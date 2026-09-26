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    Guardian сообщила о неспособности Киева сбивать новые российские беспилотники
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    7 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    2 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    74 комментария
    26 сентября 2026, 17:29 • Новости дня

    Германия решила закупить 16 транспортных самолетов А400М

    Bild: Минобороны ФРГ закупит для бундесвера 16 самолетов Airbus А400М

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство обороны Германии планирует дополнительно закупить для бундесвера 16 военно-транспортных самолетов Airbus А400М, о чем в ближайшее время должен объявить министр Борис Писториус.

    Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус намерен официально объявить о решении приобрести еще 16 транспортных самолетов типа Airbus A400M, пишет немецкая газета Bild.

    Программа закупки таких самолетов для ВВС Германии считалась завершенной: в апреле военные получили последний, 53-й борт. Однако в проекте бюджета на 2028–2032 годы правительство страны заложило на новые самолеты 3,6 млрд евро, отмечает РИА «Новости».

    Из-за нехватки мест на базе Вунсторф в Нижней Саксонии бундесверу, вероятно, придется досрочно списать часть старой техники для размещения новых самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Германия запланировала масштабную закупку систем шифрования для бундесвера.

    В среду немецкие военные закупили партию дронов-камикадзе на 275 млн евро.

    В марте Германия решила создать аналог Starlink для вооруженных сил.

    26 сентября 2026, 01:53 • Новости дня
    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне

    ВКС России сбросили ФАБ-500 на позиции ВСУ на острове Корабел

    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация сбросила более десяти авиабомб ФАБ-500 на позиции украинского подразделения «Птицы Мадьяра» в Херсоне, уничтожив живую силу и технику, рассказал военнослужащий с позывным Приморск.

    «Силы оперативно-тактической авиации ВС РФ ночью нанесли массированный удар более чем десятью авиабомбами ФАБ-500 по позициям киевских боевиков на острове Корабел в Херсоне», – рассказал он РИА «Новости».

    Приморск уточнил, что в результате огневого поражения уничтожено крупное скопление личного состава и техники ВСУ, включая силы украинского  террористического подразделения «Птицы Мадьяра», а также националистов и наемников.

    «Всего уничтожено более взвода боевиков, порядка трех единиц бронированной техники и множество оборудования для управления БПЛА», – добавил военнослужащий.

    Разведчики 18-й армии группировки «Днепр» скорректировали удар с помощью беспилотников и обеспечили объективный контроль.

    Сейчас под контролем ВС России находится около 75% территории Херсонской области, вошедшей в состав страны после референдума 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России ударили ФАБами по Маякам и Светличному.  До этого ВКС России ударили ФАБ-1500 по пунктам управления БПЛА в районе Хотени в Сумской области и Дружковке в ДНР, а также уничтожили украинские пункты БПЛА бомбами ФАБ-1500.

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    26 сентября 2026, 03:37 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска

    Марочко: ВС России готовятся к штурму Славянска и Краматорска

    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска активно готовятся к штурму восточных рубежей Славянско-Краматорской агломерации, нанося существенный урон подразделениям ВСУ в этих городах, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Хочу отметить, подготовительные мероприятия в Славянске и Краматорске уже ведутся не один день. В целом можно говорить, что мы сейчас наносим серьезный ущерб противнику именно в этих городах», – заявил он ТАСС.

    По информации Марочко, после успешной зачистки Николаевки и выравнивания линии фронта российские войска смогут начать штурм восточных окраин Славянско-Краматорской агломерации.

    Он добавил, что для стабилизации обстановки под Красным Лиманом в ДНР командование ВСУ перебросило 3-й армейский корпус и подразделение запрещенной в России террористической организации «Азов».

    Ожидая потерю позиций, украинская сторона также направляет в этот район дополнительные резервные силы, подытожил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики сообщили об усилении принудительной эвакуации детей из Славянска. Офицер запаса Дандыкин сообщил о старте решающих сражений в зоне СВО и вынужденной обороне ВСУ в Красном Лимане.

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    26 сентября 2026, 12:26 • Видео
    Россия начала отключение Украины от интернета

    В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центра и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    26 сентября 2026, 13:34 • Новости дня
    Минобороны испытало новые системы защиты бронетехники от дронов
    Минобороны испытало новые системы защиты бронетехники от дронов
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра обороны лександр Санчик провел техническую конференцию, посвященную модернизации бронетехники и испытаниям новых систем защиты от беспилотников.

