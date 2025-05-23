Tекст: Вера Басилая

Интервью с командиром отряда «Нормандия-Неман» Сергеем Мюнье опубликовано на сайте ВСКО. Он рассказал, что сам родом из Луганска, однако в детстве переехал во Францию, где окончил военное училище и служил контрактником четыре года.

После начала войны в Донбассе в 2014 году Мюнье вернулся и вступил в ополчение ДНР, за что его уволили из французской армии. С тех пор он продолжает службу, теперь уже в составе российских сил.

Мюнье объяснил, что отряд «Нормандия-Неман» сформировался из французских добровольцев и занимает ключевую роль в работе с беспилотниками в бригаде «Терек». По его словам, на начальном этапе подразделение занималось обучением операторов БПЛА и развитием этой сферы, а позже стало самостоятельным мобильным отрядом, готовым работать на разных участках фронта.

В интервью он отметил, что в 2024 году отряд «Нормандия-Неман» участвовал в боях на направлении Бахмута и Часова Яра, а также добровольно отправился в Курскую область, когда там потребовалось усиление обороны. Мюнье подчеркнул, что бойцы отряда тесно взаимодействуют с артиллерией и пехотой, обеспечивая разведку и точечные удары по целям с помощью дронов.

«Что касается французов, то общее между французами и казаками – именно традиции, потому что в основном французы, которые приезжают сюда и участвуют в СВО, это французы, защищающие традиционные ценности. Изначально республиканский режим начал потихоньку очернять прошлое Франции», – отметил Мюнье.

Мюнье рассказал, что французские добровольцы, приезжающие в Россию, считают нынешнюю Францию государством под контролем внешних сил и видят в участии на стороне России продолжение борьбы своих предков против оккупантов.

Газета ВЗГЛЯД писала, как французы из современной «Нормандии-Неман» привели Францию в ярость.