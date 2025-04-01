«Нацобъединение» Франции после дела Ле Пен осталось фаворитом президентской гонки

Tекст: Мария Иванова

Большинство французских избирателей, несмотря на приговор Марин Ле Пен, готовы отдать свои голоса кандидату от партии «Национальное объединение» на президентских выборах 2027 года, сообщает ТАСС.

Опрос, проведенный компанией Toluna Harris Interactive по заказу радио RTL, показал, что от 35 до 36% респондентов поддержат номинального главу партии Жордана Барделлу в случае его выдвижения вместо Ле Пен.

Выдвижение Лорана Вокье от партии «Республиканцы» может обеспечить Барделле до 36% голосов, тогда как участие в гонке нынешнего главы МВД Брюно Ретайо снизит его поддержку до 35%. Опрос среди 1,1 тыс. совершеннолетних жителей Франции, из которых 1 тыс. состоят в списках избирателей, проводился 31 марта.

Суд в Париже вынес приговор Марин Ле Пен по делу о парламентских ассистентах, приговорив ее к четырем годам лишения свободы, два из которых она должна носить электронный браслет. Это решение лишило ее права баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году. Тем не менее, она сохранит пост председателя фракции и депутатский мандат, но не сможет участвовать в возможных досрочных выборах в Национальное собрание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер Республиканского национального объединения Франции Жордан Барделла анонсировал проведение митингов и раздачу листовок в ответ на судебное решение против Марин Ле Пен, которое он считает нарушением демократических норм.

Судебное решение о запрете Марин Ле Пен участвовать в выборах 2027 года угрожает дестабилизацией политической обстановки во Франции и ставит под удар усилия по улучшению государственных финансов, отмечают СМИ.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, власти Франции пошли по румынскому пути борьбы с оппозицией.