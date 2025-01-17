Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.2 комментария
Особняк из фильма «Один дома» продали за 5,5 млн долларов
Дом из фильма «Один дома» в Чикаго продали за 5,5 млн долларов
Особняк из знаменитого фильма «Один дома», расположенный в пригороде Чикаго, продали за 5,5 млн долларов, что оказалось значительно выше его первоначальной стоимости при покупке в 2012 году.
Особняк, известный по фильму «Один дома», был продан в США за 5,5 млн долларов, сообщает TMZ. Здание находится в пригороде Чикаго, штат Иллинойс, и было впервые выставлено на продажу в мае 2024 года по цене 5,25 млн долларов. Дом включает пять спален, шесть ванных комнат, кинотеатр и крытую спортивную площадку, отмечает ТАСС.
В фильме «Один дома», вышедшем в 1990 году, использовался только внешний фасад дома. Сцены внутри снимали на специально построенной площадке в заброшенной школе, так как интерьер особняка оказался слишком тесным для съемок.
Предыдущие владельцы купили особняк в 2012 году за 1,585 млн долларов. Тем не менее популярность, связанная с фильмом, значительно повысила его стоимость.
Кинокартина «Один дома» и ее продолжение рассказывают о мальчике, который защищает свой дом от грабителей.
В фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», вышедшем в 1992 году, сыграл камео и Дональд Трамп. После его победы на выборах в 2016 году, этот фрагмент привлек внимание зрителей на YouTube.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сын избранного президента США Дональд Трамп – младший опубликовал мем* со сценой из фильма «Один дома 2», где главный герой случайно встретился с Трампом-старшим, сравнив эту сцену со встречей Владимира Зеленского с Трампом. Шутку оценил Илон Маск.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента