За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
При ДТП со скорой во Владимире пострадали трое медиков
Четверо сотрудников скорой помощи и водитель получили травмы при столкновении с Opel на перекрестке во Владимире, пациент не пострадал.
Авария произошла в воскресенье около 15.20 по московскому времени во Владимире, говорится в Telegram-канале Минздрава региона. На регулируемом перекрестке столкнулись автомобиль Opel и машина скорой медицинской помощи, перевозившая пациента в Городскую клиническую больницу №5.
По информации регионального минздрава, водитель Opel, проезжая на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу скорой, двигавшейся на запрещающий сигнал с включенными маячками и сиреной. В результате удара автомобиль скорой помощи опрокинулся.
В ДТП пострадали четверо – водитель скорой, врач-анестезиолог-реаниматолог, медбрат-анестезист и медсестра-анестезист. Медбрат-анестезист госпитализирован в состоянии средней тяжести, остальные направлены на амбулаторное лечение. Пациент, находившийся в машине скорой, не пострадал и после осмотра был госпитализирован в больницу по назначению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мусоровоз стал виновником массовой аварии на МКАД, в результате которой пострадали три человека, а движение по четырем полосам кольцевой автодороги оказалось затруднено из-за двух крупных ДТП.