В ДТП с Mercedes в Москве пострадали трое медиков

Трое сотрудников скорой помощи получили травмы в ДТП с Mercedes на юго-западе Москвы

Tекст: Мария Иванова

В Москве на юго-западе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легкового автомобиля марки Mercedes, сообщает РИА «Новости». Авария случилась возле дома № 20 на Донской улице. В результате происшествия пострадали трое сотрудников скорой помощи.

По информации представителя экстренных служб столицы, в момент аварии машина скорой помощи ехала без пациента. У всех троих сотрудников медбригады диагностировали различные ушибы. Водитель и пассажиры Mercedes, по предварительным данным, не пострадали.

Сотрудники ГАИ занимаются выяснением обстоятельств ДТП. На данный момент неизвестно, что стало причиной столкновения и кто может быть признан виновным в аварии.

Ранее в пятницу в Красноармейском районе Саратовской области столкнулись два легковых автомобиля и фура, что привело к возгоранию и гибели четырех человек.

В Алтайском крае перевернулся пожарный автомобиль, в результате чего погиб сотрудник пожарно-спасательной части, а двое его коллег получили травмы.