    Техническая конференция по совершенствованию бронетанкового вооружения и автомобильной техники прошла под руководством заместителя министра обороны России генерала армии Александра Санчика. Там также провели апробацию новых систем активной защиты от вражеских беспилотников, сообщает Минобороны.

    «Выстроенная с заводами-изготовителями обратная связь из войск позволяет оперативно решать вопросы модернизации поставляемых образцов вооружения и техники», – подчеркнул Санчик. Он добавил, что ремонтные батальоны создают собственные эффективные новинки, лучшие из которых должны выпускаться серийно.

    В рамках практической части были представлены образцы военной автомобильной техники, демонстрирующие высокую эффективность на переднем крае.

    Также участникам показали комплексы активной защиты от дронов противника, установленные на различных шасси. Генералу доложили, что после полигонных испытаний эти системы направят на боевую апробацию в зону проведения спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Санчик сообщил о пятикратном увеличении объемов поставок вооружения и техники с начала спецоперации.

    Ранее российские инженеры модернизировали танк Т-90М «Прорыв» с учетом реального боевого опыта военнослужащих.

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    25 сентября 2026, 20:43 • Новости дня
    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    DPA: Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Десятки тысяч молодых людей вышли на улицы почти ста городов Германии, протестуя против планов властей вернуть обязательный призыв в армию, сообщило агентство DPA.

    Около ста немецких городов охватили протесты молодежи против обязательной военной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. По данным организаторов, в акциях приняли участие порядка 45 тыс. человек.

    «По всей стране десятки тысяч школьников вышли в пятницу на улицы, чтобы выразить свой протест против возможного введения воинской повинности», – отмечается в публикации.

    Представитель общественной инициативы «Школьная забастовка против воинской повинности» Бела Брейтнер рассказал агентству, что власти рассылают анкеты и назначают обязательные медосмотры, которые должны были начаться только в июле 2027 года.

    Он добавил, что результаты опросов свидетельствуют о нежелании молодежи служить в бундесвере.

    С 1 января в Германии действует новый закон о службе в армии. Он сохраняет добровольный призыв, но предусматривает возобновление воинского учета для всех 18-летних юношей.

    Документ допускает возврат к обязательной службе, приостановленной в 2011 году, если возникнет нехватка добровольцев или ухудшится ситуация с безопасностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Германии начало обязательное медицинское освидетельствование 18-летних юношей.

    На фоне роста числа отказников правительство ФРГ разработало новую модель альтернативной гражданской службы.

    Весной немецкие школьники уже проводили массовые демонстрации против возврата воинской обязанности.

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    26 сентября 2026, 06:23 • Новости дня
    Washington Examiner указал США на отсутствие аналогов ракеты «Буревестник»
    Washington Examiner указал США на отсутствие аналогов ракеты «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия собирается испытать крылатую ракету с ядерным двигателем, которая может летать неограниченно долго вне зоны действия радаров и Соединенные Штаты ничего подобного не имеют, пишет журнал Washington Examiner.

    Россия готовится к новым испытаниям уникальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, способной совершать полеты неограниченной дальности вне зоны видимости радаров. Полигон для предстоящих пусков уже развернут на архипелаге Новая Земля, пишет Washington Examiner (WE).

    В ходе предыдущих тестов ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолев почти 14 тыс. километров. Предполагается, что аппарат способен облететь земной шар сто раз без дозаправки, значительно превосходя характеристики существующих боевых систем.

    Бывший руководитель британской военной разведки Джеймс Хокенхалл отметил уникальные особенности российского оружия.

    «Буревестник» – это дозвуковая крылатая ракета с ядерным двигателем, обладающая глобальной дальностью действия и позволяющая атаковать с неожиданных направлений», – заявил эксперт.

    Полет ракеты проходит на сверхмалых высотах – от 50 до 100 метров, что делает ее практически незаметной для современных радиолокационных систем. Американские военные аналитики выражают серьезную обеспокоенность отсутствием у США аналогичных разработок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин заявил о финальной стадии работ над комплексами «Посейдон» и «Буревестник».

    Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно назвал российские системы «Посейдон» и «Буревестник» запредельными и выразил обеспокоенность их появлением в российском арсенале.

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    26 сентября 2026, 15:07 • Новости дня
    Российские дроны взяли под полный контроль небо над Добропольем
    Российские дроны взяли под полный контроль небо над Добропольем
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские расчеты беспилотных систем группировки «Центр» обеспечили полный контроль над небом на Добропольском направлении, уничтожая вражеские пункты управления и технику.

