14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.71 комментарий
Беспилотник ударил по рыболовецким лодкам в Ормузском проливе
В иранской провинции Хормозган беспилотник атаковал две рыболовецкие лодки в районе Ормузского пролива, сообщил заместитель губернатора провинции Хормозган Ахмад Нафиси.
Инцидент произошел в понедельник вечером в районе порта Карган в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».
«Две рыболовецких лодки в районе порта Карган в Ормузском проливе подверглись беспилотной атаке преступного противника», – приводит его слова гостелерадиокомпания Ирана.
Нафиси сообщил, что несколько рыбаков пропали без вести. Сейчас продолжаются их поиски.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Корпуса стражей исламской революции уничтожили американский разведывательный надводный беспилотник Saildrone в акватории Ормузского пролива.
Иранские системы противовоздушной обороны сбили американский дрон MQ-1 над этим стратегическим районом.