Назван процент выбравших поступление в колледжи девятиклассников

Эксперты: В России растет мода на большую семью

Эксперт Сайфуллин: Поддержка многодетных семей – не затраты, а инвестиции

Tекст: Олег Исайченко

«Сохранение и продвижение семейных ценностей – ключевая тема для будущего России и неотъемлемая часть нашего культурного кода. Переход многодетной семьи в зону «нормы, привлекательности, моды» требует вовлечения креативной экономики, брендинга, соцсетей, кино, дизайна, архитектуры, образования», – отметила Виктория Карпова, директор образовательного проекта «Управление стратегическими коммуникациями» РАНХиГС.

В этом контексте она напомнила, что президент Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) сформулировал стратегический запрос на формирование нового общественного тренда: «Сделать хорошую, большую, традиционную семью модным трендом развития России».

По словам Михаила Мамонова, директора Департамента политических исследований ВЦИОМ, за последние полтора года с 77% до 84% выросла доля россиян, считающих важным сохранить традиционные семейные ценности, культуру материнства и отцовства, поддерживать многодетность.

«Опрошенные, когда сталкиваются с семьями, где воспитывается три и более детей, испытывают уважение, радость и гордость. Можно сказать, что в России растет мода на большую семью. Ключевой вопрос состоит в том, как усилить эту тенденцию», – подчеркнул он.

«Семья – это норма, основанная на традиции христианства и других религий народов России», – согласился Владимир Шаповалов, руководитель проектов департамента по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ. Он указал, что в России укрепляются и развиваются традиции помощи супругам с несколькими детьми, напомнив про указ президента «О мерах государственной поддержки многодетных семей». «В итоге с 2018 до 2024 года доля таких семей выросла с 23,3% до 30%», – привел данные он.

Поддержка государством многодетных семей – это не затраты, а инвестиции, уточнил, в свою очередь, Григорий Сайфуллин, директор дивизиона «Семья и демография» АСИ. «Именно они будут обеспечивать наше благополучие, помощь людям пожилого возраста, социальную нагрузку, экономическое развитие экономики, территории», – указал спикер.

«Важно, чтобы возможность создания семьи, рождения первых детей происходила раньше, и они имели возможности для естественного развития. Нужно создавать условия, чтобы супруги могли приобретать комфортное, многодетно ориентированное жилье», – добавил аналитик.

Сергей Рыбальченко, глава комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты России напомнил, что принятые пять лет назад поправки сделали Конституцию семейно-ориентированной. «Однако еще нужно добиться исполнения указа президента о поддержке многодетных семей без оценки нуждаемости во всех регионах, сейчас его полностью реализуют только 42 субъекта», – пояснил аналитик.

«Сегодня в России исторический максимум женщин репродуктивного возраста старше 30 лет, что уже привело к рекордному числу многодетных семей – 2,7 млн. Эта возрастная группа ответственна за рождение 75% третьих и последующих детей. Если не поддержать рождение третьих детей сейчас, этот уникальный демографический шанс может быть упущен», – считает он.

Еще один приоритет госполитики – студенческая семья, добавила Мария Филина, член Общественного совета при Уполномоченном при президенте по правам ребенка. «Здесь важна как материальная, так и ценностная основа для поддержки молодых ребят, как будущих отцов и матерей. Сейчас в 11 пилотных регионах нашей страны реализуется проект «Семейная сессия», это блок всероссийского проекта «Семья – основа мира», – пояснила спикер.

По ее словам, общественные инициативы конкретных регионов становятся общероссийскими акциями. «Ежегодно на фестивале «Семейный Волгоград», награда вручается 20 студенческим и молодым парам, включая многодетные семьи за их позитивный пример. Похожие проекты работают, например, и в Челябинской области», – добавила она.

Для поддержки многодетных семей важен диалог государства и бизнеса, поскольку достижения экономики должны быть связаны с народонаселением, подчеркнула Наталья Локтева, член комиссии Госсовета по направлению «Семья». Она также предупредила о необходимости бороться с глобальным трендом молодежи на одиночество.