    Российские операторы беспилотников группировки войск «Центр» установили полный контроль над воздушным пространством на Добропольском направлении, сообщает Минобороны.

    Военнослужащие не только успешно перехватывают любые воздушные цели противника, но и наносят точечные удары. В результате этих действий ликвидируются вражеские пункты управления вместе с военной техникой.

    «На Доброполье жарко: небо под полным контролем наших дроноводов», – комментирует действия армии России военное ведомство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская группировка войск «Центр» завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье. Затем наши бойцы продолжили уничтожение блокированной группировки украинской армии в этом городе.

    Накануне подразделения беспилотной авиации пресекли попытки прорыва противника из образовавшегося котла.

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    25 сентября 2026, 18:56 • Новости дня
    Минобороны скорректировало условия службы иностранцев в армии России

    Минобороны отменило форму уведомления об увольнении иностранцев с ВНЖ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Андрей Белоусов отменил форму уведомления о досрочном увольнении иностранцев с видом на жительство из Вооруженных сил России.

    Министерство обороны России изменило правила прохождения военной службы для иностранных граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов, передает ТАСС.

    «Приказываю: признать утратившим силу приказ министра обороны Российской Федерации от 1 ноября 2023 г. N744 «Об установлении формы уведомления о досрочном увольнении с военной службы иностранного гражданина, получившего вид на жительство в связи с заключением в период специальной военной операции контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации»», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин подписал закон о запрете депортации служащих в ВС страны иностранцев.

    Годом ранее глава государства расширил возможности иностранных граждан для прохождения военной службы в период мобилизации. Тогда же лица без гражданства получили право на заключение контрактов с российскими войсками.

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    25 сентября 2026, 23:55 • Новости дня
    Итальянские военнослужащие пострадали во время учений НАТО в Латвии

    Tекст: Катерина Туманова

    Пострадавшие попали под обстрел боевой машины Dardo, которая выдала случайный пулеметный залп, попавший в ехавшую впереди машину того же типа с открытым люком.

    Четверо итальянских военнослужащих были ранены во время огневых учений в пятницу днем в тренировочном районе Адажи в Латвия. Пострадавшие относились к полку берсальеров (стрелков), участвовавшему в миссии НАТО Forward Land Forces (Flf) в Латвии, пишет итальянская La Stampa.

    По причинам, которые выясняются, во время учений произошла авария с неавтоматизированным огнестрельным оружием, установленным на итальянской военной машине.

    Пулеметный залп случайно произошел на бронетранспортере Dardo в сторону такого же боевого автомобиля, который шел впереди с открытым люком, возможно, военные спускались с боевой машины.

    Трое из четырех раненых военнослужащих в порядке и уже связались со своими членами семьи, в то время как четвертый, находящийся в более серьезном состоянии, находится в стабильном состоянии.

    Расследование динамики аварии продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин указал на отработку европейскими странами захвата гражданских судов на Балтике.

    В Казахстане возбудили дело после гибели военных на Каспии. На тренировочных полетах в США разбился военный истребитель F-16.

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    25 сентября 2026, 19:16 • Новости дня
    Handelsblatt: Volkswagen отзывает около 4 млн автомобилей четырех марок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкий автопроизводитель Volkswagen возвращает в мастерские около 4 млн машин разных брендов из-за риска возникновения неисправности в рулевом управлении, пишет Handelsblatt.

    Автоконцерн Volkswagen отзывает около 4 млн автомобилей четырех принадлежащих ему марок из-за возможного дефекта в механизме рулевого управления, сообщает газета Handelsblatt.

    «Второй по величине автопроизводитель мира вынужден вернуть в мастерские около 4 млн автомобилей разных марок из-за возможной неисправности рулевого управления… Отзыву подлежат не только модели марок Volkswagen и Audi, но и автомобили Skoda и Seat», – говорится в публикации издания.

    По данным федерального ведомства автомобильного транспорта ФРГ, по всему миру отзыву подлежат около 2,16 млн автомобилей Volkswagen моделей Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran и Caddy, а также около 700 тыс. кроссоверов Audi Q3. Кроме того, концерн отзовет около 66 тыс. автомобилей Ateca и Tarraco марки Seat, выпущенных с апреля 2016 по сентябрь 2024 года. Официальных данных о том, сколько машин Skoda попали под отзыв, пока нет, отмечает газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий концерн Volkswagen ликвидирует автомобильный бренд Seat до конца 2029 года ради снижения издержек.

