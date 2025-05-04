  • Новость часаПутин объяснил, почему спецоперация не началась в 2014 году
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мирошник назвал публикацию Ермака «звериной истерикой»
    Захарова: Пригласив ВСУ на парад в Лондон, англосаксы поразили сами себя
    FT: Киев может вновь начать наступление на территории России
    Путин заявил о неизбежности примирения с украинцами
    Фицо отверг угрозы Зеленского участникам празднования Победы в Москве
    Путин рассказал, когда впервые встал на колени в молитве
    Французы возмутились отсутствием России на годовщине Победы
    Министр обороны Индии отказался ехать вместо Моди на парад в Москву
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России использовать переход мира от баланса сил к балансу угроз

    Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.

    4 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Современная война вернула древние боевые практики

    Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим спасал жизнь. Перед нами запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.

    14 комментариев
    4 мая 2025, 12:46 • Политика

    Современная «Нормандия – Неман» привела Францию в ярость

    Современная «Нормандия – Неман» привела Францию в ярость
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Вербинина

    Участие французского подразделения в спецоперации на стороне России возмутило военное сообщество Пятой республики. Особой критике сограждан подвергли за использование словосочетания «Нормандия – Неман» в качестве наименования подразделения. Это название носила группа французских летчиков времен Второй мировой и, по мнению Парижа, союзники Москвы якобы не заслуживают его использования.

    Во время встречи с участниками просветительского марафона «Знание. Первые» Владимир Путин напомнил, что на Западе все еще есть люди, разделяющие российские ценности. Причем некоторые из них даже сражаются на нашей стороне в рамках спецоперации. В частности, президент рассказал о подвигах французских граждан.

    «Вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу и назвали свое подразделение так же, как и их деды и прадеды, – «Нормандия – Неман», – отметил он. Глава государства также рассказал об истории этого легендарного полка времен Второй мировой. В его составе сражались французские патриоты, которые после поражения Парижа перебрались в СССР и воевали совместно с советскими бойцами.

    Кроме того, канал «Россия» сделал репортаж о выходцах из Пятой республики, воюющих в Донбассе. Стоит отметить, что французские СМИ до недавнего времени были согласны признавать только наличие сограждан, участвовавших в конфликте на стороне Украины, но после заявления Путина игнорировать реальность стало невозможно. И если некоторые медиа ограничились более или менее корректной констатацией факта, что есть французы, которые выступают на стороне России, то другие себя в выражениях не стесняли, описывая произошедшее громким словом «измена». При этом «измена» подразумевает переход во время войны на сторону противника, а Париж приложил немало усилий, доказывая отсутствие прямого столкновения с Москвой.

    Выходит, что Пятая республика либо считает Россию врагом, с которым она так или иначе находится в состоянии конфликта, либо автор материала (который в своем тексте среди прочего упоминает о «полярном холоде на Восточном фронте» во время Второй мировой войны и прочих нелепостях) малообразован и не знает элементарных вещей.

    Последнее, впрочем, не помешало ему с апломбом утверждать, что Россия «украла имя и память» антифашистской эскадрильи, хотя смешно видеть такие обвинения от представителя нации, которая устроила на своей территории обучение украинской бригады имени Анны Ярославны. Кроме того, если углубиться в историю названия «Нормандия – Неман», то изначально речь шла о подразделении Советской армии, так что ни о какой краже речь идти не может.

    Отметив, что нынешняя «Нормандия – Неман» специализируется на работе с беспилотниками, «которые стали ключевым элементом в военных действиях России и Украины», автор в том же абзаце приходит к выводу, что данное «подразделение мало что значит в военном смысле» и вообще нечего беспокоиться – «это все российская пропаганда». Тут уж одно из двух: либо беспилотники важны и тогда работа с ними никак не может быть несущественной в военном плане, либо кто-то пытается выдать желаемое за действительность.

    Судя по всему, ситуация с российским подразделением «Нормандия – Неман» настолько задела французские власти за живое, что в ход была пущена тяжелая артиллерия в лице генерала Жерома Пеллистранди. Он давно обладает репутацией главного военного эксперта республики, однако нынешняя «Нормандия – Неман» настолько стала ему поперек горла, что он признает ее существование сквозь зубы.

    «Возможно, что и в самом деле существуют несколько французов, которые добровольно отправились сражаться на стороне России, поскольку нам известно, что существуют французские добровольцы, сражающиеся на стороне Украины, – рассуждает генерал Пеллистранди. – Эти люди сделали идеологический выбор… Среди них могут находиться французы, которые в данное время живут в России и которые окончательно порвали с Францией».

