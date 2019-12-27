Зрители разгадали секрет фильма «Один дома»

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Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»

Газпром может вернуть загрузку «Северного потока – 1» на полную мощностьФото: Patrick Pleul/Global Look Press
Газпром может необычным способом увеличить поставки газа в Европу в обход Украины и наперекор санкциям США, которые хотят поставлять в Европу свой СПГ. У России есть такая возможность, даже несмотря на приостановку строительства «Северного потока – 2». И опасения Украины, что она может потерять часть своего транзита в 2020 году, на этом фоне выглядят вовсе не беспочвенными.  Подробности...
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Запад задумался о развале альянса России и Китая

В качестве министра иностранных дел Юбер Ведрин встречал Владимира Путина в ходе визита президента во Францию почти 18 лет назадФото: Величкин Сергей, Родионов Владимир/ТАСС
Европейцы должны отказаться от духа крестовых походов и изменить отношения с Россией. Об этом говорят и опросы общественного мнения, и выступления различных европейских политиков, что действующих, что бывших. Ярким примером стала статья бывшего министра иностранных дел Франции Юбера Ведрина, в которой он упрекнул Европу за то, что она злится на русских, потому что они остались русскими. На деле Европу к дружбе с Россией толкает страх перед Китаем. Подробности...
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Участник штурма дворца Амина: Боялись, что после операции нас ликвидируют

Рустам-Ходжа Турсункулов во время учебы в десантном училищеФото: фото из архива Сергея Козлова
«По ходу то ли кричал, то ли мычал, не помню. Назад не смотрел. Была какая-то дикая обреченность и какая-то злость, ненависть к тем, кто оборонялся внутри и стрелял в нас». Полковник Рустам-Ходжа Турсункулов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как еще лейтенантом командовал своим подразделением во время легендарного штурма дворца Амина в Кабуле. Подробности...
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Турция испугана перспективой столкновения с «ЧВК Вагнера»

Эрдоган собирается воевать против маршала Хафтара (слева)Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
Все больше признаков того, что Турция готовится послать свои войска для борьбы с человеком, которого поддерживает Россия – ливийским генералом Хафтаром. Есть данные, что на стороне Хафтара в составе так называемой ЧВК Вагнера воюют российские граждане. Означает ли это возможность боевого столкновения турок и россиян? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Украинская молодежь поползла к Бандере

Глеб Простаков, журналист
Закон о поддержке «Пласта» – из таких же вредных законов, которые влияют на умы и души, видоизменяют будущее Украины, по сути, а не только по форме. Казалось бы, что плохого может быть в скаутском законе? Хотя бы то, что он выращивает националистов. Подробности...
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Чем может обернуться запрет нарезного оружия в России

Юрий Максимов, журналист, писатель
Почему охотник изначально должен ущемляться в конституционных правах, в отличие от 18-летнего покупателя спортивного автомобиля? Почему никто не боится управляемых снарядов в виде миллионов личных автомобилей? Подробности...
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Катастрофа Су-57, как праздник злобы

Максим Соколов, публицист
Беды и несчастья были, беды и несчастья будут – такова уж наша юдоль скорбей. И всегда найдутся светлоликие люди, которых это искренне радует. Вроде бы чувство «У соседа корова сдохла…» не относится к похвальным. Но если по отношению к России – можно. Подробности...
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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              27 декабря 2019, 07:43

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              На сайте Reddit пользователь с ником yessyussy разместил пост, в котором объяснил, почему родители забыли Кевина из фильма «Один дома».

              «Их было 17 человек (вместе с Кевином) – нечетное число, а ехать нужно было в двух фургонах, рассчитанных на восемь пассажиров. Но поскольку главный герой пропал, все поровну расселись по машинам, ничего не подозревая», – передает РИА «Новости» предположение автора.

              Другие пользователи Сети предложили еще несколько версий.

              Многие вспоминали соседского мальчика, в шапке, как у Кевина, который проходил мимо дома Маккаллистеров, когда они рассаживалось по машинам. По мнению пользователей, родители автоматически приняли его за сына и подумали, что он сел вместе с ними.

              Пользователь с ником NathanTheSnake отметил, что дело еще могло быть в классе обслуживания.

              «На прошлой неделе, я пересмотрел фильм и понял, почему создатели делают акцент на билетах: взрослые путешествуют первым классом, а дети чуть ли не в третьем. Если бы они все летели в одном месте, то пропажу Кевина заметили бы», – написал он.

              Напомним, ранее в пятницу американский президент Дональд Трамп выдвинул свою версию того, каким образом сцена с его участием пропала из фильма «Один дома – 2» при показе ленты на канадском телевидении.

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