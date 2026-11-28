Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
В школе в афганской провинции Кунар прогремел взрыв
В школе в афганской провинции Кунар произошел взрыв
В субботу утром в здании школы в афганском городе Асадабад в провинции Кунар произошел взрыв, сообщило региональное управление полиции.
Подробности инцидента в школе городского района Андарсир пока не приводятся, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал TOLOnews Plus.
В полиции пообещали опубликовать полную информацию о происшествии и возможных жертвах позднее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в одной из школ Ростовской области взорвалась страйкбольная граната, из-за чего пострадала ученица.
Также Вооруженные силы Пакистана обстреляли районы афганской провинции Кунар.
Кроме того, множество учеников оказалось под завалами после атаки на школу в иранском округе Минаб.