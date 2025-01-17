Особняк из фильма «Один дома» продали за 5,5 млн долларов

Дом из фильма «Один дома» в Чикаго продали за 5,5 млн долларов

Tекст: Мария Иванова

Особняк, известный по фильму «Один дома», был продан в США за 5,5 млн долларов, сообщает TMZ. Здание находится в пригороде Чикаго, штат Иллинойс, и было впервые выставлено на продажу в мае 2024 года по цене 5,25 млн долларов. Дом включает пять спален, шесть ванных комнат, кинотеатр и крытую спортивную площадку, отмечает ТАСС.

В фильме «Один дома», вышедшем в 1990 году, использовался только внешний фасад дома. Сцены внутри снимали на специально построенной площадке в заброшенной школе, так как интерьер особняка оказался слишком тесным для съемок.

Предыдущие владельцы купили особняк в 2012 году за 1,585 млн долларов. Тем не менее популярность, связанная с фильмом, значительно повысила его стоимость.

Кинокартина «Один дома» и ее продолжение рассказывают о мальчике, который защищает свой дом от грабителей.

В фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», вышедшем в 1992 году, сыграл камео и Дональд Трамп. После его победы на выборах в 2016 году, этот фрагмент привлек внимание зрителей на YouTube.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сын избранного президента США Дональд Трамп – младший опубликовал мем* со сценой из фильма «Один дома 2», где главный герой случайно встретился с Трампом-старшим, сравнив эту сцену со встречей Владимира Зеленского с Трампом. Шутку оценил Илон Маск.