20-й пакет санкций был принят в урезанном виде, без запрета на морские перевозки

Как передает ТАСС, двадцатый пакет санкций Евросоюза против России был утвержден в усеченном виде, без введения полного запрета на морские поставки российской нефти.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна признал этот факт, отметив, что ЕС должен продолжать работу по ужесточению санкционного давления.

«ЕС наконец утвердил 20-й пакет санкций. Но дело не закончено. Мы должны перекрыть все краны, в том числе ввести полный запрет на морские перевозки российской нефти», – заявил он в социальной сети X.

Ранее дипломатический источник ТАСС сообщил, что ключевой пункт ограничительных мер – полный запрет на транспортировку российской нефти – был исключен из окончательной редакции санкционного пакета.

Формулировки и детали санкций будут официально опубликованы в «Официальном журнале ЕС» вечером четверга или утром пятницы.

