Bloomberg: Запрет Ле Пен участвовать в выборах грозит ростом недовольства во Франции

Tекст: Мария Иванова

Запрет на участие Марин Ле Пен в президентских выборах 2027 года вызывает опасения по поводу роста антиэлитных настроений во Франции, что может подорвать усилия по стабилизации общественных финансов страны. Как передает Bloomberg, решение суда угрожает хрупкому миру, который позволил правительству Эммануэля Макрона принять бюджет на 2025 год. Это также увеличивает вероятность вынесения вотума недоверия в парламенте и может передать управление партией «Национальное объединение» молодому, еще неопытному лидеру.

Марин Ле Пен и ее союзники считают решение суда заговором элиты. В интервью французскому каналу TF1 она заявила, что запрет является «политическим решением». Ле Пен добавила, что судьи используют методы, которые раньше считались характерными для авторитарных режимов. Она планирует обжаловать это решение, но шансы на успешный исход дела, по мнению французских юридических экспертов, невелики.

Политическая ситуация во Франции остается напряженной после того, как Макрон утратил парламентское большинство в прошлом году. Партия Ле Пен добилась исторического результата на первых выборах, но была заблокирована в парламенте объединенными усилиями других партий, что усилило недоверие среди ее сторонников. На фоне этой ситуации, ее преемник Жордан Барделла, популярный среди молодежи, может стать альтернативным лидером, но его неопытность вызывает сомнения, указывает Bloomberg.

На фоне судебного запрета Ле Пен Национальное объединение сталкивается с внутренними вызовами и критикой в адрес главы французской партии «Национальное объединение» Жордана Барделлы. Его политическая зрелость ставится под вопрос. Внутренние аудиты партии выявили недостатки в подготовке кандидатов на парламентские выборы, что также отразилось на результатах голосования.

В то время, когда Европа усиливает поддержку Украине, Франция может столкнуться с политической нестабильностью. Это может повлиять на международные усилия по установлению мира, особенно на фоне призывов Дональда Трампа к прекращению огня и попыток Владимира Путина расколоть западный альянс, отмечает агентство. Также остается открытым вопрос, сможет ли Барделла объединить партию и привести ее к победе в 2027 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о намерении обжаловать решение суда о лишении свободы на два года и запрете избираться в органы власти на пять лет, в то же время она заявила, что не станет обращаться к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой о помиловании.

В связи с приговором Марин Ле Пен глава пресс-службы госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что западные страны не должны ограничиваться словами в поддержке демократических ценностей.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что власти Франции пошли по румынскому пути борьбы с оппозицией.