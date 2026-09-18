История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.13 комментариев
На тренировочных полетах в США разбился военный истребитель F-16
В четверг днем в округе Гранд-Траверс, штат Мичиган, разбился американский военный истребитель F-16, пилот успел катапультироваться.
Военный пилот подал авиадиспетчерам сигнал бедствия, предположив, что птица попала в двигатель, передает CNN.
Пилот был единственным человеком на борту самолета и катапультировался до крушения. Никто не пострадал, и, по данным полиции штата, пилот в стабильном состоянии в местной больнице.
По сообщению Associated Press, самолет участвовал в тренировочных учениях на базе Национальной гвардии в городе Алпена, штат Мичиган.
Всех жителей в радиусе одной мили эвакуировали из-за «разлива опасных химических веществ, связанного с авиакатастрой», сообщила полиция штата.
Военный департамент штата Техас подтвердил крушение в Мичигане истребителя F-16 Fighting Falcon.
«Истребитель F-16 Fighting Falcon Национальной гвардии ВВС Техаса, приписанный к 149-му истребительному авиакрылу на объединенной базе Сан-Антонио-Лэкленд, штат Техас, потерпел крушение сегодня во второй половине дня в районе города Траверс-Сити, штат Мичиган, во время выполнения планового учебного полета», – приводит сообщение РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Венгрии разбился боевой истребитель Gripen. Турецкий истребитель F-16 потерпел крушение во время учебного полета. При падении истребителя на авиашоу около Афин погибли два пилота.