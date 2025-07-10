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    По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.

    4 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Ленина хоронить пока рано или уже поздно

    Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.

    23 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Дания вышла на антироссийскую «передовую»

    Председателем Евросоюза на ближайшие полгода стала Дания. Ее поведение говорит о том, что противостояние с Россией станет приоритетом датской политики.

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    10 июля 2025, 16:45 • Новости дня

    Назван процент выбравших поступление в колледжи девятиклассников

    Чернышенко сообщил о росте числа поступивших в колледжи России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более половины российских девятиклассников решили продолжить образование в колледжах, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании по вопросам образования.

    По словам Чернышенко, такое решение приняли 62% девятиклассников, передает РИА «Новости». «Это (выбор СПО) одна из самых, наверное, сейчас эффективных мер в направлении «Профессионалитет», – отметил вице-премьер.

    Федеральный проект «Профессионалитет» был запущен в 2022 году. Его основная задача – согласовать потребности предприятий по кадрам с возможностями системы среднего профессионального образования. Программа направлена на развитие экономики России и укрепление технологического и кадрового суверенитета страны.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, главы Минпросвещения Сергея Кравцова и главы Минобрнауки Валерия Фалькова. В центре повестки оказались итоги учебного года, выпускная кампания и старт приемных испытаний в специализированные, средние и высшие учебные заведения страны.

    Глава государства отметил, что специальности в колледжах становятся все более интересными.

    10 июля 2025, 15:55 • Новости дня
    Рубио заявил о новых предложениях России по Украине
    Рубио заявил о новых предложениях России по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым Соединенные Штаты услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались.

    «Да, думаю, мы действительно услышали нечто новое. Это не гарантирует достижение мира, но это концепция, которую я передам президенту сразу по возвращении», – сказал Рубио, передает РИА «Новости».

    По словам американского госсекретаря, Вашингтон продолжит диалог со всеми сторонами ради завершения конфликта, несмотря на «отсутствие прогресса» в мирных переговорах. Он подчеркнул, что президент США разочарован текущей ситуацией, однако не оставляет попыток урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

    Рубио также напомнил, что американская военная помощь Киеву продолжается, несмотря на возникшие технические пересмотры в некоторых поставках. По его словам, решение о прекращении поддержки не принималось, помощь оказывается по установленному графику.

    Ранее Рубио после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым подчеркнул важность появления четкого плана урегулирования ситуации на Украине.

    Напомним, в четверг в Куала-Лумпуре прошла встреча Лаврова с Рубио.

    Переговоры между Лавровым и Рубио продолжались около часа. Марко Рубио после переговоров с главой МИД России назвал разговор важным и честным.

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    9 июля 2025, 21:36 • Новости дня
    Спасший людей на пляже в Курске сотрудник Росгвардии награжден орденом Мужества посмертно

    Tекст: Евгения Караваева

    Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслав Гаврилов, спасший людей при атаке беспилотника на пляже в Курске, будет награжден орденом Мужества посмертно.

    Соответствующее указание дал директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. Гаврилов погиб во время атаки ВСУ на пляж в Курске, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

    Вячеслав Гаврилов, сотрудник группы задержания ОВО по городу Курску, прибыл на место происшествия после первого удара беспилотника и начал помогать эвакуировать людей. В момент второго удара он находился на пляже и погиб на месте. Ему было всего 27 лет.

    «Он погиб как герой, спасая других», – говорится в сообщении Росгвардии. Орденом Мужества Вячеслав Гаврилов награжден посмертно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, умер пострадавший при атаке ВСУ на курский пляж пятилетний мальчик.

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    9 июля 2025, 17:20 • Видео
    Украина меняет правительство. Чего ждать?

    Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

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    9 июля 2025, 21:46 • Новости дня
    На Театральной площади Курска появился мемориал жертвам ночного удара по пляжу

    Tекст: Евгения Караваева

    В центре Курска горожане организовали стихийный мемориал, принося цветы и игрушки после ночного удара по пляжу, унесшего жизни людей.

    Горожане несут к месту памяти цветы, игрушки и свечи, чтобы почтить погибших. Особую боль вызывает гибель пятилетнего мальчика Анатолия, написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

    Глава региона отметил, что каждый из погибших стал жертвой «бесчеловечных преступлений нацистов».