    Ранее генеральный директор автоконцерна Оливер Блуме анонсировал сокращение каждой четвертой управленческой должности в подразделениях по всему миру.

    До этого компания отзывала более 55 тыс. автомобилей Skoda Rapid и Volkswagen Polo в России из-за риска накопления электростатического заряда на топливных магистралях.

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    26 сентября 2026, 17:37 • Новости дня
    Лавров встретился с главой МИД Германии впервые за 4,5 года

    Лавров на полях ГА ООН встретился с главой МИД Германии впервые за 4,5 года

    Лавров встретился с главой МИД Германии впервые за 4,5 года
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль провели двусторонние переговоры на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Встреча руководителей внешнеполитических ведомств двух стран состоялась во время мероприятий международной организации, передает ТАСС.

    Диалог дипломатов стал первым прямым контактом представителей государств на таком уровне за последние четыре с половиной года.

    Немецкий министр Вадефуль запросил встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым в ООН, выдвинув строгие условия по ограничению работы прессы, сообщила в Telegram-канале Захарова.

    По ее словам, сотрудники немецкого ведомства настаивали на особых условиях освещения мероприятия.

    «Его сотрудники требовали ограничить доступ СМИ, гарантировать отсутствие вопросов, не записывать аудио вступительных слов и наложить эмбарго на выставление материалов», – отметила дипломат. Она иронично назвала подобные требования проявлением западной демократии.

    В предыдущий раз Сергей Лавров встречался с руководителем внешнеполитического ведомства Германии 18 января 2022 года. Тогда эту должность занимала Анналена Бербок.

    Прошлые очные переговоры Сергея Лаврова с руководителем министерства иностранных дел ФРГ состоялись 18 января 2022 года. На тот момент должность министра занимала Анналена Бербок.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о 15 полномасштабных встречах главы ведомства на полях Генассамблеи.

    Вадефуль положительно оценил инициативу американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на предстоящий саммит G20

    Вадефуль анонсировал ужесточение контроля при въезде для россиян.

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    25 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Самолет с офицерами ВС Конго разбился на юго-западе страны

    Mediacongo: Самолет с офицерами ВС Конго разбился на юго-западе страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате крушения самолета на юго-западе Демократической Республики Конго погибли по меньшей мере десять человек, включая высокопоставленных военных, пишет Mediacongo.

    Самолет с офицерами Вооруженных сил Демократической Республики Конго потерпел крушение на юго-западе страны, погибли не менее десяти человек, сообщает портал Mediacongo.

    «Генеральный аудитор ВС ДРК, генерал-лейтенант Люсьен-Рене Ликулия Бакуми погиб в результате крушения самолета… По предварительным данным, около десятка человек погибли вследствие этого несчастного случая», – говорится в публикации издания.

    Точные обстоятельства аварии и окончательное число погибших сейчас выясняются. Ожидается, что власти предоставят подробную информацию о типе воздушного судна, количестве людей на борту и причинах катастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года на северо-востоке Демократической Республики Конго разбился гражданский самолет «Антонов». Ранее вооруженные силы этой африканской страны сорвали попытку государственного переворота.

    А уже в середине сентября легкий самолет потерпел крушение в горах Швейцарии.

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    25 сентября 2026, 23:28 • Новости дня
    США не включили ракеты для Patriot в пакет военной помощи Украине

    США не включили ракеты для Patriot в пакет военпомощи Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    США, которые решили потратить почти все 400 млн долларов, одобренных Конгрессом на военную помощь Украине, ракеты для систем ПВО Patriot, о которых настоятельно просил киевский режим, не стали.

    «Ракеты Patriot в комплект не входят. Один из источников сообщил, что в состав военной техники не входили ракеты Patriot. <...> Война США в Иране и война на Украине истощили мировые запасы Patriot, и Киев умоляет о предоставлении новых», – сообщило Reuters.

    Команда президента США Дональда Трампа обязалась потратить почти все 400 млн долларов военной помощи Киеву, чтобы средства не сгорели до 30 сентября.

    По данным источников, к началу текущей недели было направлено 307 млн долларов из 400 млн долларов, предусмотренных Инициативой содействия безопасности Украины (USAI). Оставшиеся 93 млн долларов власти планируют зарезервировать до конца финансового года, который завершается 30 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава обещала поставить Киеву очередную партию ракет для комплексов Patriot. Генсекретарь НАТО Рютте сообщил о дефиците ракет-перехватчиков для ПВО Украины.

