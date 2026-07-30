Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.2 комментария
На Украине прошли обыски в более чем в 100 военкоматах
Правоохранительные органы устроили массовые проверки центров комплектования по всей территории Украины на фоне сообщений о взяточничестве и избиениях призывников, заявили в государственном бюро расследований (ГБР) страны.
«Операция «Честный призыв». ГБР проводит обыски в более чем 100 ТЦК по всей Украине», – сообщается в официальном заявлении ведомства, передает РИА «Новости».
Основное внимание силовиков сосредоточено на фактах получения незаконного вознаграждения за помощь в уклонении от мобилизации. Кроме того, следователи тщательно проверяют информацию об избиениях и пытках военнообязанных граждан.
Незадолго до официального заявления информацию о начале масштабных инспекций на Украине распространило местное издание «Украинская правда».
Как писала газета ВЗГЛЯД, провал реформы территориальных центров комплектования спровоцировал на Украине новую волну насильственной мобилизации.
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