    Напомним, спасший людей на пляже в Курске сотрудник Росгвардии награжден орденом Мужества посмертно.

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    9 июля 2025, 19:14 • Новости дня
    Путин поручил МВД создать цифровой профиль иностранца к июню 2026 года
    Путин поручил МВД создать цифровой профиль иностранца к июню 2026 года
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ о создании электронного профиля для иностранцев, который должен начать работу к лету следующего года.

    Как сообщает ТАСС, МВД России согласно указу президента обязано до 30 июня 2026 года создать государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина».

    Документ предусматривает, что в новом ресурсе должны содержаться сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые въезжают в Россию, выезжают из страны, а также находятся или проживают на территории России.

    В задачах цифрового профиля обозначено формирование полной, достоверной и актуальной информации, необходимой для оценки миграционной ситуации и принятия соответствующих мер. Новый инструмент должен помочь государству эффективнее отслеживать перемещения иностранцев и управлять миграционными потоками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты от партии «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, который наделяет регионы правом регулировать проживание мигрантов. Президент Владимир Путин допустил возможность создания цифровых профилей граждан России с использованием технологий искусственного интеллекта.

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    9 июля 2025, 17:49 • Новости дня
    Названы сроки начала строительства нефтепровода в Конго совместно с Россией

    Министр: Россия начнет строить нефтепровод в Конго в 2026 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Конго ожидают, что работы по новому трубопроводу с Россией стартуют в следующем году, после подписания необходимых соглашений.

    О планах на начало строительства нефтепродуктопровода «Пуэнт-Нуар – Лутете – Малуко-Трешо» в 2026 году сообщил министр углеводородов Конго Бруно Жан-Ришар Итуа, передает РИА «Новости». По его словам, все соглашения с российской стороной уже заключены, сейчас ведется работа над финансированием проекта.

    Министр подчеркнул, что по финансовым вопросам в ближайшее время пройдет «большая встреча».

    В октябре Республика Конго заключила с Россией соглашение о строительстве нефтепровода «Пуэнт-Нуар – Лутете – Малуко-Трешо».

    Ранее президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в ходе визита в Москву договорился с президентом России Владимиром Путиным нарастить сотрудничество в энергетике.

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    9 июля 2025, 18:24 • Новости дня
    Росавиация: Аэропорт Геленджика готов возобновить работу 10 июля
    Росавиация: Аэропорт Геленджика готов возобновить работу 10 июля
    @ @favt_ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аэропорт Геленджика готов принимать и отправлять гражданские самолеты с 10 июля, сообщили в Росавиации.

    Регулярные рейсы будут выполняться с 08.30 до 20.00 по московскому времени, согласно опубликованному извещению NOTAM, передает ТАСС.

    Авиакомпания Аэрофлот сообщила о возобновлении собственных регулярных рейсов из Москвы в Геленджик с 18 июля. «18 июля возобновляем собственные регулярные рейсы из Москвы в Геленджик», – заявили в компании.

    Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320 в двухклассной компоновке – эконом и бизнес-класс. Продажа билетов на эти рейсы открывается 9 июля.

    Ранее сообщалось, что аэропорт Геленджика готовят к возобновлению работы, рейсы будут выполняться только в светлое время суток с 18 июля.

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    9 июля 2025, 20:10 • Новости дня
    Артиллеристы «Востока» уничтожили пункты управления БПЛА противника

    Российские военные уничтожили позиции ВСУ в Запорожье

    Tекст: Евгения Караваева

    На Запорожском направлении ликвидированы пункты управления беспилотниками, а также оборудование связи и временная база личного состава ВСУ.

    Российские артиллеристы группировки «Восток» нанесли удар по позициям противника на Запорожском направлении, передает Минобороны России в своем Telegram-канале. Воздушная разведка выявила маскировочные укрытия ВСУ в районе села Гуляйполе.

    По полученным координатам артиллеристы применили 122-мм гаубицы Д-30. Были уничтожены пункты управления беспилотниками противника, пункт временной дислокации с личным составом ВСУ, а также средства радиоуправления.

    В результате удара ликвидированы антенны радиоуправления, ретрансляторы и одна из станций спутниковой связи Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, российские войска освободили поселок Толстой в ДНР. По военным аэродромам на Украине нанесен групповой удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Минобороны сообщило об уничтожении двух беспилотников над Крымом.

