДТП в Рамонском районе Воронежской области, где столкнулись два грузовика и автобус.