    Использование названия «Нормандия – Неман» оскорбляет генерала Пеллистранди до глубины души: «Это глубоко шокирует, это скандально и недопустимо.

    Речь идет о присвоении имени выдающегося подразделения, которое существует до сих пор. Я говорю о подразделении французских ВВС. Это настоящая манипуляция историей».

    Изначально генерал Пеллистранди вообще заявлял, что «никакого активного французско-российского подразделения не существует, речь идет о личных инициативах, которые затеваются зачастую людьми, не являющимися военными». Впрочем, по крайней мере, он сказал правду о том, что эскадрилья «Нормандия – Неман» после Второй мировой войны влачила (с переменным успехом) некое существование в составе французской армии и существует до сих пор – хотя, к примеру, ее участие в бомбежках Сербии в 1999 году иначе как позором не назовешь. Место дислокации французской наследницы той эскадрильи – военная база № 118 Мон-де-Марсан.

    В прошлом году в результате столкновения в воздухе двух истребителей Rafale погибли летчики, ранее служившие в эскадрилье, и таким образом она попала в новости. Большинство же французов понятия не имеют ни о ее существовании, ни о ее прошлом.

    Кроме того, определять подразделение, которое участвовало в бомбежках Сербии, как «выдающееся», как минимум аморально. Да, когда-то историческая эскадрилья «Нормандия – Неман» действительно отличалась своим героизмом, но это было давно. И мирных жителей бомбами с обедненным ураном она не забрасывала.

    И те французские летчики, которые честно сражались на советской стороне, отреклись бы от своих потомков.

    Хотя французские СМИ с легкостью признают, что «сотни французов» сражаются на стороне Украины и поставки оружия из Франции идут, не прерываясь, тот факт, что есть и другие их граждане, которые сражаются на стороне России, на Западе переваривают с трудом.

    Деятельно подливая масло в огонь конфликта и обучая украинских солдат на своей территории, Франция тем не менее не забывает, к примеру, «решительно осудить» участие северокорейских войск на стороне России. При этом военные Северной Кореи оказывали помощь в освобождении Курской области, которая является территорией России, в соответствии с заключенным между странами в прошлом году Договоре о всеобъемлющем партнерстве.

    Однако Франция все равно будет осуждать любого, кто каким-то образом показал, что выступает на стороне России. И записывать собственных граждан в предатели, если они посмели не оправдать ее ожиданий.

    Главное
    Путин заявил об отсутствии необходимости применять ядерное оружие
    Силовики сообщили о больших потерях бригад ВСУ в Сумской области
    Суд в США отменил решение о возвращении сотрудников «Голоса Америки»
    Путин рассказал, могут ли внуки неожиданно прийти к нему в Кремль
    Опрос: Две трети немцев признали АдГ экстремистской
    Пробки возникли в Нарве у границы России после военных учений
    Суд решил пересмотреть иск к жене участника «Иванушки International»

    Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна

    Европейцы, кажется, делают все, чтобы скрыть реальную причину энергетического кризиса, который 28 апреля мгновенно погрузил во тьму несколько стран Европы. Как энергосистема могла за пять секунд потерять 10-15 ГВт энергии? Эксперты уверены: что бы ни стало спусковым крючком, глобально это произошло из-за высокой доли зеленой энергетики и отказа от традиционной. То, что произошло в ЕС, напоминает блэкаут в Техасе в 2021 году. Подробности

    Перейти в раздел

    Современная «Нормандия – Неман» привела Францию в ярость

    Участие французского подразделения в спецоперации на стороне России возмутило военное сообщество Пятой республики. Особой критике сограждан подвергли за использование словосочетания «Нормандия – Неман» в качестве наименования подразделения. Это название носила группа французских летчиков времен Второй мировой и, по мнению Парижа, союзники Москвы якобы не заслуживают его использования. Подробности

    Перейти в раздел

    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией

    Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности

    Перейти в раздел

    Запрет АдГ в Германии изменит Европу до неузнаваемости

    «На заре – драматические перемены». Так немецкие аналитики описывают решение спецслужб ФРГ признать партию «Альтернатива для Германии» экстремистской. В чем заключается суть этого решения, какими могут быть его последствия и почему давление на АдГ усугубляет раскол между Евросоюзом и США? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............