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    9 июля 2025, 17:32 • Новости дня
    В Татарстане стартовал образовательный проект для поисковиков

    Tекст: Валерия Городецкая

    На острове Вертолетный Спасского района Татарстана состоялось торжественное открытие XI Всероссийской школы поисковика «Поисковый фронт».

    В мероприятии приняли участие около 200 поисковиков из 20 регионов России, включая Астраханскую область и Красноярский край, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Церемония собрала представителей Государственного Совета Татарстана, руководителей федеральных и региональных патриотических организаций.

    С приветственным словом выступили федеральный инспектор по РТ Александр Окатьев, депутат Госсовета РТ и исполнительный директор Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в РТ Тимур Камалетдинов, председатель Совета Региональной общественной Молодежной организации «Объединение «Отечество» РТ Александр Коноплев.

    «Все эти годы поисковики на местах боев занимаются установлением и увековечением имен погибших, возвращая им не просто имена людей, но и память. Вместе с ней возвращается правда нашей истории – правда, которую никто не переделал и не переписал под чьи-либо интересы. И именно эта правда позволяет нам сегодня противостоять оголтелой русофобии со стороны наших недругов», – заявил Окатьев.

    Лучшие поисковики были награждены благодарственными письмами председателя Госсовета Татарстана за вклад в молодежную политику и медалями «За отличие в Поисковом движении Республики Татарстан». Камалетдинов подчеркнул, что «Поисковый фронт» – это не просто школа, а поле настоящей памяти.

    Программа школы рассчитана до 12 июля и включает десятки лекций, практических занятий и встречи с экспертами по военно-исторической работе. В этом году особый акцент делается на применение современных технологий в поисковой работе – онлайн-карт, баз данных и молекулярно-генетических методов идентификации.

    Организатором выступает региональное объединение «Отечество» при поддержке властей Татарстана и федеральных структур. Коноплев отметил, что обучение нацелено не только на поиск останков, но и на восстановление имен погибших и увековечивание их памяти.

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    10 июля 2025, 13:15 • Новости дня
    Песков: Россия ждет от Киева сигналов о готовности к переговорам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия ожидает от Киева каких-либо сигналов о готовности к возобновлению прямых переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, в настоящий момент таких сигналов нет, поэтому спецоперация продолжается, а ситуация на месте ежедневно изменяется, передает ТАСС.

    На вопрос о том, застопорился ли переговорный процесс, Песков ответил: «Нет, я так не думаю». Он отметил, что Москве важно дождаться внятной позиции украинских властей относительно участия в третьем раунде прямых переговоров.

    Песков подчеркнул, что Россия предпочла бы достичь целей, поставленных перед страной, мирным и дипломатическим путем. Однако, пока этого не происходит, спецоперация продолжается, а условия на местах меняются с каждым днем.

    Накануне Песков заявил, что Россия ожидает предложений от Киева по третьему раунду переговоров.

    Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара ожидает ответа от Киева по срокам проведения третьего раунда переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    В понедельник глава МИД России Сергей Лавров перечислил ключевые условия для заключения мирного соглашения по урегулированию ситуации на Украине.

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    10 июля 2025, 13:12 • Новости дня
    Песков: Мирный договор Армении и Азербайджана принесет предсказуемость Кавказу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном стало бы важным шагом для обеспечения стабильности и предсказуемости на Южном Кавказе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Именно подписание такого договора – оно и станет важным фактором, который позволит добавить в регион предсказуемости, стабильности и мира. Мы всецело поддерживаем этот процесс», – отметил он, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь отметил, что Россия поддерживает прямые переговоры между Арменией и Азербайджаном, которые проходят в ОАЭ. Он добавил, что Москва неоднократно выражала одобрение такому диалогу на высшем уровне и поддерживает скорейшее достижение соглашения. Песков подчеркнул, что власти России приветствуют любые шаги, способствующие подписанию мирного договора между двумя странами.

    В четверг в Абу-Даби начались переговоры между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Ранее сообщалось, что Алиев и Пашинян планируют встретиться в Дубае для обсуждения проекта мирного соглашения между двумя странами.

    Песков сообщил, что Россия готова содействовать заключению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, если это потребуется.

