Daily Mail: Лоуренс назвала поцелуй с Праттом худшим в карьере

Tекст: Катерина Туманова

Актриса Дженнифер Лоуренс рассказала о лучших и худших поцелуях с коллегами в эфире телевизионного ток-шоу, пишет Daily Mail.

Ведущий попросил гостью распределить партнеров по съемочной площадке от лучшего к худшему. В предложенный список вошли Лиам Хемсворт, Брэдли Купер, Джош Хатчерсон, Крис Пратт и Тимоти Шаламе.

«Эээ, ну, я думаю, все они были потрясающими», – заявила Лоуренс.

Затем она поставила на первое место Хатчерсона. Следом расположились Хемсворт, Купер и Шаламе, а Пратт оказался в самом конце списка.

Лоуренс и Пратт вместе снимались в научно-фантастическом фильме «Пассажиры» в 2016 году. В 2015 году, во время круглого стола актрис для издания The Hollywood Reporter, Лоуренс откровенно рассказала о съемках интимной сцены с этим актером.

«Пару недель назад у меня была первая настоящая постельная сцена – это было очень странно, просто очень странно. Я тогда сильно, очень сильно напилась», – призналась она.

Однако после съемок, когда актриса вернулась домой, тревога только усилилась.

«Я всё думала: «Что же я наделала? Не знаю…» К тому же он был женат. Это был мой первый поцелуй с женатым мужчиной, а чувство вины – это самое тяжелое, что можно ощущать внутри», – пожаловалась Лоуренс.

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