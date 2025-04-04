Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.0 комментариев
В ДТП с Mercedes в Москве пострадали трое медиков
Трое сотрудников скорой помощи получили травмы в ДТП с Mercedes на юго-западе Москвы
Три сотрудника скорой помощи получили травмы при столкновении с автомобилем Mercedes на Донской улице в Москве, причина аварии устанавливается.
В Москве на юго-западе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легкового автомобиля марки Mercedes, сообщает РИА «Новости». Авария случилась возле дома № 20 на Донской улице. В результате происшествия пострадали трое сотрудников скорой помощи.
По информации представителя экстренных служб столицы, в момент аварии машина скорой помощи ехала без пациента. У всех троих сотрудников медбригады диагностировали различные ушибы. Водитель и пассажиры Mercedes, по предварительным данным, не пострадали.
Сотрудники ГАИ занимаются выяснением обстоятельств ДТП. На данный момент неизвестно, что стало причиной столкновения и кто может быть признан виновным в аварии.
Ранее в пятницу в Красноармейском районе Саратовской области столкнулись два легковых автомобиля и фура, что привело к возгоранию и гибели четырех человек.
В Алтайском крае перевернулся пожарный автомобиль, в результате чего погиб сотрудник пожарно-спасательной части, а двое его коллег получили травмы.