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    10 июля 2025, 13:36 • Новости дня
    Эксперты: В России растет мода на большую семью

    Эксперт Сайфуллин: Поддержка многодетных семей – не затраты, а инвестиции

    Эксперты: В России растет мода на большую семью
    @ Elena Sikorskaya/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В России становится модным иметь трех и более детей. Государство способствует этой тенденции, развивая меры материальной и социальной поддержки многодетных семей, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Традиция будущего: семья как основной тренд России».

    «Сохранение и продвижение семейных ценностей – ключевая тема для будущего России и неотъемлемая часть нашего культурного кода. Переход многодетной семьи в зону «нормы, привлекательности, моды» требует вовлечения креативной экономики, брендинга, соцсетей, кино, дизайна, архитектуры, образования», – отметила Виктория Карпова, директор образовательного проекта «Управление стратегическими коммуникациями» РАНХиГС.

    В этом контексте она напомнила, что президент Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) сформулировал стратегический запрос на формирование нового общественного тренда: «Сделать хорошую, большую, традиционную семью модным трендом развития России».

    По словам Михаила Мамонова, директора Департамента политических исследований ВЦИОМ, за последние полтора года с 77% до 84% выросла доля россиян, считающих важным сохранить традиционные семейные ценности, культуру материнства и отцовства, поддерживать многодетность.

    «Опрошенные, когда сталкиваются с семьями, где воспитывается три и более детей, испытывают уважение, радость и гордость. Можно сказать, что в России растет мода на большую семью. Ключевой вопрос состоит в том, как усилить эту тенденцию», – подчеркнул он.

    «Семья – это норма, основанная на традиции христианства и других религий народов России», – согласился Владимир Шаповалов, руководитель проектов департамента по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ. Он указал, что в России укрепляются и развиваются традиции помощи супругам с несколькими детьми, напомнив про указ президента «О мерах государственной поддержки многодетных семей». «В итоге с 2018 до 2024 года доля таких семей выросла с 23,3% до 30%», – привел данные он.

    Поддержка государством многодетных семей – это не затраты, а инвестиции, уточнил, в свою очередь, Григорий Сайфуллин, директор дивизиона «Семья и демография» АСИ. «Именно они будут обеспечивать наше благополучие, помощь людям пожилого возраста, социальную нагрузку, экономическое развитие экономики, территории», – указал спикер.

    «Важно, чтобы возможность создания семьи, рождения первых детей происходила раньше, и они имели возможности для естественного развития. Нужно создавать условия, чтобы супруги могли приобретать комфортное, многодетно ориентированное жилье», – добавил аналитик.

    Сергей Рыбальченко, глава комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты России напомнил, что принятые пять лет назад поправки сделали Конституцию семейно-ориентированной. «Однако еще нужно добиться исполнения указа президента о поддержке многодетных семей без оценки нуждаемости во всех регионах, сейчас его полностью реализуют только 42 субъекта», – пояснил аналитик.

    «Сегодня в России исторический максимум женщин репродуктивного возраста старше 30 лет, что уже привело к рекордному числу многодетных семей – 2,7 млн. Эта возрастная группа ответственна за рождение 75% третьих и последующих детей. Если не поддержать рождение третьих детей сейчас, этот уникальный демографический шанс может быть упущен», – считает он.

    Еще один приоритет госполитики – студенческая семья, добавила Мария Филина, член Общественного совета при Уполномоченном при президенте по правам ребенка. «Здесь важна как материальная, так и ценностная основа для поддержки молодых ребят, как будущих отцов и матерей. Сейчас в 11 пилотных регионах нашей страны реализуется проект «Семейная сессия», это блок всероссийского проекта «Семья – основа мира», – пояснила спикер.

    По ее словам, общественные инициативы конкретных регионов становятся общероссийскими акциями. «Ежегодно на фестивале «Семейный Волгоград», награда вручается 20 студенческим и молодым парам, включая многодетные семьи за их позитивный пример. Похожие проекты работают, например, и в Челябинской области», – добавила она.

    Для поддержки многодетных семей важен диалог государства и бизнеса, поскольку достижения экономики должны быть связаны с народонаселением, подчеркнула Наталья Локтева, член комиссии Госсовета по направлению «Семья». Она также предупредила о необходимости бороться с глобальным трендом молодежи на одиночество.

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    10 июля 2025, 15:33 • Новости дня
    Роспотребнадзор рекомендовал сокращать рабочий день при жаре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жара может стать основанием для сокращения продолжительности рабочего дня, сообщили в Роспотребнадзоре.

