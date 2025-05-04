При ДТП со скорой во Владимире пострадали трое медиков

Tекст: Ольга Иванова

Авария произошла в воскресенье около 15.20 по московскому времени во Владимире, говорится в Telegram-канале Минздрава региона. На регулируемом перекрестке столкнулись автомобиль Opel и машина скорой медицинской помощи, перевозившая пациента в Городскую клиническую больницу №5.

По информации регионального минздрава, водитель Opel, проезжая на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу скорой, двигавшейся на запрещающий сигнал с включенными маячками и сиреной. В результате удара автомобиль скорой помощи опрокинулся.

В ДТП пострадали четверо – водитель скорой, врач-анестезиолог-реаниматолог, медбрат-анестезист и медсестра-анестезист. Медбрат-анестезист госпитализирован в состоянии средней тяжести, остальные направлены на амбулаторное лечение. Пациент, находившийся в машине скорой, не пострадал и после осмотра был госпитализирован в больницу по назначению.

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