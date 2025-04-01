Tекст: Мария Иванова

Барделла объявил о планах организовать митинги и раздачу листовок в эти выходные, сообщает Le Figaro. По его словам, французы должны проявить возмущение в связи с нынешней ситуацией. При этом он осудил угрозы и оскорбления в адрес судей, подчеркнув их недопустимость.

Жордан Барделла выразил беспокойство по поводу политической обстановки во Франции, заявив, что делается все возможное, чтобы не допустить «Национальное объединение» к власти. Он отметил, что в стране, известной как родина прав человека, закрывают телеканалы, препятствуют лидеру оппозиции участвовать в президентских выборах и выдвигают тюремные сроки против бывшего президента. Барделла также указал на финансовые трудности «Национального объединения» из-за требования уплаты миллионов евро.

Барделла считает, что недавнее судебное решение против Марин Ле Пен является чрезмерным и нарушает правовые нормы. На канале CNEWS он заявил, что это решение противоречит юриспруденции Конституционного совета и является нарушением права на справедливый суд.

Барделла подчеркнул, что судьи фактически устранили кандидата от «Национального объединения» из президентской гонки, хотя она была фаворитом и предполагалось участие Ле Пенво втором туре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, парижский суд приговорил главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы и поражению в избирательных правах.

Ле Пен заявила о намерении обжаловать решение суда о лишении свободы на два года и запрете избираться в органы власти на пять лет. В то же время она заявила, что не станет обращаться к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой о помиловании.

Судебное решение о запрете Ле Пен участвовать в выборах 2027 года угрожает дестабилизацией политической обстановки во Франции и ставит под удар усилия по улучшению государственных финансов, указываают СМИ.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что власти Франции пошли по румынскому пути борьбы с оппозицией.