    В ведомстве отметили, что при достижении температуры воздуха в помещении 28,5 градуса при отсутствии кондиционера день следует уменьшить на час, а при 30,5 градуса – на четыре часа, передает ТАСС.

    «Жаркая погода приводит к ухудшению условий труда», – подчеркнули в Роспотребнадзоре. Специалисты советуют поддерживать в помещениях температуру 24-25 градусов при помощи кондиционеров. Если температура выше, рабочий день необходимо сокращать.

    Для профилактики перегрева рекомендовано ограничивать продолжительность непрерывной работы до 15-20 минут, делая перерывы не менее 10-12 минут в охлаждаемом помещении. При температуре наружного воздуха свыше 32,5 градуса работа признается экстремальной. К подобным условиям стоит допускать только лиц от 25 до 40 лет.

    Если температура превышает 30 градусов и работа средней тяжести, работодатели должны обеспечивать сотрудников не менее чем 0,5 литра воды в час. Также рекомендуется употреблять овощи и фрукты для поддержки иммунитета и снижения интоксикации организма.

    Напомним, Москва побила температурный рекорд года жарой в 33,1 градуса.

    Ранее ученые зафиксировали троекратный рост смертей от жары в Европе.

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    10 июля 2025, 14:05 • Новости дня
    МИД: Вашингтон не направил запрос на агреман новому послу США в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти США еще не направили официальный запрос на агреман новому послу в Москве, вопрос остается открытым, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

    По словам дипломата, относительно кандидатуры американского посла «по-прежнему нет ясности», передает ТАСС.

    Рябков также отметил, что Москва продолжит настаивать на возврате российской дипсобственности в США. Он подчеркнул, что «здесь тоже явно не хватает конструктивного отклика с американской стороны». «Будем дожимать», – сказал дипломат.

    В июне Трейси завершила свою работу в России. Она простилась с россиянами пушкинскими строками о Родине.

    Напомним, в сентябре 2022 года Россия дала агреман на назначение Линн Трейси послом США в Москве. В январе 2023 года Трейси прибыла в Россию.

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    10 июля 2025, 15:16 • Новости дня
    Мишустин сообщил о росте производства мяса и масла в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские предприятия за прошлый год нарастили выпуск растительного масла, мяса и мясопродуктов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    На заседании правительства Мишустин также сообщил, что Россия с избытком обеспечивает себя зерном и сахаром, передает ТАСС.

    Премьер подчеркнул, что сохраняется устойчивая динамика по выполнению доктрины продовольственной безопасности.

    По его словам, все больше аграриев применяют семена отечественной селекции, и доля такого посевного материала уже превышает две трети. «Больше стали использовать и семена отечественной селекции – уже порядка 67%», – сообщил Мишустин.

    Он подчеркнул, что теперь речь идет не только о зерновых культурах, но и о подсолнечнике, сахарной свекле и ряде других культур. По его мнению, это критически важно для дальнейшего повышения конкурентоспособности российских фермеров и залога будущих крупных урожаев.

    Ранее Мишустин сообщил, что в ближайшие два-три года российское производство яблок позволит стране полностью перейти на собственные фрукты без необходимости импорта.

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    10 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Система ПВО сбила летевший на Москву дрон

    Собянин: Система ПВО сбила летевший на Москву дрон

    Tекст: Валерия Городецкая

    Беспилотный летательный аппарат был уничтожен средствами противовоздушной обороны Министерства обороны на подлете к российской столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    По информации из Telegram-канала Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Во вторник силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву.

    В воскресенье на подлете к Москве силы ПВО уничтожили шесть дронов ВСУ.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Украина меняет правительство. Чего ждать?

      Источники украинских и мировых СМИ утверждают, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, занявший этот пост еще в 2020 году, покинет его в ближайшие дни. Что заставило Владимира Зеленского сменить премьера?

    • Президент США выбрал войну

      Президента США выдвинули на Нобелевскую премию мира, о чем он давно мечтал. Однако он ее точно не получит. Во-первых, номинировал его Израиль. Во-вторых, Трамп решил всерьез втянуться в конфликт России и Украины.

    • Роль Сталина и Хрущева в истории опять переписали

      На съезде КПРФ была принята резолюция, осуждающая антисталинскую речь Никиты Хрущева на XX съезде КПСС. В чем подвох?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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