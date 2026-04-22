СБУ задержала одесских военкомов за отказ делиться взяткой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) арестовали одесских работников военкомата из-за того, что они не передали взятку в размере 50 тыс. долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя подпольного движения Stop Grave.

Об этом происшествии писало украинское издание «Страна.ua». По его данным, группа сотрудников одного из одесских военкоматов была задержана за вымогательство среди военнообязанных, а в городе наблюдалась погоня и стрельба.

«Наш человек сообщил, что в этом военкомате военком решил не делиться взятками, а они сейчас не по карману обычному человеку», – заявил собеседник агентства.

По словам представителя подполья, конфликт между СБУ и военкоматом возник именно из-за суммы в 50 тыс. долларов, а суммы взяток в военкоматах начинаются от 15 тыс. долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ СБУ со стрельбой задержал одесских военкомов после конфликта из-за крупной взятки.

Ранее сотрудники местного военкомата принудительно мобилизовали сопротивляющегося мужчину в шортах прямо на улице.

В соседней Николаевской области работники центра комплектования за десять тысяч долларов незаконно снимали призывников с воинского учета.