Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Самую длинную лестницу России закрыли из-за нашествия медведей
Торгашинскую лестницу в Красноярске закрыли для туристов из-за медведей
Самую длинную в России Торгашинскую лестницу в Свердловском районе города Красноярска закрыли для посещения туристов из-за активности медведей, сообщили в администрации района.
Доступ на самую протяженную в стране лестницу ограничили ради безопасности граждан. Объект находится в Свердловском районе города и тянется на 1,2 км, передает ТАСС.
«Торгашинскую лестницу закрыли. На месте установлена табличка с предупреждением: для безопасности людей подниматься не рекомендуется», – говорится в сообщении местной администрации.
Достопримечательность на Торгашинский хребет открыли в 2021 году.
Специалисты отмечают рост активности медведей во всех сибирских регионах. Главной причиной такого поведения стал плохой урожай кедрового ореха, который служит основой рациона хищников. В Восточной Сибири животные выходили к школам, воинским частям и пытались пробраться в жилые дома.
Власти Красноярска ввели режим повышенной готовности из-за выходов диких медведей на территорию города.
В Енисейском округе края специалисты зафиксировали 16 случаев появления этих хищников возле населенных пунктов.
В середине сентября на юге региона дикий зверь убил местную жительницу прямо во дворе ее частного дома.