    В августе Еврокомиссия отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для украинской армии ради поддержки собственных производителей.


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    25 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Сотрудников ТЦК на западе Украины обвинили в завышении показателей мобилизации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На западе Украины руководители территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) искусственно завысили показатели призыва, внеся в электронный реестр данные о сотнях несуществующих солдат.

    Украинская прокуратура выявила масштабную схему фальсификации данных о призыве. Выяснилось, что должностные лица вносили в базу информацию о людях, которые никогда не приходили на пункты сбора, передает РИА «Новости».

    «857 мобилизаций «на бумаге»: пятеро руководителей РТЦК завышали показатели в «Обереге», – заявили в прокуратуре страны. Для создания видимости успешной работы использовались данные как действующих военных, так и вовсе не существующих граждан.

    Большинство махинаций зафиксировали в Черновицкой области, где выявили 803 подобных эпизода. Еще 54 случая пришлись на Закарпатье. Трем фигурантам уже предъявили официальные обвинения, дела еще двоих переданы в суд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец потребовал расследовать системные нарушения в военкоматах Закарпатской области. Он зафиксировал факты незаконного аннулирования отсрочек от призыва в данном регионе.

    Ранее Государственное бюро расследований Украины провело массовые обыски в центрах комплектования по всей стране.

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    26 сентября 2026, 03:13 • Новости дня
    Глава МИД Германии приветствовал приглашение Путина на саммит G20

    Вадефуль приветствовал приглашение Путина на саммит G20

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава немецкого МИД Йоханн Вадепхуль положительно оценил инициативу американского лидера Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина на предстоящий саммит G20.

    Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль поддержал решение президента США Дональда Трампа позвать российского лидера на саммит G20 в Майами, передает агентство DPA. По мнению дипломата, это событие ознаменует возвращение президента России в круг западных лидеров.

    «Такими возможностями необходимо пользоваться», – заявил Вадефуль во время встречи со своей канадской коллегой Анитой Ананд в Оттаве.

    Немецкий дипломат подчеркнул, что это может стать началом серьезных переговоров, если российское руководство заинтересовано в прекращении украинского конфликта.

    Глава канадского МИД Анита Ананд призналась, что была удивлена решением Трампа пригласить Владимира Путина на декабрьский саммит. При этом она не видит причин для бойкота мероприятия со стороны Канады, указав на важность диалога с Москвой.

    Российская сторона пока не дала официального ответа на приглашение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США выразили надежду на участие Путина в саммите G20 в Майами. Российская сторона официально получила приглашение на саммит «Большой двадцатки» в США. Каллас возмутилась приглашением Путина на саммит G20.


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    26 сентября 2026, 01:40 • Новости дня
    Пентагон обновил число пострадавших в войне с Ираном солдат США

    Пентагон: Число пострадавших в войне с Ираном солдат стало 861

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно данным базы Пентагона, с учетом 29 американских моряков и восьми морских пехотинцев общее число раненых с начала боевых действий между США и Ираном возросло до 861 человека.

    «На этой неделе неофициально, без объяснений со стороны Министерства обороны, число военнослужащих, получивших ранения во время войны с Ираном, было незаметно увеличено на 37 человек», – пишет Washington Post (WP).

    Согласно анализу общедоступной базы данных Пентагона о военнослужащих, погибших и раненых во время конфликтов США и других военных операций за рубежом, увеличение числа погибших включает 29 моряков ВМС и восемь морских пехотинцев.

    По данным Системы анализа потерь Министерства обороны (Defense Casualty Analysis System, DCAS), по состоянию на среду общее число военнослужащих, получивших ранения во время войны с Ираном, составляет 861 человек, указывает газета.

    Более половины из них, согласно базе данных Пентагона, относятся к категории «зарубежных операций» с начала июльского перемирия между Вашингтоном и Тегераном, которое впоследствии было нарушено. До этого убитые и раненые военнослужащие учитывались в рамках «Операции «Эпическая ярость», как администрация Трампа называла войну с Ираном.

    В базе данных DCAS не объясняется, как и когда были ранены 37 военнослужащих. Представитель ВМС заявил WP, что все моряки вернулись к исполнению служебных обязанностей после полученных травм, характер которых не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты Washington Post сообщили о занижении Пентагоном числа погибших в Иране военнослужащих, а затем вступили в спор с Хегсетом о числе потерь США в войне с Ираном.

    Кроме того, США в войне с Ираном потеряли самолетов и дронов на 4 млрд долларов.

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