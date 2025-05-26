Полиция возбудила дело после гибели медика в ДТП в ЕАО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Полиция Еврейской автономной области возбудила уголовное дело после аварии с участием машины скорой помощи и грузовика, в которой погибла медсестра, а еще двое членов экипажа скорой пострадали, передает РИА «Новости». Трагедия произошла на федеральной трассе «Чита-Хабаровск» возле села Пашково Облученского района, где произошло столкновение транспортных средств, после чего оба автомобиля загорелись.

По данным временно исполняющей обязанности губернатора ЕАО Марии Костюк, скорая направлялась на вызов. Известно, что фельдшер и водитель скорой были госпитализированы в тяжелом состоянии, их доставили вертолетом в больницу Хабаровска. В региональном Минздраве уточнили, что оба пострадавших сейчас находятся под наблюдением врачей.

В пресс-службе регионального УМВД пояснили, что дело возбуждено по статье 264 часть 3 УК РФ – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пять человек получили травмы, в том числе сотрудники скорой помощи, в Шебекинском округе и Шебекино после ударов украинских беспилотников. Четверо сотрудников скорой помощи и водитель пострадали при столкновении с Opel на перекрестке во Владимире. Три сотрудника скорой помощи получили травмы при столкновении с автомобилем Mercedes на Донской улице в Москве.